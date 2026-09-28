Lietuvos kikbokso čempionas Martynas Danius su mylimąja susilaukė pirmagimio

Džiugią naujieną Karolina paskelbė socialiniuose tinkluose.
Susilaukė pirmagimio
Kaip atskleidė moteris, porai gimė sūnus.
„Martinas Danius 2026.09.27
Sunkus buvo kelias į pasimatymą mūsų mažas sūnuti, bet viskas jau praeityje.
Gimei didelis, sveikas, gražus ir neapsakomai mylimas mūsų visų. Daugiau žodžių negalėčiau pasakyti šiandien, tik ačiū gyvenimui už šitą žvaigždelę mūsų rankose.
Ir ačiū, Martynai, už tavo meilę mums.
Visos negandos į šalį, o dabar keliaujam paskęsti didžiuliame meilės burbule“, – rašė ji.
Po įrašu pasipylė bičiulių ir sekėjų sveikinimai bei linkėjimai šeimai.
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