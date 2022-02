Kuveitas uždraudė filmą „Mirtis ant Nilo“ dėl kino žvaigždės Gal Gadot

Savaitgalį Lietuvos kinuose pasirodysiantis psichologinis trileris „Mirtis ant Nilo“ (angl. „Death on the Nile“) yra paremtas vienu garsiausių britų rašytojos Agatos Kristi kūrinių, tačiau Kuveito socialinės žiniasklaidos vartotojai reikalauja filmo nerodyti, remdamiesi Izraelio aktorės Gal Gadot komentarais išsakytais per 2014 m. vykusį Gazos Ruožo konfliktą.