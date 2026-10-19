Liepai Norkevičienei paviešinus nemalonią istoriją – naujas vingis

Apie tai moteris prabilo savo socialiniuose tinkluose, istorija sutiko pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.
Susidūrė su nemalonia situacija
„Noriu pasidalinti viena labai „nuostabia“ patirtimi ir galbūt apsaugoti kitus nuo panašių nuotykių. Mūsų namuose yra BORA įranga. Kai pirkome, ji buvo pristatoma kaip aukštos klasės technika, tačiau orkaitė neatlaikė nė metų. Na, galvojame, visko būna, tam ir yra garantinis aptarnavimas. Tik čia ir prasidėjo visas įdomumas. Kreipėmės į įmonę, iš kurios pirkome orkaitę. Ji pasirūpino garantinio remonto organizavimu ir kreipėsi į servisą help.lt. Svarbu paminėti, kad oficialiai remonto užsakyme kaip besikreipianti šalis nurodyta būtent orkaitę pardavusi įmonė, o ne mes. Tačiau kontaktiniuose duomenyse buvo nurodytas mano vyro telefono numeris, todėl tikėjomės, kad prireikus galėsime tiesiogiai gauti informaciją apie mums priklausančios orkaitės remonto eigą“, – pasakojimą pradėjo Liepa.
Vokišką buitinę įrangą pasirinkusi dainininkė pasakojo, kad po metų sugedo orkaitė, o nusprendus ją sutaisyti per įmonę Help.lt, prasidėjo nesklandumai.
„Pirmą kartą atvyko meistras, apžiūrėjo orkaitę, bandė ją remontuoti. Antrą kartą atvyko perrašyti programinės įrangos. Trečią kartą buvome informuoti, kad orkaitę reikia išmontuoti ir pristatyti į servisą. Tuo pasirūpino įmonė, iš kurios ją pirkome. Orkaitė buvo išmontuota, pristatyta į nurodytą vietą ir… VISKAS. Tyla. Jau kurį laiką neturime jokios konkrečios informacijos, kas su ja vyksta, ar ji remontuojama, kokia remonto eiga ir kada galėtume tikėtis ją atgauti. Ir čia prasideda įdomiausia dalis. Aš pati skambinau į help.lt daugybę kartų. Į mano skambučius nebuvo atsakyta, taip pat nesulaukiau ir perskambinimo. Ne kartą kreipėmės ir į įmonę, iš kurios pirkome orkaitę, prašydami padėti išsiaiškinti situaciją. Tačiau ir iš jų sulaukėme atsakymo, kad konkrečios informacijos suteikti negali, nes jiems patiems nepavyksta telefonu susisiekti su help.lt ir gauti atsakymo apie remonto eigą. Taigi, informacijos nesugebame gauti ne tik mes, bet, kaip mums buvo paaiškinta, ir oficialiai remonto užsakymą pateikusi įmonė.
Nuostabu, tiesa? Galiausiai internete susiradau įmonės vadovą ir parašiau jam per „Facebook“, paklausdama, ar jis susijęs su šia įmone. Sulaukiau labai įdomaus atsakymo – „Žiūrint, kokiu klausimu.“ Pasirodo, net toks paprastas klausimas gali turėti netikėtą atsakymą. Paaiškinau situaciją, sulaukiau pažado pasidomėti ir pranešti. Atsakymo nesulaukiau. Kreipiausi dar kartą – vėl pažadas informaciją suteikti kitą dieną. Ir vėl jokios konkrečios informacijos. Galiausiai pavyko pasikalbėti telefonu. Pokalbio metu išgirsto atsakymo esmė buvo tokia: jeigu mūsų netenkina situacija, galime pasiimti orkaitę ir daryti, ką norime, o pinigai bus grąžinti. Toks bendravimas mane, švelniai tariant, nustebino. Ir kas visoje šitoje situacijoje absurdiškiausia – net ir tiesiogiai susisiekusi su įmonės vadovu nesulaukiau konkretaus atsakymo, kokioje stadijoje yra mūsų orkaitės remontas“, – teigė moteris.
Anot L. Norkevičienės, perdavus orkaitę minėtai įmonei, apie jos buvimo vietą ir remonto eigą nebuvo suteikta jokios aiškios informacijos.
„Man, kaip klientui priklausančio turto savininkei, sunku suprasti, kodėl gauti tokią elementarią informaciją yra taip sudėtinga. Pasiskaičius viešai prieinamus atsiliepimus apie šią įmonę, radau ir kitų žmonių pasakojimų apie panašias problemas – komunikacijos stoką, užsitęsusius remontus ir sunkumus gaunant informaciją apie remontui perduotus daiktus. Žinoma, apie kitų žmonių situacijas spręsti negaliu, tačiau mūsų asmeninė patirtis tikrai verčia susimąstyti. Ir žinot, kas labiausiai stebina? Kad 2026 metais vis dar galima susidurti su tokiu klientų aptarnavimu. Per visą gyvenimą dar nesu turėjusi tokios neigiamos patirties. Mano akimis, tai visiška komunikacijos ir atsakomybės stoka bei nepagarba žmogui, jo laikui ir turtui. Čia jau ne aptarnavimas, o kažkokia komedija. Tik juoktis visai nesinori. Mes jau nusvilome ir dabar teks toliau aiškintis situaciją, bandyti atgauti savo orkaitę ir pagaliau sužinoti, kas su ja apskritai vyksta. Tačiau šiuo įrašu labiausiai noriu pasidalinti savo patirtimi, kad kiti žmonės, prieš patikėdami savo turtą šiai įmonei, galėtų patys įvertinti, ar nori rizikuoti susidurti su panašia situacija.
Mano asmenine nuomone, toks požiūris į klientą, jo laiką, turtą ir elementarų žmogišką bendravimą yra visiškai nepriimtinas. O bendravimo maniera, kurią teko patirti, – jau atskira tema. Todėl, remdamasi išskirtinai savo asmenine patirtimi, galiu pasakyti viena – šios įmonės paslaugomis daugiau niekada nesinaudočiau ir kitiems tikrai nerekomenduočiau“, – kalbėjo Liepa.
Naujienų portalas tv3.lt kreipėsi komentaro į įmonę, kurie pateikė savo poziciją.
„Tikėtina, kad Jūsų užklausoje minimas atvejis yra susijęs su užsakymu, kurį mūsų įmonei pateikė UAB „CASA DI PAULA“.
Norime atkreipti dėmesį, kad mūsų tiesioginis klientas ir paslaugos užsakovas šiuo atveju yra UAB „CASA DI PAULA“, o ne Jūsų minima Liepa Mondeikaitė-Norkevičienė. Pastaroji mūsų įmonei užsakymo neteikė ir už paslaugas tiesiogiai neatsiskaitė.
Visą su užsakymo vykdymu susijusią informaciją teikiame būtent užsakymą pateikusiai įmonei, su kuria palaikome nuolatinę komunikaciją tiek telefonu, tiek per mūsų sistemą.
Dėl konkretaus užsakymo eigos ir kitų su juo susijusių aplinkybių komunikuojame tiesiogiai su paslaugos užsakovu“, – rašoma atsiųstame pranešime.