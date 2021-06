Kim Kardashian prisipažino nenorėjusi tekėti už pirmo vyro: paskutiniu lašu tapo batai

Ketvirtadienį išleistoje specialioje „Keeping Up With The Kardashians“ serijoje žurnalistas Andy Cohenas žymiąsias seseris kamantinėjo gerbėjams rūpimais klausimais, praneša CNN. Tarp paliestų temų buvo ir Kim pirmoji santuoka su krepšininku Kris Humphries.

Kim pirmoji santuoka tęsėsi vos 72 dienas – tai viena trumpiausių santuokų Holivudo istorijoje. Pasak moters, ji gailisi nesutikusi su Humphries prašymu anuliuoti jų bažnytinę santuoką – tą padaryti Kim atsisakė, nes nenorėjo turėti „negaliojančios“ santuokos.

(4 nuotr.) FOTOGALERIJA. Kim Kardashian ir Kris Humphres

Moteris Cohenui atskleidė ir tai, kas tapo paskutiniu lašu, suardžiusiu šeimą – pasak jos, tai buvo tas momentas, kai ji pamatė jo batus išrikiuotus po visą viešbučio kambarį ir pasijuto klaustrofobiškai.

Kim Kardashian šiuo metu ir vėl skyrybų procese – moteris skiriasi su reperiu Kanye Westu, su kuriuo turi keturis vaikus. Pasak jos, skyrybos vyksta draugiškai, jie su reperiu vis dar yra geri draugai: „Mes turim nuostabius santykius, vaikus auginame drauge. Aš jį labai gerbiu, pirmiausia kaip draugą“, - sakė Kim Kardashian.