Liepkalnio vandens saugykloje – „MK Drama Queen“ kolekcija: obelų žiedai ir įspūdingi rūbų deriniai

„Ilgiausiai išties užtrukome su lokacijos ieškojimu, norėjosi nustebinti ne tik režisūriniais sprendimais, kuriuos kūrė mūsų itin mylima šios srities profesionalė Gintarė Čepukonytė, bet ir išskirtine vieta. Tik užėjusios į Liepkalnio vandens saugyklą, supratome, kad nepaisant galimų sunkių techninių sprendimų, ji tiesiog užburia savo aura. Tikėjome, jog tokia erdvė nepaliks abejingų“,– renginio pasiruošimo iššūkiais dalinosi dizainerės.

Rudenį veiklos dešimtmetį minėsiantis „MK Drama Queen“ duetas šią kolekciją pavadino savo širdimi, kuo alsuoja jų prekinis ženklas, todėl daugiausiai dėmesio skyrė klientų mėgstamiausioms nuotakų bei proginėms suknelėms. Pamiršti neliko kostiumai, jau tapę moterų vizitine kortele.

REKLAMA

REKLAMA

Naujuose kūriniuose – klasika su modernumo prieskoniu, standartiniai lekalai papildyti įdomesnėmis rankovėmis, ryškesnėmis detalėmis ar itin išreikštais pečiais. „Nepabėgome ir nuo savo spalvų paletės: dominuoja juoda, balta, įmaišėme vos kelis smėlinių atspalvių modelius“, – pasakojo kūrėjos.

REKLAMA

„MK Drama Queen“ kolekcijos pristatymas (12 nuotr.) „MK Drama Queen“ kolekcijos pristatymas (nuotr. Aistės Krasauskienės) „MK Drama Queen“ kolekcijos pristatymas (nuotr. Aistės Krasauskienės) „MK Drama Queen“ kolekcijos pristatymas (nuotr. Aistės Krasauskienės) +8 „MK Drama Queen“ kolekcijos pristatymas (nuotr. Aistės Krasauskienės) „MK Drama Queen“ kolekcijos pristatymas (nuotr. Aistės Krasauskienės) „MK Drama Queen“ kolekcijos pristatymas (nuotr. Aistės Krasauskienės) „MK Drama Queen“ kolekcijos pristatymas (nuotr. Aistės Krasauskienės) „MK Drama Queen“ kolekcijos pristatymas (nuotr. Aistės Krasauskienės) „MK Drama Queen“ kolekcijos pristatymas (nuotr. Aistės Krasauskienės) „MK Drama Queen“ kolekcijos pristatymas (nuotr. Aistės Krasauskienės) „MK Drama Queen“ kolekcijos pristatymas (nuotr. Aistės Krasauskienės) „MK Drama Queen“ kolekcijos pristatymas (nuotr. Aistės Krasauskienės)

(12 nuotr.) FOTOGALERIJA. „MK Drama Queen“ kolekcijos pristatymas

Pagrindinis šou akcentas – obelų žiedai

Dėl pagrindiniu pristatymo dekoro akcentu tapusių žydinčių obelų šakų, kurios nuo senų laikų siejamos su vestuvėmis, kolekcijoje vyrauja nuotakų suknelės bei žiedų tematika. „Norėjosi, jog kiekviena moteris atrastų tą savo „karalienės“ įvaizdį, bet kartu nepabėgti ir nuo mums artimiausio stiliaus.

Abi itin vertiname tvarumą, todėl kolekciją šį kartą nusprendėme išpildyti iš jau turimų audinių likučių, o didžioji dalis modelių ateityje bus nuomuojami, kad po vieno karto vilkėjimo nenugultų spintose“,– daugiau detalių atskleidė Monika ir Kotryna.

REKLAMA

REKLAMA

Šou dar įsimintesniu pavertė „MK Drama Queen“ komanda bei partneriai, ištikimai palaikantys draugai. „Mes jau neatsiejamos nuo atvirumo, didelio būrio bičiulių, kuris kasmet plečiasi. Esame be galo dėkingos“,– džiaugsmo neslėpė vaikystės draugės ir kolegės.

Šeštadienį magiją obelų žiedais vandens saugykloje kūrė „Love me speechless“, o kulminacinį kūrinį, jau vadinamą dizainerių himnu, „Christine and the Queens“ gyvai atliko dainininkė Emilija Katauskaitė, rašoma pranešime žiniasklaidai.

„Įprasta, jog mūsų pristatymų metu groja DJ, tačiau šįkart kolekcija ir lokacija padiktavo visiškai kitą muzikinį sprendimą – modeliai vaikščiojo jau ne podiumu, o ratu ir su kiekvienai režisierės priskirtu metų laiku, skambant gamtos garsams bei išskirtinei lietuviškai muzikai su folkloro elementais, taip sukuriant dar didesnę mistiką“, – reziumavo tvarios kolekcijos idėją įgyvendusios moterys ir pridūrė, jog sau ir klientams surengus didelę šventę, jaučiasi pakylėtos, o emocijų gūsis, kurį gavo pasiruošimo ir renginio metu, tikrai atsispindės jų ateities kūryboje.