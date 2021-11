Kas per daug tas nesveika: dėl Khloe Kardashian išvaizdos sunerimo ir artimieji

Vis dėlto kur iš tiesų slypi tokių ryškių Khloe pokyčių paslaptis?

Kaip rašoma mirror.co.uk, 37 metų Khloe iš tiesų savimi itin rūpinasi, o kad atrodytų taip, kaip nori, per mėnesį veido procedūroms ji išleidžia net 110 tūkst. eurų.

Į šias procedūras išeina procedūros lazeriu, įvairūs užpildai, botoksas ir kitos priemonės, kad moteriai jos veidas būtų mielas.

Ir nors Kardashian šeima įvairias procedūras išties mėgsta ir jomis ganėtinai dažnai mėgaujasi, toks Khloe išlaidavimas kitiems šeimos nariams ėmė kelti nerimą, o kai kurie netgi galvoja, kad tai arba galų gale prives ją prie didžiulių skolų, arba moteris visiškai susigadins savo natūralų grožį, mat pripratins veidą prie nesibaigiančių injekcijų.

Šaltinių teigimu, artimiausi Khloe šeimos nariai moters ėmė maldauti, kad ji nustotų užsiimti tokiais gražinimais, kol jos veido išvaizda nesubjuro. „Jos veidas nuotraukose galbūt ir atrodo gerai, tačiau pažiūrėjus iš arti, istorija visai kita. Kai kurie jos draugai bijo, kad jos veidas jau ėmė „griūti“, nes ji jam padarė per daug. Tačiau ji jų nesiklauso. Ji tarsi apsėsta šių nedidelių operacijų, kurios priverčia ją pasijusti geriau“, – sakė šaltinis.

Teigiama, kad Khloe nuolat įvairių užpildų pagalba koreguoja savo lūpas ir žandus, sėdmenis, šlaunims naudoja lazerį, o taip pat nuolat prisiaugina plaukus.

Khloe nemažai kritikos dėl pasikeitusios savo išvaizdos sulaukia ir socialiniuose tinkluose, tačiau ir su komentatoriais ji į gilesnes kalbas nesileidžia. „Niekuomet nesuprasiu, kokie nuobodžiaujantys ar nelaimingi žmonės gali būti. Aš niekuomet nieko nekomentuočiau, nebent tai siųstų pozityvią žinutę“, – teigia ji.

Tiesa, moteris tikina niekuomet nesidariusi tikros plastinės operacijos – anot jos, jai užtenka ir įvairių užpildų. Ji neigia pasidariusi nosies plastinę operaciją, o jos pokytį aiškina makiažo gudrybėmis. Tačiau galimybės pasidaryti būtent šią operaciją ji teigia neatmetanti, mat apie tai svajoja kiekvieną dieną. Vienintelis dalykas, kuris ją stabdo, yra baimė.

Vis dėlto garsiai moteriai nesvetimas ir fotošopas. Gegužės mėnesio pabaigoje ji pasidalijo asmenuke iš vieno „Keeping Up With the Kardashians“ filmavimo, kuriame atrodė neatpažįstama, o visai neseniai minėta ištrauka pasirodė ir televizijoje. Deja, atrodo, kad tokia Khloe, kurią gerbėjai matė „Instagram“ asmenukėje, ir kurią pamatė vaizdo įrašo ištraukoje, yra tarsi du skirtingi žmonės.

Tiesa, jau tada, kai pasirodė asmenukė, gerbėjai moteriai buvo negailestingi. „Myliu Khloe, tačiau jai tikrai nereikia naudoti tiek „Facetune“ programėlės, jog nebeprimintų savęs“, „Aš nežiūriu „Keeping Up With the Kardashians“. Jie pakeitė Khloe?“, „Net Khloe Kardashian galva tapo kitokios formos“, „Kaip Khloe iš tiesų nori atrodytu, jei kiekvienoje nuotraukoje ji atrodo skirtinai?“ – būtent tokie komentarai po moters asmenukėmis pasipylė tada.

Ne ką mažiau draugiški jie buvo ir dabar. „Khloe paremia nuodingus grožio standartus“, „Tai tikrai yra du skirtingi žmonės“, „Tai – iš tiesų labai liūdna. Kodėl ji jautė poreikį šitaip smarkiai save pakeisti?“ – rašė gerbėjai.

Khloe šių gandų niekuomet nėra pakomentavusi, vis dėlto gegužę įkyriems gerbėjams galiausiai rėžė: „Akivaizdžiai kiekvieną savaitę mėgaujuosi veido transplantacija“.

Primename, kad K.Kardashian neseniai atskleidė, kad antrą kartą užsikrėtė koronavirusu, nors yra pasiskiepijusi.

Praėjusį mėnesį ji atskleidė, kad dėl viruso jai net slinko plaukai: „Mano plaukai tikrai slinko nuo Covid, teko kovoti“.

Laikinas plaukų slinkimas įtrauktas į galimą Covid-19 šalutinį poveikį. Plaukai dažnai slenka dėl streso. Sunkios ligos, tokios kaip koronavirusas, gali sukelti stresą organizmui.