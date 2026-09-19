Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
5
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Liepos Mondeikaitės sesuo Monika atsivėrė apie tarpusavio ryšį ir kokia garsi atlikėja yra nulipusi nuo scenos: „Ji nuolat...“

2026-09-19 08:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) Miglė Gaidenkaitė
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-19 08:30
Pridėkite kaip šaltinį Google

Muzikos pasaulyje dažnai sakoma, kad stipriausios komandos gimsta iš visiško pasitikėjimo. Dainininkės Liepos Mondeikaitės ir jos sesers Monikos Mandeikaitės pavyzdys – būtent toks. Prasidėjusi nuo vaikystės seseriškos partnerystės, šiandien jų bendrystė peraugo į kūrybinį ir organizacinį tandemą.

Muzikos pasaulyje dažnai sakoma, kad stipriausios komandos gimsta iš visiško pasitikėjimo. Dainininkės Liepos Mondeikaitės ir jos sesers Monikos Mandeikaitės pavyzdys – būtent toks. Prasidėjusi nuo vaikystės seseriškos partnerystės, šiandien jų bendrystė peraugo į kūrybinį ir organizacinį tandemą.

REKLAMA
5

Apie netikėtą pradžią muzikos industrijoje, darbą užkulisiuose, kantrybės reikalaujančius vaizdo klipų filmavimus ir asmenines pamokas atvirai pasakoja Liepos vadybininkė ir sesuo Monika.

TAIP PAT SKAITYKITE:

(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Monika Mandeikaitė ir Liepa Mondeikaitė-Norkevičienė

Nuo seserų iki profesionalios komandos

Monika neslepia, kad jų stipriausia jėga visada buvo tarpusavio ryšys, o perėjimas į profesinį bendradarbiavimą įvyko natūraliai – norint padėti įgyvendinti didelę svajonę.

REKLAMA
REKLAMA

„Liepa yra mano mažoji sesė, todėl mūsų istorija prasidėjo dar vaikystėje. Komanda esame nuo gerokai anksčiau, nei pradėjome dirbti kartu. Kaip ir visos sesės – kartais pasiginčydavome, kartais dėl kažko nesutardavome, bet galiausiai visada būdavome viena kitos pusėje.

REKLAMA

Gyvenimas tiesiog sudėliojo taip, kad vienu metu galėjau daugiau įsitraukti į Liepos veiklą ir prisidėti savo patirtimi. Ji svajojo apie savo pirmąjį solinį koncertą, o aš norėjau padėti tą svajonę paversti realybe. Patirties muzikos industrijoje neturėjau. Bet tikėjimo viena kita buvo labai daug. Nuo to viskas ir prasidėjo“, – pasakoja Monika.

Pirmieji žingsniai ir neįkainojama užkulisių patirtis

Pradžia nebuvo lengva – teko mokytis procesų, kurių niekur nemoko, ir pačioms ieškoti atsakymų į visus kylančius klausimus.

REKLAMA
REKLAMA

„Turbūt labiausiai prisimenu Liepos pirmąjį solinį koncertą. Tuo metu abi buvome visiškos naujokės. Daugelio atsakymų ieškojau internete, o išgirdusi iki tol negirdėtus muzikos industrijos terminus, pirmiausia eidavau aiškintis, ką jie apskritai reiškia. Žingsnis po žingsnio aiškinomės viską, ko niekas nemoko.

Kai koncertas baigėsi, žmonės gyrė už idėją, profesionalumą, garsą, šviesas, atmosferą. Su Liepa tik susižvalgėme ir nusišypsojome. Tik mudvi žinojome, kiek daug nežinojome prieš tą vakarą ir kiek kartų suabejojome, ar išvis pavyks“, – šypsosi sesė.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Vadybininkės vaidmuo: organizacija, kūryba ir buvimas šalia

Nors oficialias pareigas Monika užėmė visai neseniai, pats darbas reikalauja didelio lankstumo ir gebėjimo prisitaikyti prie kasdienių iššūkių.

„Oficialiai esu Liepos vadybininkė... nuo birželio. Bet iš tikrųjų šis vaidmuo atsirado gerokai anksčiau ir labai sunkiai telpa į vieną pavadinimą. Pas mus su Liepa nėra griežtų pareigų ar taisyklių – daug sprendimų gimsta kalbantis, garsiai diskutuojant ir ieškant geriausio varianto, bet visada kartu.

REKLAMA

Mano darbas labai įvairus – nuo pirmos idėjos iki premjeros. Vieną dieną planuoju koncertus, kitą derinu filmavimus, trečią ieškau partnerių ar sprendžiu netikėtus klausimus. Didelė darbo dalis yra organizacinė, bet kartu joje labai daug kūrybos. Mano užduotis yra suburti žmones, sudėlioti visus procesus taip, kad visi judėtume ta pačia kryptimi ir idėja neprapultų pakeliui.

REKLAMA

Ir, turbūt, nemaža šio darbo dalis yra tiesiog būti šalia. Kartais išklausyti, kartais padėti pažvelgti į situaciją iš kitos perspektyvos, o kartais tiesiog priminti, kodėl darome tai, ką darome“, – dalijasi moteris.

Dinamiška kasdienybė ir iššūkiai mažoje komandoje

Nėra dviejų vienodų dienų – dinamika ir netikėtumo faktorius yra tai, kas labiausiai žavi šiame darbe.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Nėra dviejų vienodų dienų - tame yra visas šio darbo žavesys. Vieną dieną planuoju koncertus, kitą derinu filmavimus, o trečią mokausi kažko, ko vakar dar nemokėjau, ar ruošiuosi pirmajam interviu. Yra tekę pačiai kurti plakatus Photoshop’u, mokytis montuoti Reels’us, filmuoti užkulisius, spręsti logistiką ar tiesiog imtis darbo, kurį tuo metu reikia padaryti. Mažoje komandoje dažnai tiesiog darai tai, ko tą dieną labiausiai reikia.

REKLAMA

Man labiausiai patinka tai, kad šiame darbe labai daug nežinomybės ir netikėtumo. Labai dažnai nežinau, kaip kažką padaryti, bet pasitikiu savo smalsumu ir noru išmokti. Ir, panašu, to visiškai užtenka“, – mintimis dalijasi M. Mandeikaitė.

Kokia Liepa yra už kadro?

Žiūrovai mato tik galutinį rezultatą, tačiau už jo slypi gilus kūrybinis procesas ir ypatingos atlikėjos asmenybės savybės.

REKLAMA

„Žmonės mato koncertą, dainą ar kelias minutes muzikinio klipo. Už kiekvieno iš tų momentų slypi ilgas ir trapus kūrybinis procesas – mėnesiai darbo, pokalbių, paieškų, abejonių ir sprendimų.

O nulipusi nuo scenos Liepa yra tokia pati, kokią ją pažįstu visą gyvenimą. Ji yra maksimalistė. Jei kažką daro, tai visa galva ir visa širdimi. Turbūt dėl to kiekvieną projektą išgyvena labai stipriai – jaudinasi, rūpinasi ir nuoširdžiai nori, kad viskas pavyktų. Kartais net labiau dėl kitų nei dėl savęs.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Dažnai sakau, kad Liepa man primena vandenyną. Iš pirmo žvilgsnio ji atrodo rami ir švelni, bet po tuo slypi nepaprastai daug stiprybės, tikrumo ir jausmo. Man, kaip sesei, turbūt gražiausia stebėti, kaip ji vis drąsiau leidžia save pažinti per savo kūrybą. Ji nuolat auga, keičiasi, ieško, bet kartu vis labiau pasitiki tuo, ką jaučia, ir nebebijo to ištransliuoti per savo muziką, savo tekstus, savo viziją“, – gražių žodžių negaili vadybininkė.

REKLAMA

Klipų filmavimo užkulisiai ir neplanuoti netikėtumai

Kūrybinis procesas reikalauja didelės kantrybės ir gebėjimo prisitaikyti prie neplanuotų aplinkybių.

„Daugiausia kantrybės reikalauja visas kūrybinis procesas. Muzikinis klipas prasideda nuo idėjos, bet kol ji virsta tuo, ką žmonės pamato ekrane, tenka priimti šimtus mažų sprendimų. Reikia suderinti kūrybinę viziją su realybe – biudžetu, laiku, lokacijomis, komanda, o kartais net ir oru. Kartais atrodo, kad pusę darbo praleidi spręsdamas klausimus, apie kuriuos žiūrovas niekada nesužinos. Tenka ieškoti kompromisų ar net paleisti idėjas, kurios labai patinka, nes realybėje jos tiesiog neveikia.

REKLAMA

Kartu tai ir yra gražiausia šio proceso dalis. Labai mėgstu stebėti, kaip po truputį, iš mažų detalių gimsta kažkas, kas iš pradžių egzistavo tik vaizduotėje. Ir turbūt nėra geresnio jausmo, nei pirmą kartą pamatyti, kaip ta vizija, idėja atgyja filmavimo aikštelėje“, – kalba Monika.

Nenumatytų situacijų pasitaiko nuolat, tačiau Monika į jas žvelgia kaip į galimybę:

„Jų nebūna tik ten, kur niekas nevyksta.

Kartais vėluoja rekvizitai, pasikeičia oras, plyšta rūbai, kažkas neveikia taip, kaip planavai ar įsivaizdavai. Bet tokiais momentais labai gražu matyti, kaip visa komanda susitelkia ir ieško sprendimų.

REKLAMA
REKLAMA

Dažnai būtent iš tokių netikėtumų gimsta net geresni sprendimai, nei buvome suplanavę. Todėl šiandien į juos jau žiūriu kaip į natūralią kūrybinio proceso dalį, o ne kaip į problemą“, – teigia ji.

Ramybės paieškos po intensyvių darbų

Atsvara nuolatiniam lėkimui ir streso valdymui Monikai tapo asmeninė praktika.

„Man tai kasdienė jogos praktika. Kai daug laiko praleidi spręsdamas įvairius klausimus, labai lengva pasimeti tarp kitų lūkesčių, nuomonių ir nuolatinio tempo. Praktika man padeda visa tai trumpam paleisti ir susigaudyti, kas yra mano, o kas yra tik išorinis triukšmas. Tada grįžta aiškumas ir net didžiausi rūpesčiai ar baimės nebeatrodo tokie gąsdinantys. Jie niekur nedingsta, bet nebeturi tiek galios mane paveikti. Situacijos nepasikeičia, bet pasikeičia mano santykis su jomis“, – šiltai pokalbį baigia Monika.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
kar kar
kar kar
2026-09-19 09:44
simpatiškai baisios
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (5)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų