Karalienės dovana princui Williamui ir Kate atima žadą: po mirties įgavo naują prasmę

Tikėtina, kad įsibėgėjus mokyklinėms atostogoms Velso princas ir princesė kurį laiką praleis savo užmiesčio rezidencijoje.

Vienas iš trijų poros namų yra Anmer Hallas Sandringhamo dvaro teritorijoje, kur jie gali mėgautis pramogomis lauke su princu George′u, princese Charlotte ir princu Louisu. Tai buvo velionės karalienės vestuvių dovana princui Williamui ir Kate. Anmer Hallo renovacija buvo baigta 2015 m. ir ji kainavo 1,5 mln. svarų sterlingų.

Teigiama, kad renovacijai vadovavo trijų vaikų mama Kate. Vienas iš atnaujintų kambarių tapo didžiule atviro plano virtuve. Tačiau, pasak karališkosios autorės ir ekspertės Sally Bedell Smith, paaiškėjo, kad buvusiai monarchei tai nelabai patiko ir ji savo nepasitenkinimą išreiškė apsilankiusi jų naujojoje nuosavybėje, rašo mirror.co.uk.

„Prisimenu, kai jie ką tik baigė renovuoti namus ir pakvietė karalienę pietų, – pasakojo S. Bedell Smith, knygos „Elizabeth the Queen: The Life of a Modern Monarch“ autorė, žurnalui „People“. – Jie įsirengė didelę virtuvę su valgomojo zona ir karalienė pasakė: „Aš nesuprantu, kodėl jie visi leidžia laiką virtuvėje“.

Po karalienės mirties tapo prisiminimų vieta, kur visi leisdavo laiką

Per praėjusių metų karalienės platininio jubiliejaus savaitgalį karališkosios šeimos gerbėjai galėjo žvilgterėti į Williamo ir Kate virtuvės nuotrauką. Joje Kate buvo nufotografuota su vaikais gaminanti maistą vakarėliui. Tačiau neaišku, ar tai nuotrauka iš virtuvės Anmer Halle, ar Kensingtono rūmuose Londone.

Beje, princas Williamas ir Kate vis tik suteikė progą gerbėjams pamatyti savo namus Londone.

Smagiame „YouTube“ vaizdo įraše, nufilmuotame karūnavimo savaitgalį, jie leido smalsuoliams žvilgtelėti į savo jaukiai atrodančius rūmų namus. Jame pavaizduoti Williamas, Kate, Charlotte ir Louisas gyvenamajame kambaryje didžiosios karūnavimo dienos rytą. Šeimos kambarys – kaip ir daugelis kitų visoje šalyje. Jame gausu šeimos nuotraukų. Vienoje širdžiai mieloje nuotraukoje įamžintas Charlotte ketvirtasis gimtadienis, o kitoje – Louiso pirmasis gimtadienis.

Dar vienoje, kurioje Charlotte ir Louisas žiūri pro langą, matosi įrėminta nuotrauka su Kate tėvais Carole ir Michaelu dukros vestuvių dieną.

Tačiau vienas dalykas, kurio greičiausiai britai neturi savo namuose, yra Saxe-Coburg-Saalfeld princesės Juliane portretas, kuris kabo ant vienos iš sienų. Princesė Juliane buvo karalienės Viktorijos, kuri taip pat anksčiau gyveno Kensingtono rūmuose, teta.