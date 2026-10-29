Katažina Zvonkuvienė ryžosi neeiliniam poelgiui: „Kai kurie klausė – kam tau to reikia?“

Apie tai moteris pranešė socialiniame tinkle, o įrašu sutiko pasidalinti su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.
Įveikė baimę
„Aš SKRIDAU ir įveikiau savo baimes!
Patikėkit – viskas tik mūsų galvoje. Nepavyks nupasakoti šio jausmo. Tai reikia PATIRTI!
Kai kurie klausė: „Kam tau to reikia?“ Neturiu atsakymo. Tiesiog reikia! Galbūt tam, kad įrodyčiau sau, jog ir tai GALIU!
Nuo vaikystės turėjau aukščio baimę, bet visada žinojau, kad esu DRĄSI bailė.
Ir galiausiai – aš ją įveikiau! Šio skrydžio nepamiršiu niekada!
@valentinata – užkrėtėt mane meile dangui!
@aurimas_kalinka – su Jumis jaučiausi visiškai saugi!
@jurijkolomeicuk – nufilmavot tikrų tikriausias emocijas!
@robertasmazylis – pasakiškas skrydis!
@Viktorcygankov – mes dar paskraidysim!
@bozena_krasilova @jakovkrasilov – geriausias moralinis palaikymas. Ačiū už šį nuotykį mano draugėms – kaimynėms! Aš Jus myliuuuuu“, – džiaugėsi moteris.