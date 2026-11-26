Renginio akimirkos – galerijoje.
Pasirodė ir Kristina Ivanova
Šis išskirtinis vakaras subūrė ištikimiausius fondo bendruomenės narius – verslo ir visuomenės atstovus, žinomus žmones, sporto bei kultūros pasaulio asmenybes.
Visus juos vienijo bendras tikslas – susitelkti dėl prasmingos misijos ir padėti sunkiai sergantiems vaikams.
Šio renginio nepraleido ir verslininkė Kristina Ivanova, atvykusi kartu su retai viešumoje matomu mylimuoju – advokatu Deividu Soloveičiku.
Labdaros vakarui pora pasirinko juodos spalvos aprangą. Kristina vilkėjo elegantišką suknelę su itin ilgu skeltuku, kuris atidengė dailias jos kojas ir tapo pagrindiniu vakaro įvaizdžio akcentu.
Moteris prie suknelės derino juodus aukštakulnius ir nedidelę rankinę, subtiliai papildžiusią jos derinį.
Tuo metu jos mylimasis rinkosi klasikinį stilių – pasipuošė juodu kostiumu ir baltais marškiniais.
„Pure Imagination“ – vakaras, kuriame susitinka įkvėpimas, bendrystė ir gerumas, primenantis, kad kartu galime kurti tikrus stebuklus.