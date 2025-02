Lietuva išrinko „Eurovizijos“ atstovą: užsienio gerbėjai įvertino „Katarsio“ pasirodymą

Iš skirtingų „YouTube“ kanalų reakcijų galima matyti, kad užsieniečiai įvertino Lietuvos atstovų profesionalumą, išskirtinį muzikos stilių bei pasirodymo atmosferą.

„Katarsis“ – mistika, harmonija ir kokybė

Turinio kūrėja Anoushka Berberian, kuri reguliariai analizuoja „Eurovizijos“ dalyvius, prisipažino, kad „Katarsis“ buvo viena iš jos mėgstamiausių grupių Lietuvos atrankoje:

„Katarsis“ yra labai geras pasirinkimas keliauti į „Eurovizijos“ dainų konkursą ir aš nekantrauju pamatyti, kaip atrodė jų finalinis pasirodymas“, – taip savo apžvalgą pradėjo ji.

REKLAMA

REKLAMA

„Tiesiog malonu girdėti dainos kokybę, net jei tai daina, kurios nebūtinai klausyčiau. Tai taip lengva stebėti ir tarsi be jokių pastangų pereiti per tai ir visai nenuobodžiauti. Vėlgi, ne tas žanras, kurio klausyčiau, bet mielai žiūrėčiau šį pasirodymą vėl ir vėl, o to „Eurovizijoje“ ir reikia“, – sakė ji.

REKLAMA

Moteris pridūrė: „Lietuva, jūs tikrai padarėte teisingą pasirinkimą. Nemaniau, kad tai buvo stipriausia nacionalinė atranka, bet čia buvo tikrai gerų dalykų. Taigi esu labai sužavėta tuo, ką jūs išrinkote“.

Kita apžvalgininkė Hannah „YouTube“ kanale „ESC Norway“ taip pat negailėjo komplimentų:

„Pradžia čia tokia stipri, vokalas tvirtas ir jame tiek daug sielos. Žinote, pradžioje tai iš tiesų nukelia jus į alternatyvią visatą. Man patinka, kaip gerai apgalvota visa ši istorija – apranga, plaukai fonas, muzikos tipas, jo balsas, makiažas, tempas, viskas labai gerai dera tarpusavyje. Ir man patinka, kokia jų harmonija.

REKLAMA

REKLAMA

Be to, jo pasirodyme jaučiamas niūrus jausmas, todėl atrodo, kad tai gana intymus ir nuoširdus pasirodymas, o ne „O, aš scenoje, į mane žiūrės daugybė žmonių ir mane ima nervai“. Tai labai geros kokybės rokas“.

Ji taip pat pastebėjo, kad „Katarsis“ šiuo metu neturi aiškių konkurentų „Eurovizijoje“ – jų stilius yra unikalus ir gali atnešti Lietuvai sėkmę.

„Tikiu, kad jiems pavyks nueiti toli, nes jie yra kokybiški, įdomūs, originalūs, sužadina emocijas, žino, kaip pasirodyti. Labai džiaugiuosi, kad jiems pavyko“, – sakė ji.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Netikėtas pasirinkimas, bet su dideliu potencialu

Dar vienas „YouTube“ kūrėjas, Sean Doonan, pripažino, kad toks Lietuvos pasirinkimas jį nustebino:

„O, jis kitoks. Man patinka stilius. Jis tarsi įtraukia mane, kaip įdomu. Tai ne tai, ką tikėjausi, kad Lietuva šiemet išsiųs.

Šventas šū**, vau. Tai nėra daina, kurios būtinai kada nors klausyčiau savo noru, ji nebūtų mano grojaraštyje, bet man tikrai patiko. Manau, kad jie turi gerą šansą“.

REKLAMA

Akivaizdu, „Katarsis“ sugeba nustebinti ir palikti įspūdį, net jei klausytojas nėra šio žanro gerbėjas.

Ar „Katarsis“ gali Lietuvai atnešti pergalę?

Nors kol kas sunku prognozuoti, kaip seksis „Katarsis“ didžiojoje „Eurovizijos“ scenoje, užsienio reakcijos rodo, kad grupė turi didelį potencialą.

Jų muzika išskirtinė, o pasirodymas sukelia stiprias emocijas – tai du svarbūs sėkmės faktoriai šiame konkurse.

Belieka laukti gegužės mėnesio ir pamatyti, kaip „Katarsis“ pasirodys prieš visą Europą. Tačiau jau dabar aišku viena – Lietuva pasirinko grupę, kuri kol kas nepalieka abejingų.

Kviečiame pasiklausyti „Katarsis“ dainos „Tavo akys“: