Ta pati suknelė, tik kita panelė: kuri Holivudo žvaigždė sužibo labiau?

36-erių aktorė, vaidinanti Ladypool naujame Deadpool“ ir „Wolverine“ filme, vilkėjo tą pačią suknelę su gilia iškirpte, kurią 42 metų B. Spears vilkėjo 2002 m. „Versace“ šou Milane, Italijoje.

Akinantis suknelė buvo švelniai rožinė, nusėta žėrinčiais pastelinių spalvų akmenimis.

Kaip ir darė Britney Spears ankstyvajame amžiuje, Blake blizgantį įvaizdį papildė neryškiu pasteliniu manikiūru, rašo dailymail.co.uk.

Tai įvyko praėjus vos kelioms dienoms po to, kai pasirodė žinia, kad kuriamas biografinis filmas apie Britney, paremtas 2023 m. jos memuarais „The Woman In Me“.

Rugpjūčio 1 d. DailyMail.com sužinojo, kad „Universal“ perėmė teises į jos knygą.

Vėliau dainininkė savo socialinių tinklų paskyroje pašiepė projektą, atskleisdama, kad dirba su prodiuseriu Marcu Plattu, kuris vadovavo „Legally Blonde“ frančizės filmui, kuriame pagrindinį vaidmenį atliko Reese Witherspoon.

Kol kas nežinoma, kas vaidins „Grammy“ apdovanojimą pelniusią muzikos atlikėją, tačiau biografinį filmą kuria režisierius Jon M. Chu („Wicked“).

„Džiaugiuosi galėdamas pasidalyti su savo gerbėjais, kad dirbu prie slapto projekto su #MarcPlatt. Jis visada kūrė mano mėgstamiausius filmus... laukite, - patvirtino Britney.

Lively socialiniame tinkle „Instagram“ prisipažino, kaip ją įkvėpė Britney ankstyvojo amžiaus pradžios išvaizda.

Įtraukusi 45,3 mln. sekėjų, ji paskelbė nuotrauką, kurioje Spears dėvi suknelę ir skamba jos 2003 m. baladė „Everytime“.

Ji pridėjo nuoširdžią žinutę: „Britney, mes, tūkstantmečio žmonės, visi turime istoriją apie akimirką ar metus, kai dėl tavęs norėjome spindėti ir kelti pagarbą, stiprybe, džiaugsmu ir nepaprastai sunkiu darbu

Dėkoju už tavo pavyzdį ir indėlį į tai, kad X kartos moterys pasakoja savo istorijas. Labai džiaugiuosi tavo biografija ir viskuo, kas tavęs laukia.“

Filme „Baigiasi su mumis“ (It Ends with Us) Blake vaidina Lily Bloom, moterį, pradedančią aistringus, o vėliau ir prievartinius santykius su Ryle Kincaid, kurį vaidina Justinas Baldoni.