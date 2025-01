Lietuvoje įsižiebė skandalas dėl lietuvės nuotraukų iš klubo: sureagavo ir žinomi žmonės

Nuotrauka, kurioje užfiksuota pora, fotobūdelėje užsiimanti oraliniu seksu, pasklido plačiai ir sukėlė nemažai diskusijų.

Paviešintos nuotraukos sukėlė skandalą

Teigiama, kad šešias nuotraukas, kur užfiksuotas vyriškas lytinis organas ir aiškiai matomas merginos veidas, fotobūdelėje rado kitas užėjęs asmuo, šios netruko pasklisti įvairiuose socialiniuose tinkluose.

Išplitus nuotraukoms, internautai netruko išsiaiškinti merginos asmenybės ir susirasti jos socialinių tinklų profilius.

Vieni iškart puolė ginti merginą ir ragino neatskleisti kitiems jos tapatybės, kad nekiltų patyčių banga, kitiems įtarimą ėmė kelti tai, kad merginos socialinių tinklų paskyros liko viešai prieinamos.

Situaciją stebėjo ir toliau stebi ne vienas ir skaičiuoja, kad merginos sekėjų skaičius išaugo daugiau nei dešimt kartų. Tai pakurstė kalbas, galbūt tai – gerai apgalvotas ir suplanuotas būdas susirinkti sekėjų ar išpopuliarėti.

Ne vienas pradėjo kalbėti, kad tai – tik reklama, o gal sugalvotas juokelis ir tam buvo panaudotas sekso žaislas ir nuotraukos paviešintos specialiai.

Be to, kalbėta, kad mergina buvo neištikima savo partneriui ir užfiksuota su kitu vyru, vis tik kiek vėliau paviešintos nuotraukos, kuriose jiedu kartu ir internautai netruko išsiaiškinti, kad tai nebuvo su svetimu vyru užfiksuoti kadrai.

Apie išplitusias nuotraukas ir netylančias kalbas prabilo ir pati mergina, ji kalbėjo apie sugriuvusius santykius ir gyvenimą, viešai demonstravo ašaras. Ji pasakojo galvojanti imtis teisinių veiksmų prieš asmenį, kuris paviešino nuotraukas.

Sureagavo žinomi žmonės

Ši istorija nepraslydo ir pro Lietuvos žvaigždžių akis – jie viešai pareiškė savo nuomonę apie susiklosčiusią situaciją.

„Nu dabar visos paspauskit like, kurios nors kartą gyvenime yra čiulpusios! Tai kame čia parkė – jei visi tai darę? Už drąsą ir nurautumą rašyčiau 10 balų, o jei bičas dėl to paliko – tai pats lo**as.

Ir net jei tai fake news (melagienos – aut. past.), irgi rašyčiau 10 balų už išradingumą. Tai kur išvis problema tada??“ – nuomone dalijosi verslininkas Danielius Bunkus.

„Jeigu ten su savo biču buvai, tai ant rankų tave nešiot, kad pasirašai tokioms avantiūroms. Ir normalus vyras tikrai nepaliktų. Dalintųsi atsakomybe per pusę.

Bet va jeigu tarkim buvo pacheatinta (neištikimybė – aut. past.), tada manau karma padarė savo darbą ir teisybė įvykdyta“, – nuomonę išreiškė fotografas Vilmantas Žilinskas.

„Kad tik tokios bėdos gyvenime būtų... Nematau tragedijos“, – komentavo krepšininkas Domantas Šeškus.

„Eikit į realybės šou! Matau paduotumėt veiksmo normalaus“, – juokavo influenceris Deividas Bendžius.

„Aš vis dar, manau, kad čia buvo partizaninis <...> marketingas“, – rašė Mantas Bertulis.

Progos pajuokauti nepraleido ir renginių vedėjas, keliautojas Vytautas Mikaitis, nesiėmęs vertinti situacijos, tačiau pakomentavęs: „Dar ir manęs čia betrūko komentarų skiltyje.“