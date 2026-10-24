Lino Karaliaus sūnus Vėjas stebina panašumu į tėtį: štai kuo gyvena 24-erių vaikinas

Apie 24-erių V. Karaliaus keliones galima sužinoti iš jo kuriamų vaizdo įrašų „YouTube“ platformoje.
Lino Karaliaus sūnus keliauja po pasaulį
Viename naujausių vaizdo įrašų, paskelbtų spalio 22 dieną, vaikinas pasakoja apie savo patirtis Šri Lankoje.
Vaizdo įraše Vėjas lankosi Kandžio mieste ir tyrinėja jo apylinkes. Jis leidžiasi į džiungles, fiksuoja gamtos spalvas, garsus ir kvapus, stebi vietos gyvenimą, o vėliau leidžiasi į kelionę šalies pietų kryptimi.
„Jei jums patinka lėtos kelionės, nuoširdžios istorijos ir vietos, kurios ilgam išlieka atmintyje, kviečiu užsiprenumeruoti mano kanalą. Nauji vaizdo įrašai iš Šri Lankos ir kitų pasaulio vietų – jau pakeliui“, – savo „YouTube“ kanale rašo Vėjas.
Vėjo tėtis Linas daugelį metų buvo gerai žinomas Lietuvos pramogų pasaulyje. Jis išgarsėjo kaip grupės „ŽAS“ narys, vėliau pasuko į politiką ir tapo Seimo nariu.
Tačiau kelionės Linui buvo svarbios dar gerokai anksčiau. Kaip nurodoma Lietuvos Respublikos Seimo biografijoje, 2004 metais, po pirmosios kelionės į Indiją, jis nusprendė palikti grupę „ŽAS“ ir imtis kitokios veiklos.
Linas taip pat domėjosi sveika gyvensena, Rytų filosofija ir joga.
Bėgant metams jo gyvenimo kelias gerokai nutolo nuo įprasto pramogų pasaulio.
Naujausią Vėjo vaizdo įrašą galite pamatyti čia: