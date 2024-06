Kaune nugriaudėjo Stingo koncertas: žiūrovus ant kojų pakėlė didžiausiais hitais

Nuskambėjo ne tik didžiausi hitai, bet ir keletą dešimtmečių Stingo koncertuose negroti kūriniai. Koncerto vakarą pradėjo žinoma prancūzų kilmės italų dainininkė, dainų autorė ir muzikos prodiuserė Giordana Angi.

Netrukus po Giordanos Angi, į sceną žengė tarptautinį pripažinimą pelnęs Stingas ir jo grupės muzikantai.

Stilingai baltai apsirengęs – nuo batų iki džinsų ir marškinių – muzikantas rankose nešėsi juodą elektrinę boso gitarą.

(19 nuotr.) FOTOGALERIJA. Stingo koncertas Kaune (nuotr. Luko Grušecko ir Evelinos Sabaliauskaitės)

(19 nuotr.) FOTOGALERIJA. Stingo koncertas Kaune (nuotr. Luko Grušecko ir Evelinos Sabaliauskaitės)

Stingas vakarą pradėjo atlikdamas dainą „Voices Inside My Head“, kurią kartu su „The Police“ įrašė grupės trečiajam studijiniam albumui „Zenyatta Mondatta“ (1980 m.), rašoma pranešime spaudai.

Greitai publiką ant kojų pakėlė 1979-aisiais hitu Nr. 1 tapusi klasikinė „The Police“ daina „Message In A Bottle“, kuriai nuskambėjus scena nusidažė aukso geltonumo spalvomis ir žiūrovai nuo pirmųjų akordų pažino Stingo solo hitą – baladę „Fields Of Gold“.

Vėliau skambėjo hitas po hito: „Englishman In New York“, „Shape Of My Heart“, „Desert Rose“,„Every Breath You Take“ ir „Roxanne“. Paskutiniam abejingų nepalikusio vakaro bisui Stingas į rankas paėmė gitarą ir koncerto žiūrovus į naktį išlydėjo skambant vienai gražiausių solo dainų – baladei „Fragile“.

Stingo pasaulinių gastrolių koncertą Kaune, kuris įvyko birželio 9-ąją dieną, pristatė didžiausias Baltijos šalių koncertų rengėjas „Live Nation Lietuva“.

Apie Stingą

Kompozitorius, dainų autorius ir dainininkas, aktorius, rašytojas ir aktyvistas Stingas gimė nedideliame Volsendo mieste Anglijoje. 1977 m. jis persikėlė gyventi į Londoną, kur su Stewartu Copelandu ir Andy Summersu subūrė grupę „The Police“.

Viena populiariausių pop-roko muzikos grupių pasaulyje išleido penkis studijinius albumus, pelnė šešis „Grammy“, du „BRITs“ apdovanojimus ir 2003 m. buvo įtraukta į „Rock‘n‘roll šlovės muziejų“.

Pradėjęs solo karjerą, Stingas tapo vienu geriausių mūsų dienų muzikantų ir atlikėjų planetoje. Jo solinė kūryba yra įvertinta vienuolika „Grammy“, dviem „BRITs“, „Auksinio gaublio“, „Emmy“ apdovanojimais.

Stingas taip pat buvo keturis kartus pristatytas „Oscar“ ir kartą nominuotas „Tony“ apdovanojimams. Muzikantui prestižinį „Century“ apdovanojimą įteikė muzikos biblija vadinamas žurnalas „Billboard“, o 2004 m.

„MusiCares“ ceremonijoje Stingas buvo paskelbtas „Metų persona“. 2003 m. Karalienė Elžbieta II-oji už nuopelnus muzikai Stingui įteikė Britanijos Imperijos ordino komandoro (CBE) apdovanojimą.

Stingui, kuris yra „Dainų autorių šlovės muziejaus“ narys, 2014 m. buvo įteiktas aukščiausias ir labiausiai prestižinis kultūros srities apdovanojimas Jungtinėse Amerikos Valstijose – „Kenedžio centro“ apdovanojimas.

2017 m. Stingas buvo apdovanotas garbinga „The Polar Music Prize“ premija.

Atlikėjui ypatingą Muzikos garbės daktaro laipsnį suteikė garsūs universitetai: „University of Northumbria“ (1992 m.), „Berklee College of Music“ (1994 m.), „University of Newcastle upon Tyne“ (2006 m.) ir „Brown University“ (2018 m.), kuris tai padarė jubiliejinės 250-ųjų metų atidarymo ceremonijos metu.

Per visą įspūdingą savo muzikinę karjerą Stingas, kaip solo atlikėjas ir grupės „The Police“ narys, pardavė daugiau nei 100 mln. įrašų.