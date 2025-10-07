Lino Kleizos žmona Agneta atsiverė apie sveikatą: „Jeigu būčiau apie tai žinojusi anksčiau“

Hormonų svyravimai, perimenopauzė ir menopauzė – neišvengiami procesai, lydintys kiekvieną moterį, skirtingame gyvenimo etape. Ir visgi sąmoningi pasirinkimai ir tinkamas gyvenimo būdas gali padėti išsaugoti kasdienį džiaugsmą vos prabudus, rašoma pranešime spaudai.
Būtent šioms temomis grožio ir sveikatos namų „Molecule“ įkūrėja A. Kleizienė Vilniuje surengė konferenciją „Moters sveikata“, pabrėždama viso organizmo tyrimų svarbą – ypač hormoninių ir funkcinių.
„Labai dažnai girdžiu, kad moterys tiesiog laukia, kas joms nutiks vienu ar kitu gyvenimo etapu, visai nesistengdamos būsimiems negalavimams kelią užkirsti iš anksto. Štai, kad ir menopauzė – ar žinojote, kad tai, kaip jausitės šiuo nevaisingu laikotarpiu, labai dažnai priklauso ir nuo to, kokį gyvenimo būdą vedėte perimenopauzės metu?
Pasaulį, o dabar ir Lietuvą, jau pasiekė išsamiai organizmo būklę apibūdinantys funkcinės medicinos testavimai, su kuriais buvo supažindinti ir šio renginio dalyviai. Bėgant metams mažėja raumenų masė, lėtėja medžiagų apykaita, todėl moterys turi žinoti, kokiu sportu užsiimti, ir kaip maitintis, kad amžėjimą galėtų pasitikti su šypsena veide. Štai man pačiai netikėtai trūko testosterono – jeigu būčiau apie tai žinojusi anksčiau, vietoje kardio treniruočių daugiau būčiau sportavusi su svarmenimis“, – asmenine patirtimi dalinosi A.Kleizienė.
Viešbučio „Radisson Blu“ konferencijų salėje susirinkę ekspertai padėjo moterims daugiau sužinoti apie savo kūną, emocijas ir sveikatos stiprinimą, sukurdami labai bendruomenišką ir jaukią atmosferą. Po Agnetos sveikinimo kalbos dėmesį prikaustė gydytoja, sertifikuota funkcinės medicinos specialistė Algė Ivaškevičė, viešnias supažindinusi su lytinių hormonų tyrimų svarba perimenopauzės ir menopauzės laikotarpiu. Gydytoja akcentavo, jog tyrimai gali tapti pagrindiniu įrankiu, siekiant geriau suprasti savo organizmą ir laiku pastebėti pokyčius.
Savo patirtimi dalinosi ir gydytoja endokrinologė Ramunė Valterytė, kalbėjusi apie tai, kaip perimenopauzės laikotarpis lemia tolimesnę moters savijautą menopauzės metu. Biochemijos mokslų daktarė Indrė Aleknavičienė pristatė mitybos strategijas skirtingiems moters gyvenimo dešimtmečiams.
Mokslininkė atskleidė, kaip keičiasi organizmo poreikiai bėgant metams, ir kokie mitybos sprendimai padeda palaikyti energiją bei sveikatą ilgalaikėje perspektyvoje. Kitokį požiūrį į santykį su maistu pateikė sveikos gyvensenos specialistė Kotryna Nausėdė. Ji moteris paragino atsisakyti griežtų dietų ir rinktis subalansuotą mitybą, kuri skatina pozityvų požiūrį į savo kūną.
Konferencijoje dalyvavo ir svečių iš užsienio: klinikinė mitybos ekspertė iš Austrijos Kristiina Singer, nagrinėjusi anemijos prevencijos ir gydymo galimybes. Viešnia dalijosi įžvalgomis apie mikroelementų reikšmę ir pristatė praktinius mitybos sprendimus, padedančius užtikrinti gerą kraujo kokybę ir bendrą sveikatą.
Renginio pabaigoje ilgaamžiškumo strategijų ekspertas Audrius Kalvaitis kalbėjo apie judėjimo galią prieš senėjimą. A. Kalvaitis pabrėžė, kad tinkamas fizinis aktyvumas – vienas svarbiausių įrankių, norint išlaikyti kūno judrumą, stiprybę ir jaunatviškumą, bet kuriame amžiuje.
Konferencija baigėsi ne tik plojimais, bet ir gyvomis diskusijomis prie kavos puodelio. A. Kleizienė pasidžiaugė, kad seminaras tapo erdve, kurioje susijungė moksliškai pagrįstos žinios, asmeninės patirtys ir bendrystės jausmas: „Dalyvės išsinešė ne tik teorinių žinių, bet ir praktinių įrankių, kurie padės lengviau priimti skirtingus gyvenimo etapus.“
