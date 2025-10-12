Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

„Lietuvos talentuose“ – pasirodymas, po kurio teisėjai neteko žado: „Aš nežinau, ar esu mačiusi tokią energiją“

2025-10-12 15:50 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-12 15:50

„Lietuvos talentų“ scena – vieta, kurioje susitikę žmonės nebijo svajoti garsiai. Čia gimsta netikėti pasirodymai, o kiekviena istorija tampa įkvėpimo šaltiniu. Šį sekmadienį TV3 žiniasklaidos projekto žiūrovai išvys ypatingą pasirodymą – į sceną žengs iš Anglijos atskridusi šokėja Mintė Kuzminskaitė.

„Lietuvos talentas“
8

„Lietuvos talentų" scena – vieta, kurioje susitikę žmonės nebijo svajoti garsiai. Čia gimsta netikėti pasirodymai, o kiekviena istorija tampa įkvėpimo šaltiniu. Šį sekmadienį TV3 žiniasklaidos projekto žiūrovai išvys ypatingą pasirodymą – į sceną žengs iš Anglijos atskridusi šokėja Mintė Kuzminskaitė.

Nors Mintė gimė ir užaugo Jungtinėje Karalystėje, tačiau jos širdis visada priklausė Lietuvai. Būtent todėl, išgirdusi apie „Lietuvos talentus“, ji nedvejodama sėdo į lėktuvą ir atskrido čia – parodyti, ką sugeba. „Aš grįžau į Lietuvą parodyti savo talento, nes noriu, kad mano šeima manimi didžiuotųsi“, – sakys šou dalyvė.

„Lietuvos talentuose“ – pasirodymas, po kurio teisėjai neteko žado: „Aš nežinau, ar esu mačiusi tokią energiją“
Jaunoji šokėja – tikra energijos bomba. Ji šoka įvairius stilius: nuo baleto iki šiuolaikinio šokio, o jos svajonė – tapti profesionalia choreografe, kuri savo šokiais galėtų įkvėpti ir kitus siekti svajonių.

Mintės pasirodymas buvo energingas, kūrybiškas ir techniškai stiprus – sujungęs šokį su sudėtingais triukais bei netikėtais judesiais. Tačiau ar viskas scenoje pavyks taip sklandžiai, kaip buvo suplanuota, žiūrovai sužinos jau šio sekmadienio laidoje.

Teisėjų reakcijos taip pat bus emocingos ir kupinos pagarbos jaunajai šokėjai. Vos pasibaigus pasirodymui, Rūta Ščiogolevaitė neslėps susižavėjimo: „Aš nežinau, ar esu mačiusi tokią energiją, tokį greitį. Noriu kuo greičiau išgirsti, ką pasakys Andželika.“

Tačiau tuo Rūtos emocijos nesibaigs – ji neslėps, kad Mintės pasirodymas sužadino giliausius jausmus.

„Grįždama į „Lietuvos talentų“ teisėjų gretas, vis galvojau, kada mane apims tas jausmas, kai galėsiu pasitikti, ar išlydėti tuos, kurie palieka puikų įspūdį. Šiandien tą jausmą patyriau. Mes turim talentų!“ – sakys Rūta, ir žiūrovų salėje nuaidės plojimai.

„Tu tikrai esi Lietuvos talentas. Ačiū, kad atvežei savo talentą čia, pas mus“, – sakys Vytautas Rumšas jaunesnysis.

O laidos vedėjas Mindaugas Stasiulis tradiciškai nepaliks be šmaikštaus komentaro: „Lietuviai iš užsienio dažniausiai grįžta arba pigiau susitvarkyti dantis, arba dėl „Sodros“. Bet, pasirodo, yra ir trečia priežastis – „Lietuvos talentai“!

Ar Mintės pasirodymas taps vienu iš įsimintiniausių šio sezono momentų? Ar jai pavyks savo energija ir talentu pavergti visus teisėjus bei žiūrovus? Visa tai – jau šį sekmadienį.

„Lietuvos talentų“ laida – šį sekmadienį, 19.30 val. per TV3!

