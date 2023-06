„Karklės“ festivalyje – daugiau žinomų veidų: pasirodys ir Natalija Bunkė

Rugpjūčio 11-ąją, penktadienį, 19 val. į sceną žengs žmogus, kuriam dainuojant visa minia galės išlieti visus savo susikaupusius nervus šaukdami „Tu manęs nenervuok“, pasiguosti dėl amžinai pritrūkstamo „Pusvalanduko“ ir be abejo, visa širdim dainuodami „Pažiūrėk į mane, mama“ padėkoti savo mamoms, kad esame ten, kur ir turime būti: ten, kur saulė, jūra ir geriausia muzika!

Ar dar reikia daugiau užuominų, apie ką mes čia? Jeigu reikia, tuomet prašom – dar vienos scenos programą atidarys Vidas Bareikis!

21 valandą pasirodymą dovanos žaibiškai populiarumo viršūnes užkariaujanti charizmatiškoji atlikėja iš Rumunijos - Olivia Addams, rašoma pranešime spaudai.

Vienas žinomiausių jos hitų, pernai radijo topus užkariavęs „Babe, I got a stranger in my mind“, taip pat neabejotinai išgirsime ir „Fool me once“, bei kitus, pačius žinomiausius atlikėjos singlus. Primename, kad savo gerbėjus ji vadina „vienaragiais“, todėl Karklės festivalio organizatoriai ragina į festivalį pasiimti vienaragių kostiumus ir parodyti, kad Olivijos gerbėjų netrūksta ir Lietuvoje.

23 valandą – „Visi festivaliautojai bus išskraidinti į Venesuelą“, – taip pareiškė „Karklės“ festivalio organizatoriai. Vėliau pridūrė, kad juokauja ir niekas niekur neskris, nes pati Karklė pavirs Venesuela. Kaip jau supratote, sceną su visais savo puikiaisiais hitais, tokiais kaip „Į Venesuelą“, „Sėdi ir važiuoji“, „Mangai“ ir begale kitų, užkariaus „Antikvariniai Kašpirovskio dantys“.

Rugpjūčio 12-ąją, šeštadienį, veiksmas scenoje prasidės jau 17 valandą – čia pasirodys svečiai iš Latvijos „Sudden Lights“, kurie dar šiemet žengė ir į didžiąją „Eurovizijos“ sceną. Nors į finalą nepateko, tačiau tikrai pelnė klausytojų simpatijas. Jie labai nekantrauja pasirodyti „Radiocentro“ scenoje ir priduria, kad geriausia publika yra tik Lietuvoje.

19 valandą į sceną žengs visų mylimas, lygiškasis „FC Baseball“. Draugiškas priminimas – susipažinti su jo kūryba dar iki festivalio, jeigu to dar nepadarėte anksčiau. Jo pasirodymai įspūdingai jautrūs ir šilti. Dažniausiai, bilietai į jo koncertus išparduodami akimirksniu, taigi, išgirsti jį „Karklėje“ tolygu stebuklui. „Pasiruoškite jam, jis tikrai įvyks“ – sako „Karklės“ festivalio organizatoriai.

21 valandą – bus metas pradėti tikrą fiestą, kurią užkurs KOMODO& THOMAS SYKES. Tai yra ilgiausiai klubinę muziką kurianti grupė Lenkijoje. Tokie pasaulinę šlovę pelnę hitai kaip „(I just) Died in your arms“, „Is This Love“, „Miami Deja Vu“ yra puikiai žinomi net ir retkarčiais radijo imtuvus įsijungiantiems klausytojams, ką jau kalbėti apie tuos, kurie yra tikri melomanai.

Šie DJ garsėja tuo, kad klausytojus užburia ne tik naujai perkurtais senais, 9-to dešimtmečio hitais, taip pat ir jų pačių kurtais singlais, bet ir vokalistų profesionalumu: visi jų pasirodymai atliekami gyvai.

23 valandą, vakarėliui įsisiūbuojant, sceną užkariaus lietuviškos pop muzikos deivė – Natalija Bunkė, kurios kūrinių pristatinėti nebereikia – juos žino visi, nuo pačių mažiausių iki vyriausių melomanų. „Karklėje“ išgirsime naujai atgimusį „Panelė verta milijono“, šių metų naujieną „Aš gyvenu“ ir begalę kitų.

Vien tik žvelgiant į visą programą, darosi aišku, kad scenoje bus beprotiškai geras vakarėlis. Tą pažada ne tik „Karklės“ organizatoriai, bet ir patys atlikėjai.

Susitinkame jau rugpjūčio 11-13 dienomis!