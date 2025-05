Kate Middleton patyrė tikrą pažeminimą: tokio įžūlumo nieks nesitikėjo

Keliaujančią Katę po Šiaurės Airiją užkalbino moteris ir pasakė, kad ji nėra „savo šalyje“, skelbė irishmirror.ie.

Rėžė, ką galvoja

Spaudžiant rankas, airių nacionalistė jai pasakė: „Malonu su jumis susitikti, bet būtų geriau, jei būtume susitikę jūsų šalyje.“

Moteris, kuri vilkėjo smaragdinės žalios spalvos megztinį ir, regis, mobiliuoju telefonu filmavo šį susitikimą, pridūrė: „Airija priklauso airiams.“

Susidūrimas įvyko Belfaste, kuriame vyrauja nacionalistai.

Nors ir nustebinta tokios pastabos, Kate per trumpą incidentą išliko santūri ir nusijuokė iš komentaro, o po to nuėjo susitikti su kitais sveikintojais.

Princas Williamas ir Kate buvo sutikti labai šiltai, nes juos pasveikino kiti visuomenės nariai, susirinkę prie labdaros organizacijos „Visuomeninė savižudybių ir savęs žalojimo prevencijos iniciatyva“ (angl. Public Initiative for Prevention of Suicide and Self Harm (PIPS)) miesto Antrim Road gatvėje.

Karališkoji pora savo „Instagram“ puslapyje pasidalijo susitikimo ir pasisveikinimo nuotrauka, tačiau, atrodo, iš nuotraukos pašalino moterį, kuri išsakė Kate komentarą.

Kate taip pat apsikeitė plačia šypsena su mažyliu Barniu, kuris princesei parodė savo pliušinį meškiuką.

Prieš komentuodama Kate atrodė susipažinusi su pliušiniu žaislu, kurį pavadino „Bun 'Bun“: „Aš juos atpažįstu... mūsų vaikučiai turi nemažai tokių.“

Barney yra žinomos „Instagram“ žvaigždės, turinčios 339 tūkst. sekėjų ir didelės karališkosios šeimos gerbėjos, sūnus.

Po susitikimo su karališkąja šeima mama sakė: „Koks rytas... Man reikia atsigulti nuo visų įspūdžių.“

Tiesa, šis nemalonus incidentas įvyko prieš daugiau nei 3 metus, tačiau jis nė kiek nepaveikė Kate, kuri ir toliau važinėja po įvairius susitikimus su žmonėmis.