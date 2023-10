Kris Jenner šokiravo besilaukiančios dukros poelgis: to nesitikėjo

Apie tai, kad laukiasi vyro Traviso Barkerio kūdikio, Kourtney paskelbė laikydama didžiulį užrašą Blink-182 koncerte birželio mėnesį, po to, kai pora jau kurį laiką bandė pastoti.

Realybės šou „Keeping Up with the Kardashians“ epizoduose matyti, kaip sesuo Khloe Kardashian ir mama Kris aptaria naujieną.

Khloe prisipažįsta: „Mano mama tai sužinojo per žinias. Ji nebuvo labai laiminga.“

„Maniau, kad mane išdūrė“, – nuostabos neslėpė K. Jenner.

Šis epizodas pasirodė po to, kai gerbėjai pastarosiomis savaitėmis pastebėjo, jog tarp Kourtney ir likusio Kardashianų klano formuojasi nesutarimai, o Kim kaltino ją atsiribojant nuo brolių ir seserų.

Rugsėjį Kourtney buvo skubiai nugabenta į ligoninę, kur jai buvo atlikta operacija, kad būtų išgelbėta dar negimusio berniuko gyvybė. Ji prisipažino, kad nuo to laiko kasdien kalbasi su savo kūdikiu.

REKLAMA

REKLAMA

„Jaučiuosi labai laiminga ir dėkinga“, – šypsojosi ji.

Dar rugsėjo mėnesį Kourtney pasidalijo juodai balta nuotrauka, kurioje ji ir Travisas laikosi už rankų ligoninėje. Tuo metu savo „Instagram“ sekėjams ji pasakojo, kad atsigauna po skubios operacijos.

REKLAMA

„Aš amžinai būsiu dėkinga savo neįtikėtiniems gydytojams už tai, kad išgelbėjo mūsų kūdikio gyvybę. Kaip žmogus, praeityje turėjęs tikrai lengvus nėštumus, nebuvau pasiruošusi skubiai atlikti vaisiaus operaciją. Nemanau, kad kas nors, kas nėra išgyvenęs panašios situacijos, gali suprasti tą baimės jausmą. Visiškai naujai suprantu ir gerbiu mamas, kurios nėštumo metu turėjo kovoti už savo kūdikius“, – pridūrė Kourtney.