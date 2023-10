„Kino pavasaris“ – ne tik festivalis: pristatytas naujas partneris JAV ir planai Baltijos šalyse

Spalio 19-ąją vėlyvųjų pusryčių susibūrusiems žiniasklaidos ir kino industrijos atstovams pristatytas naujas festivalį organizuojančios kompanijos veiklos etapas ir artimiausi filmų platinimu užsiimančios „Kino Pavasaris Distribution“ planai.

Sutartis su A24 – žiūrovų ir kritikų favoritus platinančia kompanija

„Šiandien apie festivalį nekalbėsime“, – juokavo susirinkusius pasveikinęs „Kino pavasario“ vykdomasis direktorius Konradas Kazlauskas. Jis netruko paskelbti, kad „Kino pavasaris Distribution“ pasirašė bendradarbiavimo sutartį su sparčiausiai augančia Jungtinių Amerikos Valstijų kino studija A24.

„Tai yra istorinis įvykis mūsų organizacijai ir didelis žingsnis visai regiono kino industrijai. A24 per vos daugiau nei dešimt metų tapo rimta konkurente didžiosioms JAV kino studijoms, ir būtent šios kompanijos platintas „Viskas iškart ir visur“ (Everything Everywhere All at Once) triumfavo šių metų „Oskaruose“, – tęsė K. Kazlauskas.

A24 sėkmės sąraše – ir tokie filmai, kaip Darreno Aronofsky „Banginis“ (The Whale) ir Ari Aster „Saulės kultas (Midsommar).

„A24 populiarumas JAV ir visame pasaulyje auga žaibišku greičiu. Studija dirba su itin aukštos meninės vertės žiūrovišku turiniu, ir artimiausiu metu su šiuo partneriu pristatysime net penkias premjeras“, – dalinosi K. Kazlauskas. Jis pridūrė, kad šis prekės ženklas toks populiarus, jog net jo atributiką gerbėjai iššluoja vos per kelias valandas.

Partnerystė su A24 žymi ir dar vieną svarbų žingsnį – „Kino pavasaris“ pradeda veiklą visose Baltjos šalyse ir filmus platins ne tik Lietuvoje, tačiau ir Latvijoje bei Estijoje.

„Kino Pavasaris Distribution“ – tai nuo festivalio atsietu tempu dirbanti komanda, kurią sudaro „Kino pavasario“ senbuviai ir naujai prisijungę profesionalai.

Ekranuose – žmogiško mastelio drama, rokenrolo karaliaus žmonos memuarai ir Nicolas Cage

Dar šiemet „Kino Pavasaris Distribution“ ir A24 pakvies Baltijos šalių žiūrovus į dvi premjeras.

Lapkričio 24 d. kino teatruose pradedamas rodyti „Praėję gyvenimai“ (Past Lives). Korėjiečių kilmės kanadietės Celine Song režisūrinio debiuto premjera įvyko Sandanso festivalyje.

Kritikai sutaria, kad filmo apie po dvidešimties metų vienai lemtingai savaitei susitikusius vaikystės draugus stiprybė – žmogiškame mastelyje, nuoširdume bei personažuose, su kuriais lengva tapatintis.

Gruodžio 15-ąją prie kino ekranų susiburs slaptas, bet tankiai išsiraizgęs aktoriaus Nicolas Cage gerbėjų klubas.

Taip, Cage grįžo ir įsikūnijo į apšepusį dėstytoją, kuris taip nieko ir nepasiekė. Bet… vieną naktį susisapnavo visiems planetos gyventojams ir nubudo įžymus.

Komedijos „Sapnų scenarijus“ (Dream Scenario) pasaulinė premjera šį rudenį įvyko Toronte, o jos autorius, norvegų režisierius Kristoffer Borgli, žiūrovams puikiai pažįstamas iš satyros „Bloga nuo savęs“ (Sick of Myself).

2024-uosius kino žiūrovai pradės su naujausiu Sofios Coppolos darbu – biografine drama „Priscila“ (Priscilla), sukurta pagal buvusios rokenrolo karaliaus žmonos Priscillos Presley memuarus.

Jau patvirtinta, kad „Kino Pavasaris Distribution“ kanalais Lietuvos, Latvijos ir Estijos kino teatrus pasieks Kanų kino festivalio didįjį prizą laimėjusi istorinė drama „Interesų zona“ (The Zone of Interest, rež. Jonathan Glazer).

Kitais metais kino ekranus pasieks ir istorija apie amerikietiškų imtynių dinastijos Von Eric pakilimą ir nuopuolį „Geležiniai gniaužtai“ (The Iron Claw), kurioje vaidina Zac Efron, Harris Dickinson ir Jeremy Allen White, bei romantinis trileris „Love Lies Bleeding“, kuriame svarbius vaidmenis atlieka ego, geismas ir amerikietiškoji svajonė.

„Kino Pavasaris Distribution“ taip pat tęsia darbą su geriausiai vertinamu lietuvišku kinu.

Pastaruoju metu kino žiūrovams pristačiusi tokius filmus kaip „Tu man nieko neprimeni“ (rež. Marija Kavtaradze), „Vesper“ (rež. Kristina Buožytė ir Bruno Samper) ir „Piligrimai“ (rež. Laurynas Bareiša), jau spalio 27 d. į ekranus palydės „Sidabrinėse gervėse“ triumfavusį Austėjos Urbaitės debutinį ilgametražį „Per arti“.