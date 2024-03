Šiukštu nesivilkite šių drabužių: atrodysite storesni

Štai mados klaidos, dėl kurių atrodote stambesniais, nei esate iš tiesų.

Labai aptemptos suknelės

Per daug aptempta suknelė neleis jums kvėpuoti, be to, ji kris ant netinkamų kūno vietų. Ji taip pat išryškins visas problemines vietas, pavyzdžiui, pilvo sritį, o tai, žinoma, neatrodys puikiai. Taigi, nesirinkite vienu dydžiu mažesnių suknelių, nes, užuot atrodžiusios lieknesnės, jūs atrodysite stambesnės ir net platesnės. Kad išspręstumėte šią problemą, pasirinkite savo dydį ir pasivaikščiokite su ta suknele prieš ją pirkdami.

Aptempti džinsai

Siauri džinsai yra sudėtingas drabužis. Daugumai žmonių jie gali atrodyti, kaip geras pasirinkimas, bet ne visiems. Jei esate kriaušės figūros, derindami šiuos siaurus džinsus su trumpais marškinėliais tik apsunkinsite savo bendrą išvaizdą. Taigi, siaurus džinsus rinkitės išmintingai ir pirkite tokį dydį ir kirpimą, kuris skirtas jūsų figūros tipui, buvo rašoma theothersidemagazine.com.

REKLAMA

REKLAMA

Pūsti paltai ir dideli megztiniai

Pūsti paltai puikiai tinka šaltais žiemos mėnesiais, tačiau dėl jų tikrai atrodysite stambesniais. Rinkitės paltus, susegamus ties liemeniu, nes taip labiau išryškinsite savo liemenį, tas pats pasakytina ir apie didelius megztinius. Kad atrodytumėte lieknesni, rinkitės tokį, kuris apibrėžia liemenį.

REKLAMA

Platūs sijonai

Platūs sijonai puikiai atrodo ant daugelio moterų. Tačiau ne visiems figūros tipams šie sijonai tinka. Jei esate smulkaus sudėjimo, rinkitės labiau prigludusius ir struktūriškesnius sijonus, kitaip dėl tokio sijono atrodysite žema ir kartu stambi.

¾ Kelnės

Buvo laikas, kai ¾ kelnės buvo madingos. Tačiau jos atrodė prastai beveik ant visų, nebent turėjote tokias kojas kaip Deepika Padukone!

Kelnės, kurios baigiasi ties viduriu tarp kulkšnių ir kelių, gali būti didžiausias košmaras, nes dėl jų šlaunų sritis atrodys labai stambi.

REKLAMA

REKLAMA

Netinkama liemenėlė

Prigludusi liemenėlė yra puikiai atrodančios aprangos pagrindas. Ji formuoja jūsų kūno linijas. Ar atkreipėte dėmesį į tuos maišelius aplink krūtinės sritį ir liemenį, kurie susiformuoja dėl per ankštos liemenėlės? Jus šiurpina vien tai matant, tiesa? Todėl skirkite pakankamai laiko tinkamam liemenėlės dydžiui išsiaiškinti. Taip pat nepamirškite dėvėti liemenėlę, kuri derėtų prie dėvimos suknelės.

Per daug spalvų

Jei savo kūną išskaidysite daugybe spalvų, dėmesį sutelksite į kiekvieną kūno dalį. O jei kurioje nors vietoje yra kokių nors trūkumų, jūs tarsi atkreipiate į ją dėmesį. Taigi žinokite ką – dėvėkite vienos spalvos drabužius arba tos pačios spalvos atspalvius, arba geriausia: laikykitės tik tamsių spalvų.