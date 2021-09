Lietuvoje atidarytas pirmasis pasaulyje garsaus tinklo „Domino’s Pizza“ restoranas: apsilankė ir žinomi žmonės

Amerikietiško stiliaus renginyje buvo galima sutikti JAV ambasadorių Lietuvoje Robert S. Gilchrist, verslininką Žilviną Grigaitį, stilistą Karolį Murauską, dainininkę Rasą Kaušiūtę, televizijos aktorių ir renginių vedėją Justiną Daugėlą, vaizdo tinklaraštininką Antaną Jakimavičių. Renginio nuotaiką kūrė ir iliuzijos triukais svečius stebino Mantas Wizard, rašoma pranešime spaudai.

„Džiaugiuosi galėdamas dalyvauti pirmojo „Domino’s Pizza“ restorano Lietuvoje atidaryme. Smagu matyti nuolatinį mūsų komercinių santykių augimą, nes vis daugiau amerikietiškų prekių ženklų ir franšizių ateina į šią rinką ir suteikia naujų darbo vietų bei atneša investicijų Lietuvai ir visoms Baltijos šalims, – sakė JAV ambasadorius Lietuvoje Robert S. Gilchrist.

Amerikietiškas restoranų tinklas „Domino‘s Pizza“ savo veiklą pradėjo 1960-aisiais Mičigane. Dabar šis pasaulyje gerai žinomas tinklas turi savo picerijas dvidešimtyje šalių, visame pasaulyje yra įkurta daugiau nei 18 000 restoranų.

(72 nuotr.) FOTOGALERIJA. "Domino's Pizza" atidarymas

„Džiaugiamės galėdami pristatyti tokį pasauliniu mastu žinomą prekės ženklą kaip „Domino's Pizza“ Lietuvos rinkai“, – teigė Evelina Songin, „Domino‘s Pizza“ rinkodaros vadovė. – Manome, kad kruopščiai parinktas asortimentas, puikus klientų aptarnavimas ir efektyvus pristatymas yra raktas į sėkmę šioje naujoje rinkoje.“

Rankų darbo picos pasižymi išskirtine kokybe, jos gardinamos dideliu kiekiu tystančio mocarelos sūrio bei specialiu „Domino‘s“ pomidorų padažu. Šio prekės ženklo pagrindiniai išskirtinumai – pica išsinešimui pagaminama per 15 minučių, o atvežama per pusvalandį (pristatymo zonoje). Įmonė turi specialius pristatymo automobilius bei motorolerius. Picos pakuojamos į specialiai tam pritaikytas picų dėžutes. Iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti, kad tai niekuo neišsiskiriančios dėžutės, tačiau jos yra pagamintos iš kur kas storesnio kartono. Storesnės dėžutės sienelės padeda geriau išlaikyti šilumą jos viduje. Juk pačios skaniausios būtent karštos picos, tad yra daroma viskas, kad produktai vartotojus pasiektų dar alsuojantys krosnies kaitra. „Domino‘s Pizza“ duris atvėrusi sostinės Linkmenų gatvėje, netrukus planuoja plėstis ne tik visoje Lietuvoje, bet ir kitose Baltijos šalyse. Per artimiausius 3 metus mūsų šalyje planuojama įdarbinti daugiau nei 400 darbuotojų.

Renginio metu vienas žinomiausių šalies iliuzionistų Mantas Wizard atliko net kelis triukus, kurių išmoko viešėdamas būtent Jungtinėse Valstijose, pasaulio pramogų sostinėje Las Vegase. Už Atlanto Mantui yra tekę lankytis ne kartą. „Mėgstu amerikietišką maistą. Nors žinau, kad pica laikoma itališku kulinarijos šedevru, bet vistiek šis patiekalas man glaudžiai susijęs ir su Amerika, jos maisto kultūra“, – sakė iliuzionistas, leidžiantis sau kartais pasilepinti greitu maistu po renginių ar kelionių. Po renginių artistas paprastai skiria dieną poilsiui, filmams, draugams, ir, žinoma, skaniam maistui. Vyrui gardžiausia yra Pepperoni pica, ją pamėgo viešėdamas JAV.

Mantas teigė džiugiai sutikęs žinią, kad šis tinklas pagaliau atsidaro ir mūsų šalyje. „Smagu, kad Lietuvoje bus šio puikaus tinklo restoranų! Jie man siejasi su JAV, gera kokybe ir, žinoma, gero skonio bomba. Tad būti šio tinklo atidarymo renginio vedėju man džiaugsmas ir garbė“, – neslėpė M. Wizard. Pasak pašnekovo, dažnai mėgstama juokauti apie amerikietiškas dirbtines šypsenas ar kitus vartotojiškus dalykus, siejamus su JAV. „Man tai atrodo mitas, klišė. Visada sakiau kad JAV mano akimis, yra nuostabi šalis. Ji kupina laisvės, savigarbos, įvairovės ir spalvų. Iš Amerikos galime daug ko mokytis: nuo pagarbos žmogaus teisėms iki mokėjimo gyventi patogiai, sočiai ir smagiai. Man artimas ir pažįstamas jų pramogų sektoriaus pasaulis: puikiai išdirbta verslo sistema, šou verslo lygis ir dydis. Vien Holivudo pramonė yra fantastiškas fenomenas ir verslo, ir kultūriniu požiūriu“, – įsitikinęs renginių vedėjas.

Renginyje apsilankęs verslininkas Žilvinas Grigaitis sakė, kad jam jau yra tekę ragauti picų „Domino’s Pizza“ restorane, besilankant Jungtinėse Valstijose. „Buvau nustebęs, kad šios picos ne tik skanios, bet ir labai didelės. Dydis tikrai padarė įspūdį“, – įspūdžiais dalijosi po pasaulį mėgstantis keliauti verslininkas, į renginį Vilniuje atskubėjęs po kelionės iš Amsterdamo. Pasak Žilvino, picas jis tikrai mėgsta, ir keliaudamas po pasaulį ragauja jų, atranda įvairių skonių. Taip pat ir Lietuvoje, jei tik turi laisvo laiko nevengia apsilankyti picerijose. „Picas mėgstu tradicinio skonio, bet kartais galiu ir paeksperimentuoti su daržovėmis ar žuvimi, nevengiu ir itin aštrių skonių.

Namuose kartais ir pats gaminu, bet ganėtinai retai. Dažniausiai picų užsisakau picerijose ar restoranuose“, – sakė verslininkas.

Plaukų meistras Karolis Murauskas sakė, jau buvo girdėjęs iš bičiulių apie šio amerikiečių tinklo picas, nors pats jų dar nebuvo ragavęs. „Picas tikrai labai mėgstu ir sau leidžiu kokį kartą per mėnesį jomis pasmaguriauti. Labiausiai patinka su vištiena ar jūrų gėrybėmis. Picų namie negaminu, bet kartais jas ruošiame per vakarėlius. Tiesiog pasidarome įvairių skonių picų degustaciją: kas, kaip moka, taip ir kepa. Tai būna superiniai picų vakarėliai“, – pasakojo žinomas stilistas.