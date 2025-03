Katy Perry elgesys ant scenos šokiravo gerbėjus: parodė krūtinę ir pasipiršo kolegei

Šią savaitę paskelbtame vaizdo įraše Katy užsuka į Rebeccos persirengimo kambarį ir siūlo jai prisijungti prie savo koncertinio turo. Tačiau gerbėjai šį įrašą įvertino skeptiškai – kai kurie pavadino jį „apgailėtinu“ ir teigė, kad Katy desperatiškai bando susigrąžinti populiarumą, rašo dailymail.co.uk.

Vaizdo įraše Katy Perry įžengia į Rebeccos persirengimo kambarį, vilkėdama spalvingą aprangą su odine striuke. Ji akivaizdžiai nustebusi pamato Rebeccą su milžiniškais dirbtiniais krūtų implantais, kuriuos dengia mažytis oranžinis ir mėlynas bikinis.

Katy sustingsta, žvelgdama į Rebeccos krūtinę ir sako: „Rebecca Black, manau, kad tu tampi per didelė šiems teatrams.“

Rebecca tuščiu žvilgsniu į ją žiūri ir atsako: „Gerai?“, o tada Katy pasiūlo jai vykti į turą. Abi bando įnešti humoro į vaizdo įrašą – Rebeccos netikros krūtys įstringa duryse, kai ji bando išeiti.

