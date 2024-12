Naujos detalės apie filmo „Mes dedame tašką“ konfliktą: „improvizavo“ per intymias scenas

Žiniasklaidoje pasirodė B. Lively teiginiai, kad ji nusprendė imtis teisinių veiksmų siekdama apsaugoti kitus nuo galimo netinkamo elgesio ir atkreipti dėmesį į sistemines problemas pramonėje.

„Tikiuosi, kad mano ieškinys padės pakelti šydą nuo šio žiauraus keršto plano, skirto pakenkti žmonėms, kurie garsiai kalba apie netinkamą elgesį, ir padės apsaugoti kitas potencialias priekabiavimo aukas“, – sakė aktorė.

Ieškinyje buvo paviešintas susirašinėjimas tarp J. Baldonio ir jo publicistės Jennifer Abel bei ryšių su visuomene vadybininkės Melissos Nathan, žinomos dėl savo darbo su Johnny Deppu per jo teisines kovas su Amber Heard. Žinutėse buvo aptarinėjamas tariamas planas diskredituoti B. Lively, rašo mirror.co.uk.

Naujos detalės apie filmo „Mes dedame tašką“ konfliktą

Pasak ieškinio, filmavimo metu Baldonis galėjo elgtis nederamai, įskaitant neteisėtą įėjimą į B. Lively priekabą, kai ši buvo nuoga arba maitino vaiką. Taip pat jis improvizuodavo sekso scenas be aktorės sutikimo, reikalaudamas jas pakartoti.

Be to, aktorė teigia, kad Baldonis scenarijuje nuolat įtraukdavo naujas scenas, kuriose buvo vaizduojamos nuogybės ar seksualinio pobūdžio situacijos. Vienoje scenoje, kurios nebuvo pirminiame romane, jauna herojė turėjo prarasti nekaltybę. Gimdymo scenoje Lively buvo priversta filmuotis beveik visiškai nuoga, nepaisant to, kad tokios sąlygos nebuvo aptartos.

Įtampa pasiekė kulminaciją, kai buvo sušauktas specialus susirinkimas, kuriame dalyvavo ir aktorės vyras, aktorius Ryanas Reynoldsas. Po jo buvo nuspręsta į komandą įtraukti intymių scenų koordinatorių.

B. Lively taip pat teigia, kad J. Baldonio elgesį skatino filmo prodiuseris Jamie Heathas, kuris pats buvo įvardytas kaip elgęsis nederamai.

J. Baldonis griežtai neigia visus kaltinimus, tačiau jau susidūrė su rimtomis pasekmėmis. Kai kurios kino studijos ir reklamos partneriai nutraukė bendradarbiavimą su aktoriumi ir režisieriumi.

Filmo autorė Colleen Hoover viešai palaikė B. Lively, pavadindama ją „sąžininga, stipria ir palaikančia“ moterimi. Rašytoja padėkojo aktorei už jos drąsą ir paragino niekada nenuleisti rankų.

Nors bylos nagrinėjimas tik prasideda, šis skandalas jau dabar sukėlė didelį rezonansą visuomenėje, dar kartą atkreipdamas dėmesį į priekabiavimo problemą pramogų industrijoje. Aktorės žingsnis yra laikomas svarbiu signalu kitoms galimoms aukoms, skatinant jas netylėti ir kovoti už teisingumą.