Los Andželo moksleiviams nuo 12 metų skiepai bus privalomi

Tai pirmas svarbių švietimo tarybų tokio pobūdžio reikalavimas Jungtinėse Valstijose.

Los Andželo jungtinės mokyklų apygardos (LAUSD) – antros pagal dydį šalyje – sprendimas priimtas Amerikai grumiantis su pandeminio koronaviruso plitimu, didele dalimi nulemtu itin užkrečiamos viruso delta atmainos.

Be to, JAV prezidentas Joe Bidenas ketvirtadienį paskelbė griežtas naujas federalines kovos su pandemija taisykles. Pagal jas privačios įmonės, turinčios 100 ar daugiau darbuotojų, privalės užtikrinti, kad visi darbuotojai būtų pasiskiepiję ar mažiausiai kartą per savaitę atliktų testus dėl COVID-19.

Pagal paskelbtą planą skiepytis taip pat privalės visi federaliniai valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį.

Maždaug 600 tūkst. moksleivių lanko LAUSD valdomas valstybines mokyklas. Ketvirtadienį balsavimu priimtas apygardos sprendimas galėtų nustatyti precedentą švietimo taryboms visoje šalyje.

LAUSD jau reikalavo reguliariai atlikti vaikams testus dėl COVID-19, be to, mokyklų teritorijose – patalpose ir lauke – privaloma dėvėti kaukes, visi darbuotojai turi būti pasiskiepiję.

Pagal naująsias taisykles visi kontaktinio ugdymo pamokose dalyvaujantys vaikai pirmąja skiepo doze turės pasiskiepyti iki lapkričio 21-osios, o antrąja – tokiu laiku, kad iki sausio 10-osios turėtų visiškai susidariusį imunitetą.

Planą parėmė mokytojų sąjungos ir daugelis tėvų, bet – kaip ir visose JAV – reikšminga ir balsinga mažuma griežtai nepritaria skiepams, nepaisydama daugybės mokslinių duomenų, kad vakcinos yra saugios ir veiksmingos.

Vietos sveikatos pareigūnai nurodo, kad maždaug 58 proc. 12–18 metų paauglių yra gavę bent vieną skiepo dozę.