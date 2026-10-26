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TV3 naujienos > Žmonės

Karalienė patyrė nemalonų incidentą: viską užfiksavo kameros

2026-10-26 15:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-26 15:25
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Ispanijos karalienė Letizia (54) savaitgalį pateko į nemalonią situaciją. Dalyvaudama oficialiame karališkosios šeimos renginyje ji paslydo ir pargriuvo ant laivo denio. Incidentą užfiksavo vaizdo kameros, o karalienei į pagalbą suskubo aplinkiniai.

Ispanijos karališkoji šeima (nuotr. soc. tinklų)

Ispanijos karalienė Letizia (54) savaitgalį pateko į nemalonią situaciją. Dalyvaudama oficialiame karališkosios šeimos renginyje ji paslydo ir pargriuvo ant laivo denio. Incidentą užfiksavo vaizdo kameros, o karalienei į pagalbą suskubo aplinkiniai.

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Kaip skelbia „People“, incidentas įvyko šeštadienį, spalio 24 dieną, Ispanijos Llaneso mieste, kur karalienė kartu su vyru karaliumi Felipe VI (58) ir dukromis – princese Leonor (20) bei Sofía (19) – dalyvavo 2026 metų Astūrijos pavyzdinės gyvenvietės apdovanojimų ceremonijoje, rašė People.

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Karalienei į pagalbą suskubo dukra

Nemalonus incidentas įvyko karalienei einant nedidelio laivo deniu.

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Paviešintuose vaizdo įrašuose matyti, kaip Letizia netikėtai paslysta, praranda pusiausvyrą ir pargriūva.

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Karalienei nukritus, keli netoliese buvę žmonės iškart suskubo jai padėti atsistoti. Kaip praneša „Hola!“, tarp pagalbą suteikusių žmonių buvo ir jos jaunesnioji dukra Sofía.

Kitame vaizdo įraše užfiksuota, kaip karalienė dar kartą praranda pusiausvyrą, šįkart pozuodama nuotraukai.

Pranešama, kad dieną prieš renginį jūroje buvo neramu, tačiau ar būtent tai galėjo turėti įtakos incidentui, nėra aišku.

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Renginyje dalyvavo visa šeima

Nepaisant nemalonaus incidento, karališkoji šeima dalyvavo svarbioje apdovanojimų ceremonijoje, kurios metu buvo pagerbta Llaneso Santa Anos žvejų gildija.

Šį apdovanojimą skiria Astūrijos princesės fondas. Juo įvertinamos Astūrijos regiono gyvenvietės, bendruomenės ar žmonių grupės, išsiskiriančios pastangomis saugoti gamtą, istorinį ir kultūrinį paveldą, skatinti vietos ekonomiką ar puoselėti bendruomeniškumą bei solidarumą.

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Oficialiam vizitui karalienė Letizia pasirinko gana kasdienišką aprangą – rusvą megztinį, baltus marškinius, tamsius džinsus ir rudus aulinius batus.

Karalius Felipe VI vilkėjo rožinius marškinius, alyvuogių spalvos kelnes ir pilką švarką, prie kurių priderino rusvus batus.

Tuo metu princesė Leonor pasirinko visiškai juodą aprangos derinį, o jos jaunesnioji sesuo Sofía vilkėjo mėlyną megztinį ir tamsius džinsus.

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