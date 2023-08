Karo kirviai dar neužkasti: atskleidė, dėl ko neblėsta priešprieša tarp Kate ir Meghan

Dar 2021-aisiais po sprendimo atsiskirti nuo karališkosios šeimos Harry ir Meghan davė interviu kultinei televizijos laidų vedėjai Oprah Winfrey. Pokalbio metu Harry prisipažino, kad jaučiasi „nuviltas“ savo tėvo karaliaus Karolio III elgesiu, o Meghan apkaltino Kate, kad ši ją pravirkdė, rašo mirror.co.uk.

Po pranešimų, kad Meghan privertė Velso princesę verkti jai besimatuojant vestuvinę suknelę dar 2018 m., Meghan teigė, kad iš tikrųjų buvo atvirkščiai.

Teigiama, kad Kate pasakė Meghan, jog su jos dukters princesės Charlotte suknele yra „problema“. Tuomet ji esą pasakė, kad visas pamergių sukneles reikia pakeisti.

Šaltinis teigia, kad Kate šiuos teiginius laikė „didžiausia išdavyste“. Esą ji niekada negalės atleisti Meghan už jos melus.

„Kate nubrėžė griežtą liniją – ji nekeičia savo nuomonės dėl Meghan, kuri niekada neatsiprašė už savo melą. Tačiau Williamui sunkiau, nes Harry yra jo brolis. Tai siaubinga situacija“, – atskleidė šaltinis.

Harry nutolus nuo savo brolio princo Williamo, jis savo memuaruose „Atsarginis“ netgi teigė, kad liko išsigandęs po to, kai Williamas neva rėkė ant jo per Sandringamo viršūnių susitikimą. Šaltinis teigė, kad nepaisant to, Williamas tikisi susitaikyti su broliu.

„Tačiau Kate mano, kad Harry ir ypač Meghan jau pakankamai pakenkė karališkajai šeimai, o jei bus įleisti atgal, pakenks dar labiau“, – teigė informatorius.

Kalbėdamas su žurnalu „OK!“, šaltinis sakė, kad Kate toli gražu nebuvo patenkinta, kai jos vyras pasakė, kad nori atlyginti žalą broliui.

„Ji buvo įsiutusi, ir jie su Williamu smarkiai susipyko. Ji niekada neatleis Meghan už tai, ką ji padarė“, – tvirtino jie.

Kitas šaltinis teigė, kad Meghan jaučiasi nepatenkinta tuo, kaip visuomenė vertina Kate ir Williamą po vestuvių incidento.

„Meghan jaučia, kad jie niekada neatsakė už tai, kaip elgėsi su ja, kai ji buvo karališkosios šeimos narė. Ji mano, kad Kate išsisuko nuo atsakomybės.“