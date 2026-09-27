Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Šeima

Tėvų išrinktas vardas vaikui privertė verkti iš juoko: priblokštos buvo ne tik akušerės

2026-09-27 13:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-27 13:00
Pridėkite kaip šaltinį Google

Vardo rinkimas vaikui – nelengva užduotis. Ne paslaptis, kad kartais partneriams dėl to gali kilti sunkumų stengiantis surasti kompromisą, o vienam norint išskirtinio vardo, o kitam – tradicinio, gali kilti nesusipratimų.

Kūdikis, naujagimis, asociatyvi nuotr. (nuotr. 123rf.com)

Vardo rinkimas vaikui – nelengva užduotis. Ne paslaptis, kad kartais partneriams dėl to gali kilti sunkumų stengiantis surasti kompromisą, o vienam norint išskirtinio vardo, o kitam – tradicinio, gali kilti nesusipratimų.

REKLAMA
1

Laimei, kai atėjo laikas išrinkti naujagimei vardą, ši pora iš Bristolio, Jungtinės Karalystės, abu sutarė, kad vardas turi būti „ekstravagantiškas“, rašoma mirror.co.uk.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Išrinko originalų vardą

Kadangi abu yra Disnėjaus filmukų mėgėjai, Jade Jeanes ir jos vyras Joshua iš pradžių norėjo dukrą pavadinti filmuko „Gražuolė ir pabaisa“ herojės vardu. Bet galiausiai jie nusprendė, kad šis vardas skamba ne taip, kaip turėtų, ir išrinko daug originalesnį variantą.

REKLAMA
REKLAMA

Kai mergaitė gimė šv. Mykolo ligoninėje Bristolyje, tėvai nusprendė ją pavadinti Disney (aut. past. – lietuviškai – Disnėja, t. y. iš animacinių filmukų kūrėjo Volto Disnėjaus pavardės sukurtas vardas) – Jade sako, kad toks pasirinkimas nustebino visą ligoninės skyrių. Tačiau šokiruotos buvo ne tik akušerės – žmonės, kurių ši pora net nepažįsta, internete ėmė rašyti žiaurius komentarus, šaipydamiesi iš jaunų tėvų pasirinkimo.

REKLAMA

Jade originaliu dukros vardu pasidalino vaikus auginantiems žmonėms skirtoje grupėje feisbuke ir liko priblokšta neigiamų komentarų – daugelis žmonių jos įrašą komentavo verkiančiais ir besijuokiančiais veideliais.

„Bristol Post“ ji pasakojo: „Šeimai ir draugams vardas labai patinka, man irgi. Niekieno kito reikalas, kaip mes nusprendėme ją pavadinti, bet galiausiai žmonėms šis vardas arba labai patinka, arba jie negali jo pakęsti.“

REKLAMA
REKLAMA

Vieną vaiką auginanti mama pridūrė, kad jei ateityje susilauktų sūnaus, ji greičiausiai jį pavadintu Sonicu, kaip žymusis kompiuterinio žaidimo personažas. Moteris įsitikinusi, kad neįprasti vardai bus vis labiau populiaresni.

Ši pora labai džiaugiasi turėdami mažąją Disney, nes jiems ilgą laiką nepavyko susilaukti atžalos. Tėvai sako, kad mažoji tokį vardą nešioja ne veltui – ji labai džiaugiasi kaskart, kai per televizorių rodomas Disnėjaus filmukas.

Sužinokite vaiko vardo reikšmę ir kilmę

Daugiau nei 4000 vardų reikšmių rasite tevu-darzelis.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų