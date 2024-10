Kol medikai ignoravo ženklus žinoma Lietuvos dizainerė nyko akyse: „Sergi prisigalvojimu“

Savo patirtimi T. Balčiūnaitė pasidalijo socialiniuose tinkluose. Savo išgyvenimais ji dalijasi norėdama įspėti ir kitus apie šią klastingą ligą.

Nori įspėti kitus

„Mažas, praktiškai nematomas vabalas pakeitė mano gyvenimą, o daktarų abejingumas vos jo nesustabdė galutinai.⠀

Per pastaruosius metus aš išleidau tūkstančius tyrimams, gydytojų konsultacijoms ir buvau pasiryžusi viską atiduoti, kad tik kuo greičiau atrasti priežastį, dėl ko aš nykstu kaip asmenybė, dėl ko fizines jėgos su kiekviena diena darosi vis mažesnės, dėl ko sąnarių skausmas darėsi nebepakeliamas, o širdies ritmas panašus į būgnų grupės pasirodymą.⠀

Mane kamavo atrodo visi įmanomi skausmai, kasdien vis kitokie, vis stipresni ir dažnesni, tokie kaip: sąnarių skausmas, siaubingas ištisas nuovargis, širdies permušimai, galvos svaigimas, regos sutrikimas, galūnių „atjunginėjimas“, galvos skausmas, kūno sunkumas, smegenų rūkas, panikos–nerimo priepuoliai, karščiavimas, jautrumas garsui, šviesai, drebulys, oro trūkumas, virškinimo sutrikimai, skausmas šonkaulių srityje ir kt.⠀

Dabar skaitant Laimo lentelę tai yra vos ne visa lentelė simptomų pažengusios Laimo ligos, o visus tuos metus girdėjau tik kad man perdegimas, persidirbimas, depresija ar dar kokios panašios išvados apie ligą kurią kuo skubiau turi gydyti „psichiatras“.⠀

Taip vaiksciojau diena iš dienos per gydymo įstaigas, pridaviau nesuskaičiuojama kiekį kraujo kol laikas ėjo, o aš toliau nykau tiek fiziskai tiek dvasiškai iki dienos kai išgirdau apie „Western blot“ tyrimą kuris parodė, kad sergu lėtine Laimo liga, tačiau net tada man jau gulint ligoninėje, pavadinčiau tragiškos būklės tiek emocinės tiek fizines, iškankintą skausmo, nežinomybės ir baimės jauną dar prieš kelis mėnesius be galo energingą žmogų išleido su anamneze – „sergi prisigalvojimu“.

Priežastis išvados tokia, kadangi stuburo punkcija daryta tuo pačiu „Eliza“ metodu kuris 80% žmonių neparodo, Laimo ligos, nors ji yra jau sunki ir lėtine. Šiai dienai po gydymo antibiotikais ir pakeisto gyvenimo būdo aš jau vaikštau, kasdien vis daugiau, jau galiu gyventi be nuskausminamųjų ir ašarų upelių ant skruosto.

Tačiau lėtinis Laimas – visam gyvenimui. Tai nuosprendis gyventi „švariai“: be cukraus, be miltų, be pieno produktų, be alkoholio, be streso, be visko, kas alina mano organizmą“, – rašė ji.