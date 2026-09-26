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TV3 naujienos > Gyvenimas > Šeima

Išgirdę, kokį vardą mama nori suteikti savo dukrai, pakraupo: „Tikra graikų tragedija“

2026-09-26 16:45 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-26 16:45
Pridėkite kaip šaltinį Google

Būsima mama sulaukė raginimų persigalvoti dėl vardo, kurį nori suteikti savo dukrai. Internautai tikina, kad vardas yra „siaubingas“ ir kad vaikas jo „nekęs“.

Naujagimis, kūdikis, asociatyvi nuotr. (nuotr. 123rf.com)

Būsima mama sulaukė raginimų persigalvoti dėl vardo, kurį nori suteikti savo dukrai. Internautai tikina, kad vardas yra „siaubingas“ ir kad vaikas jo „nekęs“.

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Išrinkti vardą kūdikiui ne visada lengva. Tai ypač aktualu tuomet, kai tėvai svarsto suteikti vaikui neįprastą vardą, išsiskiriantį iš tradicinių pasirinkimų.

Tokiais atvejais dažnai tenka išklausyti aplinkinių nuomones, o kartais ir atvirą kritiką, ypač jei būsimi tėvai nusprendžia vardą atskleisti dar prieš vaikui gimstant, rašoma mirror.co.uk.

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Dėl šios priežasties tėvams neretai patariama vardą pasilikti paslaptyje iki gimimo, tačiau ne visada tai įmanoma, ypač kai kyla abejonių ir norisi išgirsti kitų žmonių nuomonę.

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Pasiūlė išskirtinį vardą iš graikų mitologijos

Būtent taip nutiko vienai būsimai mamai, kuri socialiniuose tinkluose paprašė patarimo dėl dukrai išrinkto vardo. Vis dėlto reakcija nebuvo tokia, kokios ji tikėjosi.

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Moteris „Reddit“ platformoje pasakojo, kad ji ir jos vyras yra dideli graikų mitologijos gerbėjai, todėl dukrai nori suteikti su ja susijusį vardą. Vis tik pora nenori rinktis gana įprastų tokių vardų kaip Atėnė (Athena), Penelopė (Penelope), Iris ar Talija (Thalia).

Jų netraukia ir retesni graikų mitologijos veikėjų vardai, tokie kaip Persefonė (Persephone), Afroditė (Aphrodite) ar Hera. Vietoj to jie svarsto dukrą pavadinti Itaka (Ithaca) – Graikijai priklausančios salos vardu.

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Itaka yra reali sala. Graikų mitologijoje ji laikoma Odisėjo namais. Būtent jo ilga ir sudėtinga kelionė atgal į gimtinę tapo garsiojo epo „Odisėja“ pagrindu.

Vis dėlto moteris pabrėžė, kad su vyru šį vardą buvo išsirinkę gerokai anksčiau, nei pasirodė nauja ekranizacija, todėl jų sprendimas nėra susijęs su filmo populiarumu.

Savo įraše ji rašė: „Mes su vyru mėgstame graikų mitologiją ir dar prieš pasirodant filmui „The Odyssey“ savo dukrai buvome išrinkę vardą Ithaca.

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Rašyba visiškai tokia pati kaip salos pavadinimo, be jokių keistų pakeitimų. Tačiau ar tai tikrai tokia bloga idėja?

Kiti mūsų svarstomi variantai yra Cora, Aurora arba Isadora, tačiau mano pačios vardas rimuojasi su jais (įsivaizduokite kažką panašaus į Laura ir Nora). Bijau, kad tai gal net blogiau. Prašau padėkite išrinkti vardą, kurį mano vaikas galėtų pamilti.“

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Internautai komentarų negailėjo

Komentatoriai netruko pareikšti savo nuomonės. Daugelis prisipažino nesantys šio vardo gerbėjai, o kai kurie jį pavadino net „siaubingu vardu žmogui“ ir ragino būsimą mamą gerai persvarstyti savo pasirinkimą.

Vienas komentatorius rašė: „Tai Graikijos sala, todėl graikams toks vardas skambėtų labai keistai. Tai būtų panašu į tai, lyg vaiką pavadintumėte Sicilija, Kreta ar Lesbu. Esu pusiau graikas, todėl mano nuomonė gali būti šališka.“

Kitas asmuo pridūrė: „Man tai tiesiog nemaloniai skambantis vardas. Primena garsą, kurį žmogus išleidžia žagsėdamas.“

Trečiasis buvo dar tiesmukesnis: „Gal ir ne graikų tragedija, bet tikrai pakankama priežastis, kad vaikas mokykloje patirtų patyčias.“

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