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TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Katažinos Zvonkuvienės namuose – pokyčiai

2026-11-13 13:36 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-13 13:36
Pridėkite kaip šaltinį Google

Prieš šešerius metus į naujus namus su šeima įsikėlusi Katažna Zvonkuvienė nusprendė, kad atėjo metas pokyčiams. Moteris pasidalijo akimirkomis iš proceso ir papasakojo, kodėl sugalvojo imtis permainų. 

Prieš šešerius metus į naujus namus su šeima įsikėlusi Katažna Zvonkuvienė nusprendė, kad atėjo metas pokyčiams. Moteris pasidalijo akimirkomis iš proceso ir papasakojo, kodėl sugalvojo imtis permainų. 

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Socialiniame tinkle „Instagram“ Katažina paviešino vaizdo įrašą, kuriuo sutiko pasidalyti su naujienų portalu tv3.lt. 

(23 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Katažina Zvonkuvienė su vyru ir vaikais

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Zvonkų namuose – permainos

Vaizdo įraše matyti, kaip pasikeičia Katažinos ir Deivydo Zvonkų namai. 

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Moteris parodė, kokius naujus baldus ir kitas stilingas detales ji išsirinko namams. 

Kaip matyti, į procesą įsitraukė visa šeima. 

„DALINUOSI ILGAI LAUKTAIS POKYČIAIS 

Į namus, į kuriuos atsikraustėme prieš šešerius metus, jau seniai norėjosi įnešti naujų spalvų, jaukumo ir šviežio dvelksmo. Atėjo laikas pokyčiams! O kaip gera, kai viską, ko reikia namams atnaujinti, gali atrasti vienoje vietoje!

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@redosidejosnamams – čia tiek daug gražių dalykų, padedančių namams tapti dar jaukesniems, gražesniems ir savitesniems. Nuo stilingų sofų, išskirtinių kilimų, kavos staliukų iki pačių mieliausių interjero detalių.

Kviečiame ir Jus užsukti, pasižvalgyti ir galbūt atrasti kažką gražaus savo namams!“ – rašė K. Zvonkuvienė.

 

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