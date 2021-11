Lietuviškų šaknų turinčios pasaulinės žvaigždės: Lietuvą garsina už Atlanto

Kai kurios iš įžymybių, įtrauktų į šį sąrašą, gali jus nustebinti!

Laurence'as Harvey

1929 m. Joniškėse, Lietuvoje, žydų šeimoje gimęs Laurence'as Harvey su šeima 1934 m. pabėgo į Pietų Afriką. Paauglystėje įstojo į Pietų Afrikos kariuomenę. Vėliau jis pradėjo vaidinti ir studijuoti Karališkojoje dramos menų akademijoje Londone. Jis buvo suvaidino daugybėje filmų, įskaitant „The Good Die Young“ (1954), „Butterfield 8“ (1960), „Alamo“ (1960) ir „Mandžiūrijos kandidatas“ (1962). Laurence'as Harvey'us mirė sulaukęs 45 metų 1973 m.

Jackas Sharkey

Jackas Sharkey buvo lietuvių kilmės Amerikos boksininkas, išgarsėjęs 1932 m. sunkiasvoris bokso čempionas. Viena žinomiausių jo varžybų buvo 1927 m. prieš čempioną Jacką Dempsey, kurią Sharkey netikėtai pralaimėjo. Sharkey gimė 1902 metais Niujorke lietuvių namuose, kuriuose kalbėjo lietuviškai. Jis mirė 1994 m., sulaukęs 91 metų.

Pink

Pink yra garsi Amerikos pop žvaigždė, dainininkė ir dainų rašytoja. Jos albumuose yra Can’t Take Me Home, Missundaztood, Try This, I’m Not Dead ir Funhouse. Naujausias jos albumas yra Rose Ave, kuris yra bendras su Dallas Green. Moteris turi lietuvių, airių, žydų ir vokiečių šaknų.

Anthony Kiedis

1962 m. JAV gimęs Anthony Kiedis yra grupės „Red Hot Chili Peppers“ dainininkas. Anthony senelis buvo lietuvis.

Ruta Sepetys

Rūta Sepetys yra žinoma amerikiečių-lietuvių rašytoja, kuri parašė knygą „Tarp pilkų debesų“, „Druska jūrai“ ir „Ne lengvu keliu“. Trys jos romanai yra „New York Times“ bestseleriai, o pagal knygą „Tarp pilkų debesų“ yra sukurtas filmas. Jos knygos pasakoja apie Lietuvą ir jos istoriją.

Hannibalas Lecteris

„Avinėlių tylėjimo“ piktadarys ir pagrindinis veikėjas Hanibalas Lecteris, nors ir išgalvotas, gimė Lietuvoje. Knygos autorius Thomas Harrisas sukūrė savo garsųjį personažą kaip lietuvį, kuris persikėlė gyventi į JAV ir laikui bėgant užsitarnavo JAV pilietybę, kol tapo serijiniu žudiku. Harisas ir jo garsusis piktasis personažas įamžintas atminimo lentoje Literatų gayvėje, Vilniuje.

Jasonas Sudeikis

Jasonas Sudeikis yra amerikiečių aktorius ir komikas, išgarsėjęs 2000-aisiais. Sudeikio giminėje buvo lietuvių. Jis vaidino filmuose „Machinatoriai“ (2016), „Milžinas“ (2016) ir „Dėl visko kaltas seksas“ (2015).

Johnas C. Reilly

Johnas C. Reilly – lietuvių ir airių kilmės amerikietis, komikas ir aktorius. Jis yra gerai žinomas dėl savo vaidmenų filmuose „Kas graužia Gilbertą Greipą“ (1993), „Valandos“ (2002) ir kt. Jis taip pat sužavėjo publiką savo pasirodymu Brodvėjuje „Rūstybės kekės“ ir „Otelas“.