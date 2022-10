Kourtney Kardashian kiekvieną naktį miega vienoje lovoje su 10-mete dukra: išimtis daro tik tam tikrais atvejais

Kourtney Kardashian atskleidė, kad ji vis dar dalijasi lova su savo 10 metų dukra Penelope, skelbė dailystar.co.uk.

Gražuolė iš „The Keeping Up With The Kardashians“ sakė, kad yra „labai artima“ savo mažajai mergaitei, kuri yra jos vienintelė dukra su buvusiu širdies draugu Scottu Disicku.

Ji sakė, kad paprastai jos miega atskirai tik tada, kai pas Penelopę nakčiai atvyksta draugė arba kai ji nakvoja pas kitą šeimos narį.

Televizijos žvaigždė atviravo „Not Skinny But Not Fat“ podkaste: „Ji miegojo su manimi kiekvieną dieną nuo pat gimimo ir beveik iki šiol miega su manimi. Be to, mes esame labai artimos.“

Primename, kad Travisas Barkeris ir Kourtney Kardashian aukso žiedus sumainė iškart po „Grammy“ apdovanojimų ceremonijos, kurioje ant raudonojo kilimo fotografams mielai demonstravo jausmus.

„Page Six“ praneša, jog pora susituokė koplyčioje Las Vegase 1:30 val ryto vietos laiku. Šaltiniai žiniasklaidai atkleidė, jog Travisas ir Kourtney neleido koplyčios fotografams įamžinti ceremonijos – pora atsivežė savo fotografą ir apsaugą.

Teigiama, kad realybės šou „Keeping Up With The Kardashians“ žvaigždė ir grupės „Blink-182“ būgnininkas vestuves pravesti paprašė Elvį Presley vaidinančio aktoriaus – Las Vegase tai populiari vestuvių tradicija.

Tai toli gražu nebus vienintelė poros šventė – pranešama, kad naujai iškepti sutuoktiniai planuoja bent kelias šventes „su daug fanfarų“.

Primename, kad Kourtney Kardashian ir Travisas Barkeris susižadėjo praėjusių metų spalio pabaigoje.

Naujienomis pora pasidalijo savo socialiniuose tinkluose.

Socialiniame tinkle „Instagram“ pasirodė poros nuotrauka, kurioje jie romantiškai stebi saulėlydį paplūdimyje, apsupti raudonų rožių ir žvakių.

„Amžinai“, – prie nuotraukos buvo prirašytas tik vienas žodis.

Kourtney ir Travisas apie savo santykius patvirtino praėjusių vasarį – Valentino dienos proga moteris į socialinius tinklus įsikėlė nuotrauką, kurioje jie abu laikosi už rankų.

Garsiosios grupės būgnininkas jau du kartus buvo vedęs, na, o Kardashian ši santuoka – pirmoji.