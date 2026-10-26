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Ispanijoje autobusas nukrito nuo 20 metrų aukščio šlaito: sužeista daugiau kaip 80 žmonių

2026-10-26 09:22 / šaltinis: tv3.lt
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2026-10-26 09:22
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Per autobuso avariją netoli Barselonos nukentėjo daugiau kaip 80 žmonių, 7 iš jų yra sunkios būklės. Apie tai, remdamasi vietos skubiosios pagalbos tarnybų duomenimis, rašo naujienų agentūra AP.

Ispanijoje autobusas nukrito nuo 20 metrų aukščio šlaito: sužeista daugiau kaip 80 žmonių (nuotr. „Twitter“)

Per autobuso avariją netoli Barselonos nukentėjo daugiau kaip 80 žmonių, 7 iš jų yra sunkios būklės. Apie tai, remdamasi vietos skubiosios pagalbos tarnybų duomenimis, rašo naujienų agentūra AP.

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Katalonijos skubiosios medicinos pagalbos tarnybos pranešė, kad per avariją Fugas de Monkluso vietovėje netoli Barselonos nukentėjo 83 žmonės.

Septyni iš jų yra sunkios būklės, 18 – vidutinio sunkumo, o 58 patyrė lengvų sužalojimų.

Autobusas nukrito nuo 20 metrų aukščio šlaito

Katalonijos ugniagesių tarnyba paviešino avarijos vietos vaizdus. Ispanijos naujienų agentūra EFE pranešė, kad spalio 25 d. dieną autobusas nuvažiavo nuo siauro, vingiuoto kelio ir nukrito nuo 20 metrų aukščio šlaito.

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Tikslios avarijos aplinkybės iš karto nebuvo nustatytos, šiuo metu atliekamas tyrimas.

Skubiosios pagalbos tarnybos pranešė, kad į įvykio vietą buvo išsiųsti 23 greitosios medicinos pagalbos automobiliai ir du medicininiai sraigtasparniai. Taip pat atvyko trys jungtinės ugniagesių ir medicinos darbuotojų komandos bei trys psichologinės pagalbos grupės.

 

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