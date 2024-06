Lietuvoje netrukus koncertuosianti roko žvaigždė Bryanas Adamsas: 9 įdomiausi faktai

Šiandien su gerbėjais dalinamės įdomiausiais faktais iš Bryano Adamso gyvenimo.

Bryan Adams – „So Happy It Hurts“

Pirmojo kontrakto vertė – 1 JAV doleris

Pirmąją sutartį Bryanas Adamsas pasirašė už 1 JAV dolerį.

1978 m., būdamas vos 18 metų, būsimoji žvaigždė pasirašė sutartį su įrašų kompanija „A&M Records“, kuri nusprendė surizikuoti su pradedančiu rokeriu, laikydamasi požiūrio „palauk ir pamatysi“.

Buvo pasirašyta sutartis už simbolinę 1 JAV dolerio sumą. Bryanas Adamsas primygtinai reikalavo gauti sutartą pinigų kupiūrą, kad galėtų ją įrėminti.

REKLAMA

REKLAMA

Nors pirmieji du atlikėjo albumai „Bryan Adams“ (1980 m.) ir „You Want It You Got It“ (1981 m.) nesužavėjo pasaulio, trečiasis albumas „Cuts Like A Knife“ (1983 m.) tapo platininiu Amerikoje ir triskart platininiu gimtojoje Kanadoje – skaičiuojama, kad visame pasaulyje jis buvo parduotas mažiausiai 1,5 mln. kopijų tiražu.

REKLAMA

Atrodo, kad „A&M Rercords“ investicija atnešė neblogą grąžą.

Pirmuoju proveržio hitu tapo kitiems muzikantams parašyta daina

1983 m. sausį žinomas prodiuseris Bruce'as Fairbairnas paprašė Bryano Adamso ir jo bendražygio Jimo Vallance'o sukurti dainą grupei „Blue Öyster Cult“.

Jų sukurta originali dainos „Run To You“ versija nepadarė įspūdžio nei grupei, nei pačiam Bryanui Adamsui, todėl jos buvo atsisakyta.

Kai Bryanui Adamsui prireikė dar vienos dainos 1984 m. albumui „Reckless“, jis išsitraukė „Run To You“ ir šį kartą visi, įskaitant albumo prodiuserį Bobą Clearmountainą, liko sužavėti. Ši daina tapo pagrindiniu albumo singlu ir didžiausiu Bryano Adamso hitu, užėmusiu 6 vietą „Billboard Hot 100“ singlų sąraše.

REKLAMA

REKLAMA

Nors ankstesnis albumas „Cuts Like A Knife“ turėjo tris hitus ir tapo platininiu, albumas „Reckless“ pagimdė šešis hitus („Heaven“ tapo Nr. 1) ir pavertė Bryaną Adamsą superžvaigžde – Amerikoje albumo buvo parduota daugiau nei 5 mln. kopijų, o visame pasaulyje, kaip pranešama, dar 7 mln.

Bryanas Adamsas sukūrė dešimtis dainų kitoms muzikos žvaigždėms

Bryanas Adamsas yra parašęs dainų daugeliui kitų atlikėjų, iš kurių daugelis yra roko muzikos atlikėjai.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

1982 m. jis kartu su Jimu Vallance'u ir Gene'u Simmonsu sukūrė dainas „Rock And Roll Hell“ ir „War Machine“ rokerių „KISS“ albumui „Creatures Of The Night“, o su Paulu Stanley ir Mikeliu Jappu parašė dainą „Down On Your Knees“ grupės „KISS“ albumui „Killers“.

Netrukus Bryanas Adamsas pradėjo kurti dainas rokeriams Tedui Nugentui, „Motley Crue“ ir „Krokus“, tačiau jis taip pat rašė dainas ir kitiems įvairiems atlikėjams: Neilui Diamondui, Tinai Turner, Bonnie Raitt, „Loverboy“ ir daugeliui kitų.

REKLAMA

Bryanas Adamsas mėgsta gerus duetus

Bryano Adamso duetai dažnai skamba kino filmų garso takeliuose ir paprastai jiems sekasi gerai. Jo bendras kūrinys „It's Only Love“ (1984 m.) su Tina Turner pateko į Top 20 hitų sąrašą ir užėmė 15 vietą „Billboard Hot 100“ singlų tope.

„All For Love“, Bryano Adamso kartu su Stingu ir Rodu Stewartu įrašyta daina „Trijų muškietininkų“ filmo garso takeliui (1993 m.), užėmė pirmąją vietą mažiausiai dešimtyje šalių, o visame pasaulyje singlas buvo parduota beveik 2 mln. kopijų.

REKLAMA

Jis taip pat dainavo duetu su Bonnie Raitt („Rock Steady“), Barbra Streisand („I Finally Found Someone“) ir Melanie C iš grupės „Spice Girls“ („When You're Gone“). Jis taip pat įrašė bendras dainas su „Chicane“, Pamela Anderson, Emmanuelle Seigner, „Loverush UK“ ir Michaelu Bublé.

Pastaraisiais metais Bryanas Adamsas yra sakęs, kad norėtų duetu dainuoti su Beyonce ir Lady Gaga. Beje, Taylor Swift kartą pakvietė jį į sceną kartu atlikti dainos „Summer Of '69“.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Bryanas Adamsas – pripažintas fotografas

Bryanas Adamsas fotografuoja didžiąją savo gyvenimo dalį ir tai jau seniai nebėra tik hobis. Jis fotografavo visus – nuo roko žvaigždžių iki karališkosios šeimos atstovų ir net save patį albumų viršeliams.

Bryanas Adamsas gavo daug gerų patarimų apie fotografiją, kai garsusis Antonas Corbijnas nufotografavo jo 1987 m. albumo „Into The Fire“ viršelį.

Bryanas Adamsas yra įamžinęs įsimintinus portretus tokių žinomų žmonių kaip P!nk, Micko Jaggerio, Amy Winehouse, „Rammstein“ ir karalienė Elžbietos II-osios.

REKLAMA

Muzikantas taip pat fotografavo benamius, sužeistus karo veteranus iš Irako ir Afganistano, Calvino Kleino mados namų kolekcijų pristatymus ir 2022 m. kalendorių, skirtą švęsti padangų gamintojų kompanijos „Pirelli“ 150-ąsias metines.

Nemažą dalį nuo savo fotografijų knygų gautų lėšų muzikantas skiria įvairiems labdaros projektams.

Viename interviu Bryanas Adamsas juokavo, kad jis yra „fotografas, apsimetantis dainininku“.

Bryanas Adamsas – ilgametis veganas ir gyvūnų teisių gynėjas

Dainininkas pirmą kartą tapo vegetaru būdamas 28 metų, o vėliau pasirinko būti veganu.

REKLAMA

Bryanas Adamsas yra sakęs, kad iš augalinės mitybos gauna daug energijos ir pažymi, kad nebeserga.

Bryanas Adamsas prisijungė prie kitų garsių muzikantų, kurie taip pat yra veganai – Paulas McCartney, Billie Eilish ir Stevie Wonderis.

Bryanas Adamas skiria daug laiko ir lėšų humanitariniams ir labdaringiems tikslams

Bryanas Adamsas savo balsą ir veidą yra „paskolinęs“ įvairiems tikslams.

Viskas prasidėjo nuo jo pasirodymo 1985 m. „Live Aid“ koncerte, kurio metu buvo surinkta daug lėšų Etiopijos bado krizei malšinti.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Po to sekė dviejų savaičių „Amnesty International A Conspiracy Of Hope“ turas 1986 m., 1988 m. taikos koncertas Rytų Berlyne ir daugelis kitų.

Nuo pagalbos po žemės drebėjimų ir cunamių iki Vidurio Rytų taikos proceso – muzikantas dalyvavo daugelyje veiklų.

2006 m. Bryanas Adamsas įkūrė savo vardo fondą, kurio tikslas – finansinėmis dotacijomis gerinti gyvenimo kokybę visame pasaulyje. Lėšomis remiami konkretūs projektai, kuriais siekiama pagerinti kitų žmonių gyvenimą. Fondas siekia apsaugoti labiausiai pažeidžiamus ar nepalankioje padėtyje esančius visuomenės narius. Didelis tikslas – gerinti vaikų ir jaunimo švietimo ir mokymosi galimybes visame pasaulyje.

REKLAMA

Bryanas Adamsas yra vienas iš Brodvėjaus miuziklo autorių

Bryanas Adamsas yra gerai žinomas dėl hitais tapusių dainų iš kino filmų, tačiau ne visi žino, kad jis kartu su Jimu Vallance'u parašė muziką Brodvėjaus miuziklui „Pretty Woman“.

Šis miuziklas statomas nuo 2018 m. rugpjūčio mėn. ir rodomas Jungtinėje Karalystėje bei JAV.

Bryanas Adamsas prisimena, kad prodiuseriams pristatė tris naujus kūrinius, kuriuos parašė su Jimu Vallance'u. Praėjus 30 min. po perklausos muzikantas sulaukė skambučio, kad miuziklas bus statomas pagal jo sukurtą muziką.

REKLAMA

Bryanas Adamsas koncertuoja neįprastose šalyse

Bryanas Adamsas keliauja po tokias vietas, kuriose kitos Vakarų pasaulio muzikos žvaigždės nesilanko.

Keletą kartų muzikantas gastroliavo Indijoje, kur pirmą kartą dešimtojo dešimtmečio pradžioje grojo Mumbajuje ir liko sužavėtas Indijos publikos atsidavimu.

Pranešama, kad jis buvo pirmasis Vakarų atlikėjas, kuris po rugsėjo 11 d. išpuolių koncertavo Karačyje (Pakistanas).

2010 m. gruodį koncertavo Libane ir Sirijoje, o Sirijoje dar niekada nebuvo viešėjęs joks Vakarų pasaulio muzikos atlikėjas.

Jau labai greitai viena ryškiausių roko muzikos žvaigždžių koncertuos Lietuvoje.

Liepos 9-ąją dieną Vilniaus Kalnų parke vyksiantį Bryano Adamso pasaulinių gastrolių „So Happy It Hurts Tour“ koncertą pristato didžiausias Baltijos šalių koncertų rengėjas „Live Nation Lietuva“.