Kaune nugriaudėjo Edo Sheerano koncertas: atlikėjas nustebino ypatingais marškinėliais

Oficialiai patvirtinta, jog rugpjūčio 3-4 d. S. Dariaus ir S. Girėno stadione vykstančius pasaulinės pop muzikos superžvaigždės koncertus pradėjo lietuvių grupė „The Roop“.

Pats E. Sheeranas jį stebėjusią tūkstantinę minią nustebino ypatingais marškinėliais su užrašu „Kaunas“.

Pasaulinė mega žvaigždė į Baltijos šalis grįžo po 5-erių metų pertraukos .

Į populiarumo rekordus mušančio ir įspūdingu 360 laipsnių šou išsiskiriančio Edo Sheerano turo „+ – = ÷ x Tour“ („The Mathematics Tour“) koncertus Kaune susirinkę žiūrovai taip pat turėjo progą išvysti ir britų dainininko Calumo Scotto pasirodymą.

Romantiškos Calumo Scotto dainos lietuviams taip pat turėtų būti pažįstamos – tokiais hitais kaip „You Are The Reason“ ir „Dancing On My Own“ išgarsėjęs britų dainininkas bei dainų autorius jau yra koncertavęs Lietuvoje.

Nuo vaikystės domėjęsis muzika bei dainavimu, kelių muzikos grupių nariu buvęs vaikinas tikrosios šlovės sulaukė sudalyvavęs TV šou „Britain‘s Got Talent“. Nors talentų konkurso C. Scottas ir nelaimėjo, tačiau savo atlikta Robyn kūrinio „Dancing On My Own“ versija pribloškė ne tik šou teisėją Simoną Cowellą, kuris auksinio mygtuko paspaudimu išsiuntė dainininką tiesiai į pusfinalį.

Po konkurso kaip singlas išleista Calumo Scotto „Dancing On My Own“ versija užkopė į antrąją JK singlų topo vietą ir tapo geriausiai parduodamu Didžiosios Britanijos 2016-ųjų vasaros singlu.

Vėliau sekė miijonus širdžių visame pasaulyje pavergusi daina „You Are the Reason“, kurios vaizdo klipas, nufilmuotas Kyjive, „YouTube“ platformoje peržiūrėtas daugiau nei 1 milijardą kartų, debiutinis Calumo Scotto albumas „Only Human“ (2018 m.) ir EP albumas „Only Acoustic“, kuriame skambėjo akustinės debiutinio albumo dainų versijos.

2021-aisiais C. Scottas kartu su belgų prodiuseriu ir muzikos kūrėju Lost Frequencies įrašė dainą „Where Are You Now“, tapusią vienu didžiausiu tų metų hitu.

2022-aisiais pasirodė antrasis studijinis Calumo Scotto albumas „Bridges“, kupinas meilės, intymumo, dvasingumo ir rūpinimosi tais, kurie šalia, temų. Pasak dainininko ir dainų autoriaus: „Aš galiu kurti muziką tik išliedamas visą savo širdį“.

„Matematikos turas“

Žiūrovų laukė ypatinga apvali besisukanti scena, suteikianti progą visiems fanams išvysti atlikėją „akis į akį“, didžiulis 360 laipsnių ir 6 dvipusiai gitaros plektro formos ekranai. Įspūdį sustiprino ir pirotechnikos bei kiti efektai.

„Matematikos turo“ idėja paprasta: parodyti tai, ką Edas Sheeranas sukūrė per pastaruosius 12-13 metų. Koncerte Kaune dainininko gerbėjai išgirs tokius geriausius jo sėkmingos muzikinės karjeros metu sukurtus hitus kaip: „Shivers“, „The A Team“, „Castle on the Hill“, „Thinking Out Loud“, „Photograph“, „Perfect“, „Shape of You“, „Bad Habits“, „Sing“, „You Need Me“, „I Don't Need You“, „Eyes Closed“ ir kt.

Nekyla abejonių, kad Edas Sheeranas – vienas sėkmingiausių visų laikų dainininkų ir dainų kūrėjų pasaulyje.

E.Sheerano, žiniasklaidoje dažnai vadinamo „Britų muzikos ikona“, indėlis į pasaulinę pop muziką – itin svarus: 7 studijiniai ir 17 EP albumų, 65 singlai, 150 milijonų parduotų įrašų – nenuostabu, jog jis yra vienas komerciškai sėkmingiausių muzikantų istorijoje. E.Sheerano apdovanojimų ir laimėjimų sąraše – gausybė įrašų: jis net 185 kartus laimėjo Grammy, Brit, BBC, MTV, Ivor Novello, AMA ir kt. apdovanojimus, o nominuotas buvo net 467 kartus.

