Lietuvoje išleista Willo Smitho autobiografija: yra kietuolis personažas, ir esu tikrasis „aš“

Neseniai Lietuvoje išleistoje biografinėje knygoje „Will. Autobiografija“ jis atskleidžia savo širdį ir pasakoja savo gyvenimo istorijos kelius ir klystkelius, kaip Filadelfijoje gimęs vaikis tapo muzikos ir kino superžvaigžde, vaidinusia tokiuose filmuose kaip „Vyrai juodais drabužiais“, „Pašėlę vyrukai“, „Nepriklausomybės diena“, „Aš esu legenda“, „Ali“.

Už filme „Williams metodas“ („King Richard“) įtaigiai atliktą teniso legendų seserų Williams tėvo vaidmenį W. Smithas įvertintas „Oskaro“ statulėle.

„Tai, ką jūs pažįstate kaip Willą Smithą, ateivių naikintoją, kino superžvaigždę, iš esmės yra kruopščiai sukurtas ir ištobulintas personažas, kad apsaugočiau save. Kad pasislėpčiau nuo pasaulio. Kad paslėpčiau bailį“, – leidyklos „Eugrimas“ lietuvių kalba išleistoje knygoje „Will. Autobiografija“ teigia kino žvaigždė.

(4 nuotr.) FOTOGALERIJA. Lietuvoje išleista Willo Smitho autobiografija

Knygoje aktorius labai atvirai prisipažįsta, kad gyvenimas su itin griežtu tėvu jam buvo kankynė.

„Kita vertus, jis buvo vienas geriausių žmonių, kokius tik esu pažinojęs. Mano tėvas smurtaudavo, bet jis taip pat ateidavo į kiekvienas varžybas, spektaklį ir rečitalį. Jis buvo alkoholikas, bet kiekvieno mano filmo premjeroje pasirodydavo blaivus“, – savo gyvenimo detalių neglaisto Holivudo žvaigždė.

Repo žvaigždės karjera ir pamiršti mokesčiai

Dar paauglystėje humoro ir repavimo talentu išsiskyręs jaunuolis savo karjerą pradėjo muzikos scenoje. Tačiau jis nebuvo gangsteris, neprekiavo narkotikais, augo gražioje gatvėje, abiejų tėvų šeimoje, iki 14-os mokėsi katalikiškojoje mokykloje, kurioje dauguma vaikų buvo baltaodžiai.

„Mano gyvenimo istorija labai skyrėsi nuo tų, kurias pasakodavo jauni juodaodžiai, pradėję pasaulinį reiškinį, vėliau tapusį hiphopu. Jų nuomone, buvau kažkoks neteisėtas menininkas; jie vadino mane „skystablauzdžiu“, „niekalu“, „banaliu“, „cukriniu reperiu“ – žodžiais, kurie mane žiauriai siutindavo“, – prisipažįsta W. Smithas.

Jam susipažinus su vienu geriausių visų laikų hiphopo didžėjumi DJ Jazzy Jeffu gimė neprilygstamas duetas DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince, kuris užkariavo repo ir hiphopo muzikos pasaulį, pelnę „Grammy“ apdovanojimą ir atnešė milijonus. Taip būsimasis aktorius įrodė šeimai, kad gali uždirbti pinigų ir sulaukti pripažinimo nestudijuodamas koledže.

Tačiau šlovės laikai tęsėsi neilgai – finansų neskaičiavę, vakarėlius rengę ir kitaip besilinksminę jaunuoliai susidūrė ir su kelių milijonų dolerių mokesčių problemomis, kurios juos sugrąžino į realybę.

Visgi užmegztos pažintys, humoro jausmas ir nuoseklus darbas vedė Willą Smithą link kino žvaigždės šlovės.

Meilės viesulas su J. Pinkett Smith

„Kino žvaigždės paprastai vaidina simpatiškus veikėjus, kurie įkūnija geriausias žmonių savybes: drąsą, išradingumą, gebėjimą sėkmingai spręsti sudėtingiausias problemas. Man patiko mintis, kad ekrane galėčiau tapti geresniu žmogumi, nei esu gyvenime. Taigi susikūriau veikėjo, kuris aktorių gali paversti kino žvaigžde, apibūdinimą – jį sudarė trys žodžiai iš „S“ raidės: stiprus, smagus, seksualus“, – knygoje „Will. Autobiografija“ atvirauja W. Smithas.

Raktiniai sėkmingų filmų elementai taip pat buvo ir specialieji efektai bei meilė.

Įsimylėjimo laikotarpių ir netikėtų meilės vingių netrūko ir Will Smitho asmeniniame gyvenime, kol jis galiausiai aistringai pamilo aktorę Jadą Pinkett Smith.

Autobiografinėje knygoje Holivudo žvaigždė prisipažįsta, kad pirmaisiais bendravimo mėnesiais jie taip puikiai derėjo, kad labiau panėšėjo į senus draugus nei į ką tik iškeptus mylimuosius.

„Pirmus tris ar keturis mėnesius mūsų kūnai vos atlaikė pašėlusį meilės viesulą. Be to, paslapčiomis keliaudavome į tokias egzotiškas vietas kaip Šventojo Luko kyšulys, privačios Karibų salos, Aspenas ar nuošalūs kampeliai Havajuose. Viešbučiuose registruodavomės slapyvardžiais (negaliu pasakyti, kokiais, nes ir šiandien kartais jais naudojamės). Taigi keturis mėnesius kasdien gėrėme kokteilius ir po kelis kartus per dieną mylėjomės. Visgi svarbiausias mūsų santykių elementas buvo – ir iki šiol tebėra – gilūs, nepaviršutiniški pokalbiai“, – apie santykius su Jada pasakoja Willas.

Willo ir Jados meilės santykiuose netrūko ne tik pakilimų, bet ir nuosmukių, kai jie buvo ties skyrybų riba ir gyveno atskirai.

Autobiografijoje – kelias į savęs pažinimą

Itin atviroje autobiografijoje Willas taip pat prisipažįsta, kodėl savo dainose nustojo vartoti keiksmažodžius, kaip susitiko su legendiniu boksininku Muhammadu Ali, kūrį įkūnijo filme „Ali“ (už šį vaidmenį gavo netgi „Oskaro“ nominaciją), susipažino su vienu iš kovos prieš apartheidu vadovų, pirmuoju juodaodžiu Pietų Afrikos Respublikos prezidentu Nelsonu Mandela.

„Will. Autobiografija“ – tai ilgos kelionės į savęs pažinimą rezultatas, neprilygstamų valios galių tyrinėjimas.

Padedamas pasaulinio bestselerio „Subtilus menas nekrušti sau (ir kitiems) proto“ autoriaus Marko Mansono, Willas pataria, kaip suvaldyti savo emocijas, kad taptume geresni, ir įrodo, kad tai gali padaryti kiekvienas.