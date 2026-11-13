Katažinos Zvonkuvienės namuose – pokyčiai

Socialiniame tinkle „Instagram“ Katažina paviešino vaizdo įrašą, kuriuo sutiko pasidalyti su naujienų portalu tv3.lt.
Zvonkų namuose – permainos
Vaizdo įraše matyti, kaip pasikeičia Katažinos ir Deivydo Zvonkų namai.
Moteris parodė, kokius naujus baldus ir kitas stilingas detales ji išsirinko namams.
Kaip matyti, į procesą įsitraukė visa šeima.
„DALINUOSI ILGAI LAUKTAIS POKYČIAIS
Į namus, į kuriuos atsikraustėme prieš šešerius metus, jau seniai norėjosi įnešti naujų spalvų, jaukumo ir šviežio dvelksmo. Atėjo laikas pokyčiams! O kaip gera, kai viską, ko reikia namams atnaujinti, gali atrasti vienoje vietoje!
@redosidejosnamams – čia tiek daug gražių dalykų, padedančių namams tapti dar jaukesniems, gražesniems ir savitesniems. Nuo stilingų sofų, išskirtinių kilimų, kavos staliukų iki pačių mieliausių interjero detalių.
Kviečiame ir Jus užsukti, pasižvalgyti ir galbūt atrasti kažką gražaus savo namams!“ – rašė K. Zvonkuvienė.