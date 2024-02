Kilus sujudimui dėl LP koncerto Lietuvoje – žinomų žmonių komentarai: „Pati šlykščiausia pozicija“

Socialiniuose tinkluose apie kilusį šaršalą pasisakė ir atlikėjas Dainotas Varnas.

„Darkart akcentuoju, jog baisiausias dalykas yra nuomonės, ar konkrečios pozicijos neturėjimas. Žinių spragos, ar noras įtikti neatleidžia nuo atsakomybės, o pati šlykščiausia pozicija dabartinėje situacijoje yra ‘aš iš esmės esu prieš karą’. Fuck you šlykštyne. #BanLP“, –rašė vyras.

Apie tai savo mintis išreiškė ir verslininkas Šarūnas Jasiukevičius.

„Gal jau užteks kacapyno vykdomo genocido palaikymą vadinti „naivumu“, „nežinojimu“, „nesigaudymu“?

Jei ant tiek durna, tai tegul su savo koncertais čiuožia į kacapyną!!

Mums ir vietinių debilų užtenka“, – rašė jis.

Susidariusia situacija piktinosi ir G&G sindikato narys, atlikėjas Garbielius Liaudanskas-Svaras.

„Jei tu gebi užsitempti žudikų, prievartautojų, vagių ir begarbystės simbolius - pats esi tokiu.

Lp - u are ruian warship, and go do brutal hardcore with yourself“, – feisbuke rašė jis.

Pasisakė ir žurnalistė Fausta Marija Leščiauskaitė. Ji ragino atšaukti atlikėjos koncertą Lietuvoje.

„MEDUSA CONCERT - aš labai gerai suprantu, kad verslui tai yra kainuojantis sprendimas, todėl žinau, kad kalbėti lengviau nei daryti. Bet nedaryti šitame kontekste?

Aš tikiu, kad tauta paprašyta padėtų jums susitvarkyti su bent jau dalimi nuostolių“, – teigė ji.

Naujienų portalui tv3.lt „Medusa Concert“ vadovas Remigijus Knabikas pakomentavo lietuvių pyktį sukėlusią situaciją. Pasak jo, atlikėja LP socialiniuose tinkluose su Rusijos spalvų džemperiu pasirodė vedama emocijų, tik norėdama išreikšti meilę visiems savo klausytojams.

„Vakare pamatėme jos žinutę, informavome atlikėjos vadybą ir paklausėme, kas čia vyksta. Jie viską greitai suprato, įrašą pašalino ir įdėjo kitą žinutę. Situacija paprasta – po koncerto įvyko susitikimas su klausytojais, kur gerbėjos rusės priėjo prie atlikėjos su gražia istorija, kaip pasiuvo jai bliuzoną, seniai norėjo padovanoti, tačiau dėl karantino negalėjo to padaryti.

Vedama emocijų atlikėja apsirengė bliuzoną ir leptelėjo, kaip myli visus gerbėjus ir yra jų pasiilgusi“, – komentavo R. Knabikas.

„Medusa Concert“ vadovas neslėpė tikintis, kad tokia rusų gerbėjų dovana – gerai apgalvota provokacija. Tačiau R. Knabikas atskleidė, kad koncerto atšaukti neketina. Pasak jo, tam nėra pagrindo, nes atlikėja neišreiškė jokio palaikymo Rusijos klausimu.

„Koks pagrindas atšaukti koncertą? Tik dėl to, nes ji susitiko su gerbėjais rusais? Aišku, tokie veiksmai tikrai ne laiku ir ne vietoje.

Pas mus žmonės stipriai reaguoja, tačiau reikia suprasti, kad amerikiečiai yra atitrūkę, jie taip paprastai nesupranta, kokia yra mūsų situacija. LP neišreiškė jokio palaikymo Rusijai, tiesiog pasigavo ant emocijų su neva gražia istorija“, – kalbėjo R. Knabikas.

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad vaizdo įrašus atlikėja pirmadienį paskelbė socialiniame tinkle „Instagram“.

Atlikėja viename vaizdo įraše nusifilmavo vilkėdama džemperį su Rusijos vėliavos spalvomis. Įraše LP pasakojo, kad tokį džemperį jai sukūrė fanai iš Rusijos.

Prieš koncertą Lietuvoje – LP akibrokštas dėl Rusijos: pasirodymas Kaune gali būti atšauktas (nuotr. stop kadras)

Kitame vaizdo įraše LP parodė iš Rusijos fanų gautą laišką. Jis parašytas vasario 24-ąją – dieną, kai minimos Rusijos agresijos prieš Ukrainą metinės. Būtent 2022 m. vasario 24 d. Rusija pradėjo karą prieš Ukrainą.

Prieš koncertą Lietuvoje – LP akibrokštas dėl Rusijos: pasirodymas Kaune gali būti atšauktas (nuotr. stop kadras)

Vaizdo įrašuose LP pareiškė, kad pasiilgo fanų iš Rusijos ir apgailestavo dėl dabartinio pasaulio.

Vaizdo įrašus LP ištrynė

Socialiniuose tinkluose kilo audra, pašiurpo ne tik Lietuvos, bet ir viso pasaulio LP fanai. Po atlikėjos įrašais socialiniuose tinkluose pasipylė komentarai, raginantys ją nebevažiuoti į Lietuvą ir kitas šalis.

Po kelių valandų LP ištrynė įkeltus vaizdo įrašus apie Rusiją ir paskelbė vieną trumpą vaizdo įrašą, kuriame apie Rusiją nebeužsiminė

„Esu dėkinga ir didžiuojuosi savo fanais iš viso pasaulio. Žinau, kad yra daug ukrainiečių Baltijos šalyse ir noriu, kad jie žinotų, kaip jus palaikau ir jumis didžiuojuosi. Palaikiau jus visada ir myliu, laukiu jus pamatyti artimiausiomis savaitėmis“, – trumpai tarė ji.

„Žalgirio“ arena: esame pasiruošę atšaukti koncertą

Į kilusį skandalą sureagavo ir „Žalgirio“ arena, kurioje LP netrukus turėtų koncertuoti.

„Šiuo metu aiškinamės situaciją su koncerto organizatoriais ir, informacijai pasitvirtinus, esame pasiruošę atšaukti suplanuotą atlikėjos koncertą „Žalgirio“ arenoje. Daugiau informacijos ir komentarų pateiksime artimiausiu metu“, – „Facebook“ skelbia „Žalgirio“ arena.

LP koncertas Kaune turėtų vykti kovo 4 d