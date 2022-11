Karščiausia pastarųjų metų popmuzikos žvaigždė The Weeknd koncertuos Estijoje

Bilietus į The Weeknd koncertą visose „Bilietai.lt“ kasose ir internete www.bilietai.lt bus galima įsigyti nuo gruodžio 2 d. 12 val.

The Weeknd – „Save Your Tears“:

Neseniai pasibaigusi The Weeknd Šiaurės Amerikos turo dalis buvo fantastiškai sėkminga – sumušti žiūrovų lankomumo rekordai ir surinkta daugiau nei 130 mln. dolerių, kurių didžioji dalis skirta labdarai.

Kitų metų gastrolės startuos birželio 10 d. Mančesteryje, Didžiojoje Britanijoje, o į Estiją The Weeknd atvyks rugpjūčio 12-ąją dieną.

REKLAMA

Po sceniniu The Weeknd vardu slepiasi 32 metų kanadiečių muzikantas Abel Tesfaye, jaunystėje neišsiskyręs pavyzdingiausiu elgesiu.

Po susidūrimo su policija dėl prekybos narkotikais jis nusprendė pakeisti savo gyvenimo būdą ir ėmė koncentruotis į muziką.

Būsima žvaigždė turėjo strategiją: iš pradžių savo muziką reklamavo anonimiškai, o vėliau kasmet atskleisdavo vis daugiau informacijos apie save.

Sėkmė atėjo po to, kai prie The Weeknd vardo viešinimo prisidėjo garsaus atlikėjo Drake vadybininkas Oliver El-Khatib.

REKLAMA

REKLAMA

The Weeknd savo pirmąjį „Grammy“ apdovanojimą laimėjo už garso takelį filmui „Beauty Behind The Madness“, o jo daina „Earned It“, sukurta filmui „Fifty Shades Of Grey“, buvo nominuota „Oscar“ apdovanojimui.

„Manau, kad žvaigždės mane saugo, – tada sakė atlikėjas. „Įdėjome labai daug sunkaus darbo, tačiau jaučiau, kad mums padėjo ir tai, kad tinkamu laiku atsidūrėme tinkamoje vietoje“.

Netrukus po sėkmės su kino filmų muziką, The Weeknd užkariavo viso pasaulio topus.

The Weeknd gerbėjus iškart sužavėjo nepriekaištingu falcetu, sielą draskančiais tekstais ir hipnotizuojančiais ritmais.

„Can't Feel My Face“, „Save Your Tears“ (su Ariana Grande), „Blinding Lights“, „Wicked Games“, „Out Of Time“ – tai tik kelios dainos, dėl kurių The Weeknd tapo vienu daugiausiai apdovanojimams nominuotų atlikėjų.

Abel Tesfaye taip pat yra Jungtinių Tautų Pasaulinės maisto programos geros valios ambasadorius, o tai reiškia, kad dalis lėšų už parduotus bilietus bus skirta „XO humanitariniam fondui“, kuris padės mažinti pasaulinę bado krizę.

REKLAMA

REKLAMA

Turą „After Hours Til Dawn“ remia didžiausia kriptovaliutų prekybos platforma „Binance“. Pasaulinių gastrolių „After Hours Til Dawn“ metu rugpjūčio 12 d. The Weeknd surengs koncertą Talino dainų slėnyje Estijoje.

Išankstinis bilietų pardavimas su kodu vyks nuo lapkričio 30 d. 12 val.

Vieša bilietų prekyba prasidės gruodžio 2 d. 12 val.