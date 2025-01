Karas tarp filmo „Mes dedame tašką“ aktorių įgauna pagreitį: reikalauja devynženklės kompensacijos

Skandalas prasidėjo, kai Blake Lively apkaltino kolegą seksualiniu priekabiavimu ir netinkamu elgesiu filmavimo metu. Pasak aktorės, Baldoni ne tik elgėsi netaktiškai, bet ir pateikė viešus komentarus apie jos asmeninį gyvenimą bei įsiverždavo į jos persirengimo kambarį, kai ji maitino krūtimi. Be to, straipsnyje pateiktos ekrano nuotraukos, kurios, pasak „New York Times“, įrodo netinkamą Baldoni elgesį.

Aktorė taip pat kaltino Baldoni noru kontroliuoti filmą „Drop It If You Love“, įskaitant jo reklamą. Šie kaltinimai sukėlė audringą visuomenės reakciją ir įtraukė į konfliktą kitus garsius Holivudo vardus, įskaitant Blake Lively vyrą Ryaną Reynoldsą, rašo unian.net.

„Viskas baigsis su mumis“ žvaigždė padavė „New York Times“ į teismą dėl Blake Lively

Justinas Baldoni kategoriškai neigia visus kaltinimus. Jo teigimu, „New York Times“ straipsnyje pateikta informacija yra netiksli ir klaidinanti. Aktoriaus advokatai tvirtina, kad straipsnyje beveik visiškai remtasi Blake Lively teiginiais, kurie, jų nuomone, buvo nepagrįsti ir manipuliatyvūs.

Straipsnyje buvo remiamasi beveik vien tik nepatikrintu ir sau naudingu Lively pasakojimu, perteikiant jį beveik pažodžiui ir ignoruojant daugybę įrodymų, prieštaraujančių jos teiginiams“, – teigiama Baldoni ieškinyje.

Pasak jo teisinės komandos, Blake Lively sąmoningai pradėjo „šmeižikišką kampaniją“, siekdama įgyti daugiau kontrolės projekte. Be to, ieškinyje pažymima, kad Ryanas Reynoldsas filmavimo metu reagavo agresyviai į Baldoni komentarus apie Blake svorį, nors, kaip teigia Baldoni, jis tik norėjo išvengti nugaros traumų.

„New York Times“ atstovai neigia šmeižto kaltinimus ir tvirtina, kad straipsnis buvo parengtas atsakingai. Leidinio atstovas spaudai teigė, jog straipsnis grindžiamas faktais, originaliais dokumentais bei susirašinėjimais. Pasak jų, Baldoni ir jo komanda nesikreipė į laikraštį dėl galimų netikslumų, todėl jie planuoja gintis teisme.