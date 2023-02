Kritikos dėl išvaizdos sulaukusi Madonna kirto atgal: paviešino, kaip atrodo

Nenuostabu, kad daugelis suabejojo, ar 64-erių metų Madonnai buvo atlikta kokia nors kosmetinė procedūra. Netrukus užsienio žiniasklaidai pasisakė specialistas.

Kiek vėliau Madonna socialiniame tinkle paviešino nuotrauką ir patvirtino kalbas, kad šiai neseniai buvo atlikta plastinė operacija.

„Pažiūrėkite, kokia miela esu dabar, kai nuo operacijos patinimas sumažėjo“, – rašė ji ir paviešino naujausią nuotrauką.

