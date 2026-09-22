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Laidos vedėjas nutraukė tiesioginę transliaciją: paskelbė apie netektį

2026-09-22 14:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-22 14:25
Pridėkite kaip šaltinį Google

Antrojo pasaulinio karo didvyris, k ir Didžiosios Britanijos Normandijos memorialo ambasadorius Kenas Hay'us mirė sulaukęs 101 metų. Liūdną žinią pirmadienį „BBC Breakfast“ laidoje paskelbė jos vedėjai Jon Kay ir Sally Nugent.

Televizorius ir žvakė (nuotr. 123rf.com)

Antrojo pasaulinio karo didvyris, k ir Didžiosios Britanijos Normandijos memorialo ambasadorius Kenas Hay'us mirė sulaukęs 101 metų. Liūdną žinią pirmadienį „BBC Breakfast“ laidoje paskelbė jos vedėjai Jon Kay ir Sally Nugent.

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Pirmadienį vos prasidėjus „BBC Breakfast“ laidai, įprastą transliaciją nutraukė jautri žinia, skelbė dailystar.co.uk.

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Jon Kay ir Sally Nugent, sėdėdami ant garsiosios raudonos sofos, žiūrovams pristatė svarbiausias ryto naujienas.

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Tarp jų buvo pranešimas apie Keno Hay'aus mirtį. Pranešama, kad vyras mirė sekmadienį, rugsėjo 20-ąją, po trumpos ligos. Jam buvo 101 metai.

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Jon Kay paskelbė: „Kenas Hay'us, Normandijos operacijos veteranas ir Didžiosios Britanijos Normandijos memorialo Prancūzijoje ambasadorius, mirė po trumpos ligos, sulaukęs 101 metų. <..> Jis buvo tėtis, senelis ir prosenelis. Šeima teigia, kad jo labai trūks.“

Savo istoriją pasakojo mokyklose

Jon Kay atskleidė, kad Kenas Hay'us daugelį metų lankėsi mokyklose ir kitose ugdymo įstaigose, kur moksleiviams pasakodavo savo karo metų prisiminimus. Taip jis siekė, kad jaunoji karta suprastų didžiules aukas, kurias žmonės paaukojo per Antrąjį pasaulinį karą.

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Vėliau laidoje buvo parodyti archyviniai Keno Hay'aus kadrai, kuriuose jis pasakojo apie susitikimus su moksleiviais.

„Tai jų galimybė – kai jie negali užduoti klausimo knygai, jie gali klausti mūsų, o mes padarysime viską, kad į jų klausimus atsakytume.

Aš lankausi mokyklose ir pasakoju savo istoriją. Jie sėdi ir klausosi. Tačiau kai sulauki daugybės klausimų, supranti, kaip jiems įdomu, ir būtent dėl to mes čia esame“, – savo veiklą yra apibūdinęs Kenas Hay'us.

Jon Kay pokalbį užbaigė išreikšdamas užuojautą Keno Hay'aus artimiesiems.

„Su juo ne kartą kalbėjomės čia, „Breakfast“ laidoje, todėl visa mūsų komanda reiškia užuojautą jo sūnums Chrisui ir Jeremy bei daugybei jo draugų“, – sakė jis.

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