Kūčios su geriausia TV programa: nuo filmų visai šeimai iki šventinio koncerto su Lietuvos žvaigždėmis

Nuo ryto iki vakaro žiūrovus džiugins animaciniai filmai, linksmi realybės šou ir romantinės kalėdinės juostos, o vakarą vainikuos jau tradicija tapęs labdaros koncertas su ryškiausiomis Lietuvos muzikos pasaulio žvaigždėmis – „Šv. Kūčių vakaras su kunigu Ričardu Doveika“.

11.05 val. per TV3 – animacinis filmas šeimai „Piteris Penas. Niekados knygos istorija“. Niekados šalyje ilgiausia metų diena yra pati laukiamiausia – būtent tada įvyksta šventė, kurios negali pamiršti nė vienas gyventojas. Jos visuomet laukia ir Piteris Penas bei fėja Din Dilin. Tačiau kol jiedu džiaugiasi, jiems už nugarų rezgamas bjaurus planas… Nuolat pralaimėjimus kenčiantis Kapitonas Kablys siekia rasti Niekados šalies knygą ir sunaikinti visas Piterio Peno ir fėjos galias. Negana to, panašu, kad šįkart piktadarys apgalvojo savo žingsnius kur kas geriau nei švente besimėgaujantis Piteris… Ar gėriui pavyks įveikti blogį?

14.55 val. per TV3 – „Simpsonų filmas“. Animacinis filmas, kurį bent kartą privalo pamatyti visi charizmatiškosios šeimos – Homerio, Mardžės, Barto, Lizos ir Megės – gerbėjai! Kaip įprasta, ši neįtikėtina šeima nuolat įsipainioja į pačius įvairius nuotykius. Ne išimtis ir šis filmas, kuriame šeimos galvai – Homeriui – teks pasaulį gelbėti nuo katastrofos, kurią pats ir sukėlė… Ar Simpsonams ir vėl pavyks įveikti visas kliūtis ir nesutarimus, ir išgelbėti pasaulį nuo grėsmingos ekologinės katastrofos? Puikus humoras ir nepakartojami, visų pamilti veikėjai, kiekvienam pakels nuotaiką.

16 val. per TV6 – „Terry Crewsas gelbsti Kalėdas“. Aktorius ir buvęs futbolininkas Terry Crewsas neslepia – Kalėdas jis dievina. Tačiau kartu jis sutinka, kad ši šventė neretai kelia didžiulį spaudimą – juk visi aplink turi būti laimingi! Būtent todėl aktorius skuba į pagalbą toms šeimoms, kurioms būtina padėti pasiruošti gražiausioms metų šventėms. O kad viskas pavyktų pagal planą, jam padės ir kalėdinius patiekalus tobulai gaminti mokantis virtuvės šefas bei interjero dizainerė…

18.10 val. per TV8 – „Kalėdinės pasakos“. Ember – didžiausiame ir populiariausiame JAV žurnale dirbanti grafikos dizainerė, kuriai nėra nieko svarbiau už karjerą. Tačiau staiga ja pasiekia netikėta žinia – Ember močiutė jai palieka savo kalėdinių eglučių medelyną. Ember skuba į gimtinę ir tikisi dar iki švenčių spėti parduoti šį turtą, mat savo įprastinio gyvenimo nė už ką nenori atsisakyti. Ši žinia ypač nuliūdina miestelio gyventojus, tad šie įkalba moterį pasilikti bent jau per šventinį eglučių festivalį. Dėl to Ember vis daugiau laiko praleidžia su žaviuoju medelyno savininku Brendonu ir jo dukrele. O tuomet prisimena, kad tikroji jos svajonė visuomet buvo mylinti šeima ir jaukūs namai… Ar apsilankymas gimtinėje neapvers Ember gyvenimo aukštyn kojomis?

19.30 val. per TV3 – labdaros koncertas „Šv. Kūčių vakaras su kunigu Ričardu Doveika“. Šv. Kūčios – tinkamiausias metais nuoširdiems, padrąsinantiems ir įkvepiantiems pokalbiams, kurie šiuo įtemptu laikotarpiu gali suteikti ne tik vilties, bet ir nuoširdaus žmogiškumo bei švelnumo. Būtent tokius pokalbius žiūrovai išgirs ir Šventų Kūčių vakarą, kurį TV3 televizija tradiciškai kvies praleisti kartu su kunigu Ričardu Doveika, visos tikinčiųjų bendruomenės kartu statomoje šv. Juozapo bažnyčioje Vilniuje. Ypatingą renginį kurs ir šventes pasitikti kvies didžiausios šalies žvaigždės – Linas Adomaitis, Monique, Dainotas Varnas, Justinas Lapatinskas, Gabrielė Rukauskienė-Vasha bei daugelis kitų.

Šventinę programą stebėkite per TV3, TV6, TV8 arba Go3!