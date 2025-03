Su naujienų portalu tv3.lt kalbėjusi K. Panina papasakojo apie savo, kaip dizainerės kelią, darbą su garsiais ir mažiau žinomais žmonėmis bei atskleidė, ar „Eurovizijos“ scenoje galime tikėtis išvysti kitokią „Katarsio“ kostiumų versiją.

„Bėgo“ nuo menininkės karjeros

Kaip pasakojo Karina, tapimas dizainere nebuvo jos vaikystės svajonė. Tiesa, mergina nuo pat mažumės turėjo talentą piešimui ir iš aplinkinių dažnai girdėdavo lūkesčius, kad ateityje taps menininke. Tačiau Elektrėnuose augusios K. Paninos suvokimas apie meną, kaip ji pati sakė, tuo metu buvo itin siauras.

„Galvojau, kad menininkai – kažkokie keistuoliai, o jų perspektyvos apsiriboja paveikslų prekiavimu gatvėse. Todėl visaip priešinausi menininkės karjerai, kol galiausiai išvažiavau gyventi į Vilnių ir iš smalsumo nuėjau į Vilniaus dailės akademijos organizuotus vienkartinius kostiumo dizaino kursus. Tąkart katedros vedėja, pamačiusi mano darbus, liepė būtinai stoti į šią sritį. Taip ir gavosi, kad įstojau, o nuo tos dienos nė karto nesuabejojau savo einamu keliu“, – pasakojo K. Panina.

Pasak Karinos, dizainerio specialybė yra žavi tuo, kad visos dienos būna skirtingos – vieną dieną ji gali kur nors rajone daryti fotosesiją, o jau kitą – dirbti „Žalgirio“ arenoje.

„Draugai sako, kad jei man paskambina, aš visada kur nors važinėju – siuvėja, audinių parduotuvės, primatavimai, susitikimai su įvairiais žmonėmis. Šiuo metu yra labai intensyvus metas, bet vis tiek įterpiu kokią fotosesiją su bendraminčiais, kad praskiesčiau kai kurias privalomas veiklas man smagiomis. Be to, šiemet baiginėju magistro studijas, tad kartą per savaitę turiu paskaitas. Labai vertinu tą dieną, kai galiu kaip paprastas žmogus nueiti ir paklausyti paskaitos“, – savo kasdienybe dalijosi ji.

Dizainerė atskleidė, kad magistro studijoms pasirinko mokytis skulptūros meno. Tiesa, Karina pabrėžė, kad tai išgirdę žmonės dažnai įsivaizduoja, kad ji ką nors lipdo, tačiau realybė yra kitokia.

„Ši programa labiau ne apie amatą, o apie šiuolaikinį meną apskritai – jo idėjas, koncepcijas. Labai daug ką iš ten pasiimu ir pritaikau savo veikloje“, – akcentavo pašnekovė.

Sukūrė artimą ryšį su Agne Kuzmickaite

Karinai yra tekę ne tik kurti stilių žinomiems žmonėms, bet ir dirbti kartu su garsiais Lietuvos mados pasaulio vardais. Pokalbio metu K. Panina prisiminė, kaip kartą, būdama studente, netikėtai užkalbino dizainerę Agnę Kuzmickaitę. Kūrėjos taip susibendravo, kad ne tik kartu dirbo, bet ir tapo itin artimomis.

„Prisimenu, kartą akademijoje per pertrauką ėjau su draugais parūkyti. Jie man sako: „O, va, Agnė Kuzmickaitė eina, davai prieik.“ Iš pradžių net nesupratau, kur ji ten yra, bet priėjau, norėdama draugams parodyti, kad nebijau. Nuo tada ji tapo ne tik kolege, bet ir turbūt pačiu artimiausiu mano žmogumi žemėje.

Pradirbau su ja apie dvejus metus, o vėliau tiesiog palaikėme draugišką ryšį – kartu keliavome, dalinomės patarimais, viena pas kitą modeliavome. Man atrodo, kad tarp žmonių esant tokiam amžiaus skirtumui, gali įvykti labai geri mainai: jaunesnis gali išmokyti kažko, ko vyresni jau „nepagauna“, o vyresni gali pasidalinti patirtimi“, – įsitikinusi jaunoji dizainerė.

Užmezgus pažintį su A. Kuzmickaite, Karinai teko dirbti su ne vienu žinomu veidu. Tačiau jaunasis talentas įžymybių pasauliu nesižavi, o dėl tam tikrų skirtingų įsitikinimų nutrūko ir jos ryšys su žinoma dizainere.

„Man atrodo, kad įžymybių pasaulis dažnai tiesiog „suvalgo“ daug talentingų žmonių, kurie vėliau neleidžia sau būti tokiais, kokie norėtų – dėl piktų komentarų, aplinkinių nuomonių, baimės, kad su jais kažkas nebedirbs. Regis, daug vyresnių kartos atstovų yra įklimpę į tai, todėl bijo būti savimi, tampa labai neįdomūs. Būtent dėl to ir bendravimas su A. Kuzmickaite manęs nebedomina.

Mane pastaruoju metu labai įkvepia dirbti su jaunesniais kūrėjais, kurie dar nėra sugadinti taisyklių ar aplinkinių žmonių lūkesčių. Jie gal dar neturi tiek daug patirties, bet tai ir yra žaviausias momentas, nes jų kūryba tampa labai autentiška ir unikali ne dėl mokėjimo, o dėl to, kaip jie viską supranta. Žinoma, iš dabartinio savo žmonių rato turiu ir labai gerą pavyzdį – atlikėją DJ Nevykėlę. Ji, nors ir jau turi gana plačią auditoriją Lietuvoje, vis tiek sugeba išlikti savimi ir nepataikauti visuomenės normoms“, – teigė K. Panina.

Pasidomėjus, kokiu savo darbu iki šiol didžiuojasi labiausiai, Karina išskyrė pristatymą „Ne savo batuose“. Šį renginį dizainerė režisavo pati – jame buvo ir vaidyba, ir jos kurta poezija, video klipai, muzika.

„Nežinau, ar Lietuvoje yra kitų jaunų dizainerių, kurie tai dabar daro. Labiausiai džiaugiuosi, kad scenoje pavyko sukurti pasaulį, kurį išgyvenu savo galvoje. Atsimenu, buvo nemažai jaudulio iki pristatymo, bet vos tik užgrojus muzikai per pirmas sekundes jis išnyko – užkulisiuose per televizorių stebėdama pasirodymą, nusikėliau į jausmą, kurį patirdavau kurdama namie prie rašomojo stalo“, – prisiminė ji.

Darbas su grupe „Katarsis“ – lengvas ir įdomus

K. Paninos kurtus kostiumus jau gegužės mėnesį bus galima išvysti didžiosios „Eurovizijos“ scenoje – ji sukūrė įvaizdį Lietuvos atstovais dainų konkurse tapusiai grupei „Katarsis“. Dizainerė atskleidė, kad dirbti su šiais jaunais atlikėjais buvo itin lengva – kostiumų vizija tapo aiški vos po penkiolikos minučių pokalbio.

„Aš labai džiaugiuosi, nes pastaruoju metu esu apsupta žmonių, su kuriais nuoširdžiai įdomu dirbti. Tiek DJ Nevykėlės, tiek „Katarsio“ muzikos pati klausausi, suprantu jų kūrybą, todėl dirbti su jais yra labai lengva. „Katarsio“ klausiau dar iki dabartinio jų išpopuliarėjimo, tik gal nelabai asmeniškai pažinojau.

Su Luku susitikome gruodžio pabaigoje aptarti kostiumų ir tai buvo turbūt lengviausias mano kostiumų aptarimas – per kokias 15 minučių pagavome vienas kito idėją. Net nelabai mane domino šventės – per Naujuosius metus vakare sėdėjau ir eskizavau jų kostiumus“, – pasakojo K. Panina.

Karinos teigimu, grupės „Katarsis“ muzika jai visada atrodė įdomi tuo, kad ji tarsi nepaklūsta šiuolaikinėms tendencijoms, bet tuo pačiu yra labai šiuolaikiška. Kaip teigė pašnekovė, susidaro įspūdis, kad grupės kūryba visuomet išliks aktuali.

„Panašiu principu ir strategavau jų kostiumus. Patys siluetai yra labai šiuolaikiški, oversize, bet jų medžiagos pasirinkimas ir detalės – priešingi tam. Norėjau supriešinti street style momentus su klasikiniais elementais, tokiais kaip užsegimai, kurie galėtų priminti religinius ar militaristinius akcentus.

Mes dar buvome užsikabinę už to, kad dainoje labai daug kartų kartojasi žodis „tavo“ – atrodo, lyg verbuotų tuo žodžiu, todėl tiko mintis daryti kostiumus beveik vienodus, kad bendras vaizdas primintų tarsi kažkokį kultą“, – kūrybos užkulisiais dalijosi dizainerė.

Atskleidė, ar „Eurovizijoje“ keisis „Katarsio“ kostiumai

Dizainerė užsiminė, kad konkrečios žinutės „Katarsio“ kostiumai neturi – jų įvaizdžiai yra bendros pasirodymo atmosferos dalis. Visgi daugeliui šiandien kyla klausimas – ar didžiojoje „Eurovizijoje“ grupė į sceną žengs su kitokiu stiliumi?

„Manau, kad pakeitimai bus minimalūs, nes šiuo metu įvaizdis, mano nuomone, yra pavykęs ir kažkuria prasme jau tapęs jų atpažįstamumo dalimi. Todėl nesinori labai mėtytis – tik patobulinti kelis niuansus“, – atskleidė K. Panina.

Karina įsitikinusi – kostiumai „Eurovizijos“ pasirodymuose išties turi reikšmę, bet į juos reikėtų žiūrėti kaip į visumos dalį. Pasak dizainerės, blogas kostiumas yra ne tas, kuris yra daugiau ar mažiau ekspresyvus, o tas kuris, harmoningai neįsilieja į bendrą koncepciją.

„Nėra gerai, kai kostiumas yra triukšmingesnis už pačią dainą. Tuomet atrodo, kad bandoma nuo ko nors nukreipti dėmesį ar kažkuo užsidengti. Svarbu, kad kostiumas pasirodyme nebūtų pats sau – kostiumas dėl kostiumo“, – savo nuomone dalijosi dizainerė K. Panina.