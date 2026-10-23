Lietuviams vasara nesibaigė? Paaiškėjo, kur keliautojai galės vykti poilsiauti

Artėjantį sezoną iš Vilniaus oro uosto bus siūlomos 48 reguliarios skrydžių kryptys, iš Kauno – 15, o iš Palangos – 6. Bendras reguliarių ir užsakomųjų skrydžių krypčių skaičius sieks 74.
„Kartais iš pavienių oro bendrovių sprendimų skubama daryti išvadas apie visą Lietuvos oro susisiekimą. Tačiau svarbu matyti bendrą vaizdą. Lietuvos vartai į pasaulį tampa vis atviresni. Šį žiemos sezoną iš Vilniaus tiesiogiai bus pasiekiama jau 20 Europos sostinių bei skrydžiai dažnės į dalį pagrindinių Europos aviacijos centrų. Mūsų tikslas, kad žmonės galėtų saugiai ir patogiai keliauti, verslas lengviau pasiektų tarptautinius partnerius, o Lietuva būtų vis geriau pasiekiama iš užsienio“, – sako susisiekimo ministras Juras Taminskas.
„Šį žiemos sezoną pasitinkame su keleiviams svarbiomis naujienomis – nuo naujos Ženevos krypties iki platesnio tiesiogiai pasiekiamų Europos sostinių pasirinkimo, įskaitant ir startavusius “Wizz Air” skrydžius į Berlyną. Be to, palyginti su praėjusia žiema, skrydžiai dažnės penkiolikoje maršrutų. Tai reiškia daugiau galimybių patogiau planuotis keliones – nesvarbu, ar planuojama trumpa verslo kelionė, ar savaitgalio išvyka į vieną Europos miestų“, – sako laikinai Lietuvos oro uostų vadovės pareigas einanti Gintarė Norvilaitė-Tautevičė.
Skrydžių dažnis augs iš Vilniaus oro uosto. Palyginti su praėjusia žiema, į Varšuvą ir Helsinkį per savaitę vidutiniškai prisidės keturi papildomi skrydžiai, į Kopenhagą, Frankfurtą, Stokholmą ir Briuselį – po vieną. Daugiau skrydžių numatoma ir iš Kauno – į Edinburgą prisidės du, o į Londoną, Liverpulį, Alikantę ir Stokholmą – po vieną papildomą skrydį per savaitę. Iš Palangos taip pat dažnės skrydžiai į Kopenhagą.
Į Alpes – per naująją Ženevos kryptį
Žiemos sezono naujiena aktyvaus poilsio mėgėjams – daugiau galimybių keliauti į slidinėjimo kurortus Alpėse. Nuo 2027 metų sausio 2 dienos startuoja tiesioginiai skrydžiai iš Vilniaus į Ženevą. Šveicarijos miestas, gerai žinomas kaip tarptautinės diplomatijos ir verslo centras, kasmet sutraukia keliautojus dėl savo patogaus susisiekimo su populiariais Prancūzijos ir Šveicarijos slidinėjimo centrais, tarp jų – garsųjį Šamoni (Chamonix) kurortą Monblano papėdėje. Nauji skrydžiai bus vykdomi 1 kartų per savaitę iki pat slidinėjimo sezono pabaigos – kovo mėnesio galo.
Į žiemos tvarkaraštį taip pat sugrįš „Wizz Air“ skrydžiai į Grenoblį, įsikūrusį Prancūzijos Alpių prieigose. Keleiviams ir toliau išliks galimybė tiesiogiai pasiekti Italijos Turiną, Šveicarijos Ciurichą ir Vokietijos Miuncheną.
Žiemos atostogų žemėlapyje – sugrįžtantys skrydžiai į Tenerifę ir Šarm aš Šeichą
Kol vieni žiemą renkasi snieguotus kalnus, kiti ieško galimybės bent trumpam sugrįžti į vasarą. Tokiems kelionių planams Lietuvos oro uostų žiemos tvarkaraštyje išliks pietų Europos ir tolimesnių šiltųjų kraštų kryptys.
Iš Vilniaus reguliariais skrydžiais bus galima pasiekti Barseloną, Malagą, Maltą, Larnaką bei Dubajų. Į žiemos tvarkaraštį taip pat sugrįš ir reguliarūs skrydžiai į Tenerifę – didžiausią Kanarų salą, išsiskiriančią švelniu klimatu
ir vulkaninės kilmės kraštovaizdžiais. Keleiviai iš Kauno galės rinktis tiesioginius skrydžius į tris pietų Europos kryptis – Ispanijos Alikantę ir Malagą bei Kipro Pafosą.
Atostogų krypčių pasiūlą papildys specialūs užsakomieji skrydžiai. Iš Vilniaus jie numatyti į Turkijos kurortą Antaliją, Ispanijos Tenerifę bei Egipto Hurgadą ir Šarm aš Šeichą. Pažymėtina, kad šią žiemą užsakomieji skrydžiai į keleivių pamėgtą kurortą Šarm aš Šeichą bus vykdomi iš visų trijų Lietuvos oro uostų. Tai ypač aktualu keliaujantiems iš Kauno – ši atostogų kryptis sugrįžta į Kauno oro uosto tvarkaraštį po sėkmingo praėjusios žiemos sezono.
Daugiau Europos sostinių – ir trumpoms išvykoms, ir tolimesnėms kelionėms
Šį sezoną iš Vilniaus bus galima tiesiogiai pasiekti net 20 Europos sostinių, palyginti su 18 praėjusį žiemos sezoną. Praėjusią vasarą Vilniaus oro uosto skrydžių žemėlapį papildžiusios Europos sostinės – Praha ir Reikjavikas – išliks ir žiemos tvarkaraštyje.
Praha – patraukli kryptis trumpoms žiemos išvykoms, traukianti keliautojus savo istoriniu senamiesčiu, o artėjant Kalėdoms – tradicinėmis mugėmis. Tuo metu tiesioginiai skrydžiai į Reikjaviką atveria galimybę pasiekti Islandiją, kai galima išvysti šiaurės pašvaistę. Specialiai gruodžio laikotarpiu skrydžiai į Reikjaviką vyks dažniau - 3 kartus per savaitę - todėl susiplanuoti greitą pabėgimą į sniego ir vulkanų kraštą taps kur kas paprasčiau.
Žiemos tvarkaraštyje taip pat bus tęsiami vasarą pradėti vykdyti „Wizz Air“ skrydžiai iš Vilniaus į Gdanską, o kalėdiniu laikotarpiu „Norwegian“ vykdys skrydžius iš Palangos į Bergeną. Pastaroji jungtis ypač aktuali šventiniu laikotarpiu tarp Lietuvos ir Vakarų Norvegijos keliaujantiems gyventojams.
Ne mažiau svarbios išlieka jungtys su didžiaisiais Europos aviacijos centrais. Tiesioginiai skrydžiai į Amsterdamą, Frankfurtą, Helsinkį, Kopenhagą, Varšuvą, Vieną ir Ciurichą suteikia keleiviams galimybę ne tik pasiekti šiuos miestus, bet ir patogiai tęsti keliones į daugelį Europos bei kitų pasaulio regionų krypčių. Bendrai susisiekimas su Europos sostinėmis gerėja 11 proc., o jungiamųjų skrydžių pasiūla per pagrindinius Europos aviacijos centrus – 8 proc.
2026–2027 metų aviacijos žiemos sezonas tęsis iki 2027 m. kovo 27 d. Interaktyvus skrydžių krypčių žemėlapis ir informacija apie skrydžius skelbiami Lietuvos oro uostų interneto svetainėje.