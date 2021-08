Kim Kardashian svajonė pakibo ant plauko: vaikai trokšta, kad ji to atsisakytų

40-metė prisipažino, kad studijos „atima per daug laiko“ iš šeimos. Pasirodžiusi Kristen Bell laidoje „We Are Supported by podcast“, Kim atviravo, kaip jos svajonės siekti teisininkės karjeros dar vis dar gyvos.

Kalbėdama apie darbą, kurio reikia norint tapti advokate, „Keeping Up With the Kardashians“ žvaigždė sakė:

„Man tai yra kova, nes tai atima daug laiko iš mano vaikų. Buvo naktų, kai mano vaikai verkė sakydami: „Prašau daugiau to nedaryk, prašau, netapk advokate. Tu per daug užsiėmusi, mums nelieka daug laiko“.

„Man teko juos atsisėsti ir pasakyti: „Norėčiau, kad būtum kambaryje su manimi, norėčiau, kad būtum šioje kelionėje. Aš kalbu su jais apie atvejus, kai aš verkiau dėl bylų“, – priduria ji.

„Aš sakau: „Vieną dieną jūs suprasite ir aš noriu, kad manimi didžiuotumėtės, ir aš noriu, kad užaugę darytumėt viską, ką nori. Ir aš noriu, kad jūs man duotumėte tokią galią“, – užbaigia ji.

Kim su buvusiu vyru Kanye West turi keturis vaikus: North (8), Saint (5), Chicago (33) ir Psalm (2).

Svajonės neatsisako

Kim gerbėjai žino, kaip sunkiai ji dirbo, kad taptų teisininke, nes jos mokymosi procesas buvo užfiksuotas realybės šou metu.

Prisipažinusi, kad pirmą kartą neišlaikė sunkaus egzamino, Kim žiūrovams sakė, kad ruošdamasi antram bandymui mokėsi „10-12 valandų per dieną“.

Nepaisant to, kad antrą kartą irgi nepavyko išlaikyti egzamino, tačiau Kim neprarado vilties sekti savo velionio tėvo Roberto Kardashiano pėdomis ir tapti advokate.

Dar gegužę šaltinis „The Sun“ išimtinai sakė, kad Kim „neatsisakė savo svajonės tapti advokate“, nepaisydama „didelio atsilikimo“.