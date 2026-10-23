Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas

Lietuviams vasara nesibaigė? Paaiškėjo, kur keliautojai galės vykti poilsiauti

2026-10-23 11:29 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-23 11:29
Pridėkite kaip šaltinį Google

Žiemos savaitgalis Prahoje, slidinėjimo atostogos Prancūzijos Alpėse ar kelionė į saulėtąją Tenerifę – spalio 25 d. Lietuvos oro uostuose prasidėsiantis aviacijos žiemos sezonas atvers įvairių kelionių galimybių. 2026–2027 metų žiemos tvarkaraštyje keleivių lauks nauja kryptis į Ženevą, sugrįžtantys sezoniniai skrydžiai ir daugiau tiesioginių skrydžių į Europos sostines.

Oro uostas Andrius Ufartas/ELTA
GALERIJA (40)

Žiemos savaitgalis Prahoje, slidinėjimo atostogos Prancūzijos Alpėse ar kelionė į saulėtąją Tenerifę – spalio 25 d. Lietuvos oro uostuose prasidėsiantis aviacijos žiemos sezonas atvers įvairių kelionių galimybių. 2026–2027 metų žiemos tvarkaraštyje keleivių lauks nauja kryptis į Ženevą, sugrįžtantys sezoniniai skrydžiai ir daugiau tiesioginių skrydžių į Europos sostines.

REKLAMA
0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Artėjantį sezoną iš Vilniaus oro uosto bus siūlomos 48 reguliarios skrydžių kryptys, iš Kauno – 15, o iš Palangos – 6. Bendras reguliarių ir užsakomųjų skrydžių krypčių skaičius sieks 74.

REKLAMA
REKLAMA

„Kartais iš pavienių oro bendrovių sprendimų skubama daryti išvadas apie visą Lietuvos oro susisiekimą. Tačiau svarbu matyti bendrą vaizdą. Lietuvos vartai į pasaulį tampa vis atviresni. Šį žiemos sezoną iš Vilniaus tiesiogiai bus pasiekiama jau 20 Europos sostinių bei skrydžiai dažnės į dalį pagrindinių Europos aviacijos centrų. Mūsų tikslas, kad žmonės galėtų saugiai ir patogiai keliauti, verslas lengviau pasiektų tarptautinius partnerius, o Lietuva būtų vis geriau pasiekiama iš užsienio“, – sako susisiekimo ministras Juras Taminskas.

REKLAMA

„Šį žiemos sezoną pasitinkame su keleiviams svarbiomis naujienomis – nuo naujos Ženevos krypties iki platesnio tiesiogiai pasiekiamų Europos sostinių pasirinkimo, įskaitant ir startavusius “Wizz Air” skrydžius į Berlyną. Be to, palyginti su praėjusia žiema, skrydžiai dažnės penkiolikoje maršrutų. Tai reiškia daugiau galimybių patogiau planuotis keliones – nesvarbu, ar planuojama trumpa verslo kelionė, ar savaitgalio išvyka į vieną Europos miestų“, – sako laikinai Lietuvos oro uostų vadovės pareigas einanti Gintarė Norvilaitė-Tautevičė.

REKLAMA
REKLAMA

Skrydžių dažnis augs iš Vilniaus oro uosto. Palyginti su praėjusia žiema, į Varšuvą ir Helsinkį per savaitę vidutiniškai prisidės keturi papildomi skrydžiai, į Kopenhagą, Frankfurtą, Stokholmą ir Briuselį – po vieną. Daugiau skrydžių numatoma ir iš Kauno – į Edinburgą prisidės du, o į Londoną, Liverpulį, Alikantę ir Stokholmą – po vieną papildomą skrydį per savaitę. Iš Palangos taip pat dažnės skrydžiai į Kopenhagą.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Į Alpes – per naująją Ženevos kryptį

Žiemos sezono naujiena aktyvaus poilsio mėgėjams – daugiau galimybių keliauti į slidinėjimo kurortus Alpėse. Nuo 2027 metų sausio 2 dienos startuoja tiesioginiai skrydžiai iš Vilniaus į Ženevą. Šveicarijos miestas, gerai žinomas kaip tarptautinės diplomatijos ir verslo centras, kasmet sutraukia keliautojus dėl savo patogaus susisiekimo su populiariais Prancūzijos ir Šveicarijos slidinėjimo centrais, tarp jų – garsųjį Šamoni (Chamonix) kurortą Monblano papėdėje. Nauji skrydžiai bus vykdomi 1 kartų per savaitę iki pat slidinėjimo sezono pabaigos – kovo mėnesio galo.

REKLAMA

Į žiemos tvarkaraštį taip pat sugrįš „Wizz Air“ skrydžiai į Grenoblį, įsikūrusį Prancūzijos Alpių prieigose. Keleiviams ir toliau išliks galimybė tiesiogiai pasiekti Italijos Turiną, Šveicarijos Ciurichą ir Vokietijos Miuncheną.

Žiemos atostogų žemėlapyje – sugrįžtantys skrydžiai į Tenerifę ir Šarm aš Šeichą

Kol vieni žiemą renkasi snieguotus kalnus, kiti ieško galimybės bent trumpam sugrįžti į vasarą. Tokiems kelionių planams Lietuvos oro uostų žiemos tvarkaraštyje išliks pietų Europos ir tolimesnių šiltųjų kraštų kryptys.

REKLAMA

Iš Vilniaus reguliariais skrydžiais bus galima pasiekti Barseloną, Malagą, Maltą, Larnaką bei Dubajų. Į žiemos tvarkaraštį taip pat sugrįš ir reguliarūs skrydžiai į Tenerifę – didžiausią Kanarų salą, išsiskiriančią švelniu klimatu

ir vulkaninės kilmės kraštovaizdžiais. Keleiviai iš Kauno galės rinktis tiesioginius skrydžius į tris pietų Europos kryptis – Ispanijos Alikantę ir Malagą bei Kipro Pafosą.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Atostogų krypčių pasiūlą papildys specialūs užsakomieji skrydžiai. Iš Vilniaus jie numatyti į Turkijos kurortą Antaliją, Ispanijos Tenerifę bei Egipto Hurgadą ir Šarm aš Šeichą. Pažymėtina, kad šią žiemą užsakomieji skrydžiai į keleivių pamėgtą kurortą Šarm aš Šeichą bus vykdomi iš visų trijų Lietuvos oro uostų. Tai ypač aktualu keliaujantiems iš Kauno – ši atostogų kryptis sugrįžta į Kauno oro uosto tvarkaraštį po sėkmingo praėjusios žiemos sezono.

REKLAMA

(40 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Vilniaus oro uostas

Daugiau Europos sostinių – ir trumpoms išvykoms, ir tolimesnėms kelionėms

Šį sezoną iš Vilniaus bus galima tiesiogiai pasiekti net 20 Europos sostinių, palyginti su 18 praėjusį žiemos sezoną. Praėjusią vasarą Vilniaus oro uosto skrydžių žemėlapį papildžiusios Europos sostinės – Praha ir Reikjavikas – išliks ir žiemos tvarkaraštyje.

REKLAMA

Praha – patraukli kryptis trumpoms žiemos išvykoms, traukianti keliautojus savo istoriniu senamiesčiu, o artėjant Kalėdoms – tradicinėmis mugėmis. Tuo metu tiesioginiai skrydžiai į Reikjaviką atveria galimybę pasiekti Islandiją, kai galima išvysti šiaurės pašvaistę. Specialiai gruodžio laikotarpiu skrydžiai į Reikjaviką vyks dažniau - 3 kartus per savaitę - todėl susiplanuoti greitą pabėgimą į sniego ir vulkanų kraštą taps kur kas paprasčiau.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Žiemos tvarkaraštyje taip pat bus tęsiami vasarą pradėti vykdyti „Wizz Air“ skrydžiai iš Vilniaus į Gdanską, o kalėdiniu laikotarpiu „Norwegian“ vykdys skrydžius iš Palangos į Bergeną. Pastaroji jungtis ypač aktuali šventiniu laikotarpiu tarp Lietuvos ir Vakarų Norvegijos keliaujantiems gyventojams.

Ne mažiau svarbios išlieka jungtys su didžiaisiais Europos aviacijos centrais. Tiesioginiai skrydžiai į Amsterdamą, Frankfurtą, Helsinkį, Kopenhagą, Varšuvą, Vieną ir Ciurichą suteikia keleiviams galimybę ne tik pasiekti šiuos miestus, bet ir patogiai tęsti keliones į daugelį Europos bei kitų pasaulio regionų krypčių. Bendrai susisiekimas su Europos sostinėmis gerėja 11 proc., o jungiamųjų skrydžių pasiūla per pagrindinius Europos aviacijos centrus – 8 proc.

2026–2027 metų aviacijos žiemos sezonas tęsis iki 2027 m. kovo 27 d. Interaktyvus skrydžių krypčių žemėlapis ir informacija apie skrydžius skelbiami Lietuvos oro uostų interneto svetainėje.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Irane dingo dvi lietuvės (nuotr. Policijos)
Dingus 2 lietuvėms moterims – rimtas įspėjimas: iš šių šalių išvykite nedelsdami (75)

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų