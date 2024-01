Kelly Clarkson savo vaikams neleidžia vieno įprasto dalyko: draus iki pat pilnametystės

Duodama interviu žurnalui PEOPLE K. Clarkson atskleidė, kad savo vaikams neleidžia naudotis jokiais socialiniais tinklais. Moteris tikina, kad tai darys tol, kol jiems sukaks 18-a.

Laikytis taisyklės – sudėtinga

„Socialiniai tinklai gali labai pakenkti vaikams, bet ypač tiems, kurių tėvai yra viešumoje. Todėl aš juos informavau, kad po mano stogu jiems niekada neleidžiama jų turėti“, – pareiškė dainininkė.

K. Clarkson, kuri su buvusiu vyru Brandonu Blekstonu augina 9-erių dukrą River Rose ir 7-erių sūnų Remingtoną Aleksanderį paaiškino, kad laikytis taisyklių vaikams yra sudėtinga.

„Pakankamai sunku, kai esi kilęs iš dviejų skirtingų aplinkų ir drausminimo bei auklėjimo būdų. Tai daryti skirtingose šeimose gali būti sunku.

REKLAMA

REKLAMA

Mano dukra klausė: „Na, o jei tėtis man leis?“ Aš sakau: „Na, tu ten būni keturias dienas per mėnesį. Mėgaukis tuo.“ O dabar jis irgi neleidžia to daryti. Išklausysiu, kai jie bus vyresni, bet kol jie neturi svarių argumentų – to nebus“, – tikino ji.

REKLAMA

Kelly Clarkson skyrybos paveikė visą šeimą

K. Clarkson ir B. Blackstockas oficialiai išsiskyrė 2022 m. kovą, praėjus dvejiems metams po to, kai pateikė prašymą. Jie buvo susituokę beveik septynerius metus. Atlikėjai buvo suteikta pagrindinė jų vaikų globa.

Interviu metu K. Clarkson paaiškino, kad laikui bėgant jai tapo lengviau bendrai auklėti vaikus.

„Iš pradžių būna sunkiau. Tai susiję su tiek daug emocijų ir traumų. Aš tikrai nesu mama sraigtasparnis. Man patinka, kad jie yra nepriklausomi, bet esu griežtai nusistačiusi dėl savo grafiko, stengiuosi, kad būčiau su vaikais kuo daugiau. Tobulų tėvų nebūna; aš tikrai kažkaip išlepinu savo vaikus! Bet stengiuosi daryti viską, ką galiu“, – sakė ji.

REKLAMA

REKLAMA

2023 m. kovą dainininkė atviravo, kad po skyrybų su vyru jos vaikai buvo labai liūdni.

„Aš tiesiogine prasme kiekvieną vakarą klausiu savo vaikų: „Ar jūs laimingi? O jei nesate, kas galėtų padaryti jus laimingesnius?“

Tai mane žudo ir aš noriu, kad jie būtų sąžiningi, todėl niekada nesakau: „O Dieve, nesakyk man to“. Bet daug kartų jie yra sakę: „Žinai, man tiesiog labai liūdna. Norėčiau, kad mama ir tėtis būtų tuose pačiuose namuose“, – pripažino K. Clarkson.