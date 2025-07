Komunikacijos ekspertas rėžė dėl „IShowSpeed“ vizito besipiktinantiems lietuviams: žodžių į vatą nevyniojo

„IShowSpeed“ kelionę į Lietuvą organizavo viešosios įstaigos „Go Vilnius“ ir „Keliauk Lietuvoje“, J. Watkinsui taip buvo sumokėtas honoraras. Viso projekto vertė, pasak ministro patarėjo, yra 30 tūkst. eurų.

Stebėjo milijonai

Jo kelionę, kuri buvo tiesiogiai transliuojama „YouTube“ platformoje, peržiūrėjo milijonai žmonių iš viso pasaulio.

Tiesa, nors nemaža dalis lietuvių tokiu dėmesiu šaliai džiaugėsi, buvo ir tokių, kurie socialiniuose tinkluose nepabūgo išreikšti ir kitokios nuomonės. Tokiems atkirtį turi komunikacijos specialistas Erikas Murinas, kuris savo įrašu sutiko pasidalinti su portalo tv3.lt skaitytojais.

„Vėl mano burbule – megapseudointelektualai, kurie patys nemoka matematikos. Zyziat dėl IShowSpeed? Paskaičiuokim.

30 000 eurų, nu gerai, tikriausiai Rokas Bernatonis, DeMiko ar policija irgi nemokamai nedirbo, tarkim, kad 50 000 eurų išleidom kaip valstybė.

Su Facebook reklama, viena pigesnių rinkoje, už 50 tūkstančių eurų galima buvo potencialiai pasiekti iki 15,5 mln. amerikiečių. IShowSpeed pasiekė mažiausiai 42 mln. ir tą darė tikrai efektyviau nei darytų eilinė reklama. Čempionų lygos finalo metu prancūzų M6 kanale, kurį tuo metu žiūrėjo apie 8,67 mln. prancūzų (vienu metu buvo įsijungę net 10,3 mln.) kainavo nuo 44 000 eurų už 20 sekundžių reklamos prasčiausiu laiku iki 160 000 eurų geriausiu laiku. Įpirktume tik prasčiausiu laiku, o ir efektyvumas, vėlgi, būtų mažesnis.

Tad gauti kaip minimum 42 mln. IShowSpeed auditoriją (nes dar gi TikToke turi tiek pat ir ne visi sekėjai dubliuojasi) už ~50 000 eurų yra pigu. Nes ta auditorija ne šiaip egzistuoja, bet dar ir yra tinkamai įsitraukusi. O kur dar tūkstančiai vėliau pasirodančių reelsų ir TikTokų su geriausiais momentais.

Ar auditorija tobulai tinka mums? Nors Speedas ir plačiausiai žinomas dėl savo lojimo, dabar jis daug keliauja po pasaulį ir jo auditorija tuo natūraliai domisi.

Auditorija – 13-24 m., kuri domisi sportu (nors daugiausiai – futbolu), kelionėmis, maistu. Populiarumo jis turi ne tik JAV, bet ir ispanakalbėse šalyse, Prancūzijoje, Vokietijoje.

Futbolu mes gal pernelyg nepasižymim, bet iš esmės kampanija su Alekna, Šaltibarščiais ir Lietuvos lankymu tikrai gerai atitinka IShowSpeed auditoriją. Gal pats į šitą šou būčiau kiek mažiau režisūros, mažiau politikų pasirodymų dėjęs, bet čia – smulkmenos.

Iš esmės pagal kiekvieną metriką, pagal Speedo auditoriją, jos parinkimą, efektyvumą ir išnaudojimą, kampanija yra tiesiog fantastiška. Prikibti galiu tik prie smulkmenų, bet net ir tose vietose gi galiu būti neteisus. Aišku, kaip visada atsiranda pykstančių, kad čia gi ne mokslininkas ir „jokio talento jis neturi“, nors gal kai kurie iš tikrųjų pyksta dėl to, kad patys daro tai, ko nemėgsta, bet vis tiek per metus gauna mažiau nei smagus bičiukas, lojantis į kamerą, pasidaro per dieną.

Kitiems gal pikta, nes jų jaunystėje Lietuvoje negalima buvo pamatyti PewDiePie, Jackass kompanijos su Johnny Knoxville ar kokio Howard Stern, o vat jaunimas gavo savo enterteinerį-dievuką. Nes jūs visi, būdami paaugliais, gi tik knygas skaitėt, saksofonu grojot ir ant drobės tapėt, tikrai nežiūrėjot jokių kvailų trumpalaikės vertės pramoginių video.

Jūs dabar apsimetat vyną gurkšnojančiais, Vivaldžio kasdien besiklausančiais ir poeziją skaitančiais proto bokštais, kai iš tiesų net ir būdami 30iniai pacai, sėdėdami ant šikinyko, kai niekas nemato, įsijungiat savo antrą instagramo accountą ir mėgaujatės žiūrėdami kaip Maybachas testuoja žmogaus ribas. Išvada paprasta: IShowSpeed kampanija – fantastiška. Puikiai išleisti mokesčių mokėtojų pinigai, ilgainiui ši investicija į turizmą tikrai atsipirks.

Daugiau tokių kampanijų reikėtų, nes kad dar geriau atsipirktų, reikia kaip įmanoma daugiau nuoseklumo, pakartotinių pasirodymų ir priminimų auditorijai – vienkartinės reklamos ir kampanijos turi mažesnį efektyvumą nei nuoseklūs pasirodymai.

Tad tikiuosi, kad Lietuvos paminėjimų pamatysime ir iš kitų žinomų pasaulio žmonių.

O jūs mažiau zyskit, 3 milijonai komunikacijos, rinkodaros ir turinio ekspertų“, – rašė jis.

IShowSpeed, kurio tikrasis vardas – Darren Watkins Jr., išgarsėjo kaip „gyvo formato“ turinio kūrėjas: nuo vaizdo žaidimų iki nutrūktgalviškų iššūkių realybėje, nuo emocingų reakcijų iki žaibiškų memų. Vos per keletą metų jis surinko milžinišką gerbėjų auditoriją: daugiau nei 42 mln. prenumeratorių „YouTube“ ir šimtai milijonų peržiūrų.

Praėjusią savaitę žvaigždė lankėsi Latvijoje, kur sulaukė itin audringo gerbėjų sutikimo. Miestų aikštės buvo pilnos smalsuolių, o gyvos transliacijos sulaukė šimtų tūkstančių žiūrovų visame pasaulyje.