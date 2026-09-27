Tėvų išrinktas vardas vaikui privertė verkti iš juoko: priblokštos buvo ne tik akušerės

Laimei, kai atėjo laikas išrinkti naujagimei vardą, ši pora iš Bristolio, Jungtinės Karalystės, abu sutarė, kad vardas turi būti „ekstravagantiškas“, rašoma mirror.co.uk.
Išrinko originalų vardą
Kadangi abu yra Disnėjaus filmukų mėgėjai, Jade Jeanes ir jos vyras Joshua iš pradžių norėjo dukrą pavadinti filmuko „Gražuolė ir pabaisa“ herojės vardu. Bet galiausiai jie nusprendė, kad šis vardas skamba ne taip, kaip turėtų, ir išrinko daug originalesnį variantą.
Kai mergaitė gimė šv. Mykolo ligoninėje Bristolyje, tėvai nusprendė ją pavadinti Disney (aut. past. – lietuviškai – Disnėja, t. y. iš animacinių filmukų kūrėjo Volto Disnėjaus pavardės sukurtas vardas) – Jade sako, kad toks pasirinkimas nustebino visą ligoninės skyrių. Tačiau šokiruotos buvo ne tik akušerės – žmonės, kurių ši pora net nepažįsta, internete ėmė rašyti žiaurius komentarus, šaipydamiesi iš jaunų tėvų pasirinkimo.
Jade originaliu dukros vardu pasidalino vaikus auginantiems žmonėms skirtoje grupėje feisbuke ir liko priblokšta neigiamų komentarų – daugelis žmonių jos įrašą komentavo verkiančiais ir besijuokiančiais veideliais.
„Bristol Post“ ji pasakojo: „Šeimai ir draugams vardas labai patinka, man irgi. Niekieno kito reikalas, kaip mes nusprendėme ją pavadinti, bet galiausiai žmonėms šis vardas arba labai patinka, arba jie negali jo pakęsti.“
Vieną vaiką auginanti mama pridūrė, kad jei ateityje susilauktų sūnaus, ji greičiausiai jį pavadintu Sonicu, kaip žymusis kompiuterinio žaidimo personažas. Moteris įsitikinusi, kad neįprasti vardai bus vis labiau populiaresni.
Ši pora labai džiaugiasi turėdami mažąją Disney, nes jiems ilgą laiką nepavyko susilaukti atžalos. Tėvai sako, kad mažoji tokį vardą nešioja ne veltui – ji labai džiaugiasi kaskart, kai per televizorių rodomas Disnėjaus filmukas.
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