„Išsipildymo akcijos“ herojaus Tautvydo gyvenimas pasikeitė kardinaliai: svajonės virto realybe

Vaiko mama Lina Bartuševičienė pasakoja niekuomet nepraradusi vilties, kad Tautvydas vaikščios, bėgios ar, sulaukęs 5-erių, žais krepšinį. Šiandien visa tai nebėra tik svajonė. Tai – Tautvydo realybė.

„Tautvydas yra smalsus, aktyvus ir tikrai žingeidus vaikas. Jis labai greitai įsimena daugelį dalykų, džiugina mūsų akis ir širdis. Jis niekuo nesiskiria nuo kitų. Jeigu kažkam pasakoji, kad jis gimė mažulytis ir augo pririštas prie aparatų, žmonės nesupranta. Ir aš džiaugiuosi, kad jie nemato skirtumo“, – sako mama.

Tautvydo istorija: https://youtu.be/7G77QXYNGlE

Anot Linos, būtent „Išsipildymo akcija“ išpildė šeimos svajonę matyti Tautvydą laisvą, aktyvų vaiką, kurio neriboja laidai ir pagalbinės kvėpavimo priemonės, rašoma pranešime spaudai.

REKLAMA

REKLAMA

„Ši akcija, surinktos lėšos ir tinkamas jų panaudojimas, lėmė ne tik vieno vaiko sveikatos būklės gerinimą ar net gelbėjimą, bet turi įtakos ir visai Tautvydo šeimai. Mes žinome, kad be paramos būtų labai sunku. Net sunku įvardinti kaip būtų, kas būtų... „Išsipildymo akcija“ mums asocijuojasi su stipria jėga, vienybe, susitelkimu, gerumu ir su įrodymu, kad daugelis neįmanomų dalykų tampa realybe“, – sako Tautvydo mama.

REKLAMA

Mažojo Tautvydo istorija (10 nuotr.) Tautvydas anksčiau (nuotr. pranešimo spaudai) Tautvydas anksčiau (nuotr. pranešimo spaudai) Tautvydas anksčiau (nuotr. pranešimo spaudai) +6 Tautvydas anksčiau (nuotr. pranešimo spaudai) Tautvydas dabar (nuotr. pranešimo spaudai) Tautvydas dabar (nuotr. pranešimo spaudai) Tautvydas dabar (nuotr. pranešimo spaudai) Tautvydas dabar (nuotr. pranešimo spaudai) Tautvydas dabar (nuotr. pranešimo spaudai) Tautvydas dabar (nuotr. pranešimo spaudai)

(10 nuotr.) FOTOGALERIJA. Mažojo Tautvydo istorija

Suprato, kad be „Išsipildymo akcijos“ padėti vaikui nepajėgs

Vos vaikui gimus, Tautvydas tapo priklausomas nuo dešimtis kartų už jį sunkesnio deguonies aparato. Be jo su įgimtu kvėpavimo takų sutrikimu gimęs berniukas nebūtų išgyvenęs daugiau nei 10 minučių…

Būtent tai paskatino šeimą kreiptis į „Išsipildymo akciją“. Kaip šiandien prisimena vaiko mama L. Bartuševičienė, gimus Tautvydui šeima suprato, kad jiems reikalinga visa įmanoma pagalba. Nors ir dėjo visas pastangas, patys, kaip tėvai, padėti vaikui tuo metu jie buvo bejėgiai.

REKLAMA

REKLAMA

„Į TV3 „Išsipildymo akciją“ kreipėmės suprasdami, kad mes vieni, kaip tėvai, nieko nepadarysime. Mūsų meilės neužtenka. Tautvydo būklė buvo pakankamai sunki, o jo priežiūrai, sveikatos gerinimui, reikėjo didelės finansinės paramos. Kreipėmės suprasdami, kad jeigu mes tylėsime ir verksime savo namuose, augindami vaiką su tokia negalia jokių rezultatų nesulauksime.

Intuityviai jautėme, kad mums reikia ir viešintis, ir ieškoti pagalbos iš visur, kur tik galime jos gauti. Nes kas žinos, kad čia, Kėdainių rajone, mažame kaimelyje, yra tokia šeima ir toks vaikas, kuriam tiek daug reikia?“ – prisimena Lina.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Iš labdaros projekto lėšų Tautvydui buvo nupirktas gyvybiškai svarbus aparatas, palaikantis jo kvėpavimo funkciją. Žvelgdama atgal, mama susigraudina – aparatas, kurį turi tik gydymo įstaigos, sūnui leido augti kartu su mylinčia šeima namuose.

Šiandien Tautvydo gyvenimas kardinaliai kitoks

Laikui bėgant, berniukas darėsi vis mažiau priklausomas net ir nuo šio aparato. O kai būdamas pusantrų metų susirgo ir atsidūrė ligoninėje, įvyko stebuklas. Paaiškėjo, kad net sirgdamas, vaikas galėjo kvėpuoti pats!

REKLAMA

Tai įkvėpė vilties, jog sveikatos bėdas pavyks išaugti, o šiandien, kai didžiausia svajonė jau tapo realybe, apie vaiko priklausomybę nuo aparato primena tik prisiminimų dėžutėje nugulusios jo dalys.

„Šiandien Tautvydas netgi lanko krepšinio būrelį darželyje. Vaikas, kuris buvo priklausomas nuo aparatų, kurio šlangutės ribojo judėjimo galimybes, dabar lanko krepšinį, vyksta į darželį, ugdosi, žaidžia ir dūksta“, – džiaugiasi mama.

Be to, Tautvydas labai dažnai kartoja, kad užaugęs bus… vaikų gydytojas! Vaiko mama neslepia – Tautvydas per visą šį laiką sutiko labai daug medikų, kurie svarbią vietą šeimos gyvenime užima iki šiol. Jie ne tik gydė, bet ir rūpinosi bei palaikė.

REKLAMA

Kaip galima prisidėti prie „Išsipildymo akcijos“ herojų kasdienybės palengvinimo?

„Išsipildymo akcija“ bendradarbiauja su aukojimo internetu portalu aukok.lt, telekomunikacijų operatoriumi TCG, operatoriais Bitė, Tele2 ir Telia.

Skambinti ar rašyti trumpąsias SMS žinutes ir paaukoti galite šiais numeriais: 1891 – 5 EUR, 1892 – 10 EUR. Visa paaukota suma keliauja į „Išsipildymo akcijos“ sąskaitą – akcijos partneriai netaiko jokių kitų mokesčių.

„Išsipildymo akcijos“ skaidrumu rūpinasi audito įmonė Grant Thornton Baltic.

Daugiau: www.tv3.lt/issipildymoakcija